https://ukraina.ru/20220913/1038644052.html

Рамиль Замдыханов о ситуации в Донбассе: обстрелы, вода и оптимизм

Рамиль Замдыханов о ситуации в Донбассе: обстрелы, вода и оптимизм - 13.09.2022 Украина.ру

Рамиль Замдыханов о ситуации в Донбассе: обстрелы, вода и оптимизм

Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T05:30

2022-09-13T05:30

2022-09-13T06:50

интервью

рамиль замдыханов

сво

донбасс

терроризм

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Живущие под постоянными обстрелами жители Донецка трезво оценивают ситуацию и осознают всю глубину проблем, однако не теряют веры в лучшее будущее. Без такой веры в сложившейся ситуации выжить людям действительно было бы трудно, считает донецкий журналист Рамиль Замдыханов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Рамиль, недавно отметили знаменательную дату – день освобождения Донбасса. В 1943 году в этот день был освобожден город Сталино, который ныне носит имя – Донецк. В чем особенности этой даты в этом году для Донецка, для всего Донбасса?– Я вот что скажу – я уже человек не очень молодой, я застал и советские времена, конец семидесятых годов, середину семидесятых годов более-менее осознанно. Хорошо помню, что День освобождения Донбасса отмечался широко уже и тогда. В моей памяти – это был такой наш донбасский, местный, но очень яркий, очень щемящий, и очень близкий для всех нас праздник.Припоминаю фотографию, которая стала широко распространяться по интернету с началом ситуации в Донбассе 2014 года, когда два ветерана, именно в те года, в семидесятые, может быть, в шестидесятые - такие еще крепкие старики, они на Саур-Могиле – один упал, потому что плакал, вспоминая погибших товарищей, а другой наклонился, его утешал.И тогда это было близко и понятно, а уж после того, как началась вот эта ситуация на Донбассе в 2014 году, военное противостояние с Украиной, когда Саур-Могила снова стала не просто мемориальным комплексом, а точкой, за которую велись ожесточенные бои, когда там погибли бойцы батальона "Восток", были похоронены на вершине Саур-Могилы…Стало понятно, что история – это не что-то такое, что написано на страницах пыльных учебников, и потом это иногда так интересно полистать, почитать, и вспомнить, как это могло быть. Нет, это то, что происходило с такими же живыми людьми, как мы. А сейчас - это то, что происходит именно с нами.– Я помню Саур-Могилу в 2015-2016 годах, насколько масштабно было празднование, насколько это важно для всего Донбасса. Что изменилось с началом Спецоперации, может быть, масштабы празднования стали как-то шире? И – можно ли предполагать, когда будет полное освобождение Донбасса?– Праздновать, наоборот, стали сдержаннее. И это объяснимо, потому что любые массовые мероприятия в Донецке – это мишень для украинской артиллерии, мишень для украинских систем залпового огня, и для каких-нибудь "Хаймарсов". Просто с каким-то маниакальным, садистским наслаждением Украина любит стрелять по местам скопления [гражданских] людей, поэтому этих скоплений сейчас стараются избегать.Так что масштабы праздника – наоборот, стали меньше, он ушел куда-то глубоко в душу людей. За исключением Саур-Могилы: (состоялось – Ред.) торжественное открытие мемориального комплекса, отреставрированного, после того, как его уничтожили украинские войска в 2014 году обстрелами. Но это все-таки глубокий тыл Донецкой народной республики.А в самом Донецке и других городах, которые почти все сейчас прифронтовые, разумеется, празднеств, народных шествий, гуляний – ничего этого нет. На войне как на войне, тут уж извините.– Какая ситуации в Донецке? Что с обстрелами, как обстоят дела с водой – знаем, что водоснабжение являлось очень серьезной проблемой. Как вообще дончане умудряются - и умудряются ли - сохранять оптимизм?– Здесь по пунктам – обстрелы, вода и оптимизм. Обстрелы – смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с той интенсивностью, которая была в июне-июле, то, кажется - потише. С другой стороны, город, населенный мирными людьми, вообще не заслуживает того, чтобы по нему летели снаряды, ракеты. А они летят. И гибнут люди, каждый день в сводке – там ранили человека, там погиб человек.Все это весьма тревожно и печально. Никто не гарантирует того, что завтра интенсивность обстрелов не возрастет снова.С обстрелами не очень благополучно, а с водой – точно неблагополучно. Да, вроде установился какой-то график подачи воды, вроде (дают – Ред.) раз в три дня. Вчера у меня была вода в доме. Я, когда говорю "в доме" - это значит, что внизу, на первом этаже, в подвале, выведен кран. Туда спускаются все жильцы с ведрами, с канистрами, с баклажками, и всеми подручными способами поднимают воду к себе на верхние этажи. Да, даже в таком режиме говорят, что вода была. Вот она была вчера, наверное, следующее поступление воды стоит ждать через три дня. Будет, не будет… Вот такая история.То есть, в целом - водоснабжение в таком, крайне скудном режиме, который не дает совсем умереть, не дает погибнуть от антисанитарии - подчеркну, что эту воду нельзя пить, это вода техническая, она предназначена для того, чтобы смыть в санузле, но уже стирать в ней… стирать еще можно, но готовить пищу, либо употреблять напрямую в питье ее точно нельзя.Питьевую воду где берут – есть пункты бесплатной раздачи воды, либо можно купить за деньги в магазинах, либо в специальных пунктах, где она продается.Безусловно, все с тревогой ожидают наступления отопительного сезона. Вот тема, которая не сходит с уст дончан, потому что 15 октября – такая дата из мирной жизни, все помнят, что 15 октября должна зажурчать вода в системах теплоснабжения, системах обогрева водой домов, в дома должно прийти тепло. Так и было, отмечу, все восемь лет, даже когда Донецк находился под обстрелами украинской артиллерии.А что будет в этом году – непонятно. Теплоносителя вроде как нет. А главное, если появится, не станут ли некоторые не очень добросовестные граждане отбирать потом эту воду из систем на какие-то свои нужды? За каждого-то не поручишься. Ну да, будут 99 сознательных, а один несознательный… В каждом доме по одному несознательному – вот тебе и пожалуйста. От этого никто не застрахован. Люди есть люди, не нужно их сильно очернять, но и слишком сильно идеализировать тоже не стоит.Поэтому - пока непонятно, официальных комментариев по поводу отопительного сезона я пока не встречал. Разумеется, успокаивают и говорят, что все будет в порядке. Надеемся.– Сколько уже времени длятся эти проблемы с водой?– У меня в доме вода была 9 мая, а после этого уже началось – то есть, то нет, то в подвале, то не в подвале, то совсем нигде нет. Уже такой очень рваный график. Сказать, что совсем нет воды, не могу, но так устойчиво, как при мирной жизни – это закончилось 9 мая. В других районах- в одних похуже, в некоторых получше.Что касается оптимизма – нет прибора какого-то, который можно приложить к человеку, и там стрелка покажет, где этот оптимизм – в зеленом секторе, в желтом, красном, и т.д. Во-первых, все сильно зависит от характера, темперамента, от какого-то внутреннего мироустройства каждого конкретного человека. Разумеется, все устали. Все устали и изнурены. Сказать, что здесь люди преисполнены оптимизмом, как на какой-то комсомольской стройке – ходят и бравурно напевают песни, излучают счастье – это не так. Это точно не так, потому что вот уже полгода город под обстрелами, перебои с водой… И можно дальше перечислять все факторы, которые не очень благоприятно влияют на жизненный тонус и связанный с этим оптимизм.Люди здесь здравомыслящие. Наверное, лучезарная беспричинная улыбка в данном случае – будет, скорее, свидетельствовать о не очень точной и не очень объективной оценке ситуации. Этим дончане точно никогда не отличались. Мы смотрим на жизнь трезво и понимаем, что к чему.Поэтому - с оптимизмом, наверное, есть определенные проблемы. Но и сказать, что тут уныние такое и мертвая смерть ходит по улицам – тоже не хочу. Живые люди. Правда, такие сложности, такие проблемы… Было когда-то проще, было, наверное, когда-то и хуже. Переживали то – переживем и это. Все будет хорошо. Вера в лучшее всегда есть, без веры в лучшее жить нельзя. А то, что она (такая вера – Ред.) присутствует – этого я отрицать не могу.– Большой резонанс вызвало недавнее заявление Уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, которая заявила, что поддерживает запрос общества на отмену смертной казни в ДНР. А есть ли этот запрос в Донецкой народной республике? Ваше мнение как представителя общественности.– Вопрос относительно смертной казни – имеет ли право общество лишать человека жизни по каким-то причинам, либо нет – это всегда было одной из ключевых причин сетевых холиваров. Когда люди сталкиваются и спорят до бесконечности, так и найдя окончательный ответ. Можно или нет?Так это было по мирной жизни, когда этот спор носил если не умозрительный характер, то касался беспрецедентного случая – действительно, например, поймали маньяка, который повинен в смерти одного, другого, либо десятка человек, или он устроил какой-то теракт в школе. Имеем мы право его казнить, либо корми его бесконечно до конца его жизни и содержи на средства налогоплательщиков? Люди спорили бесконечно, и ни какому итогу не приходили.Я против смертной казни, но я хочу сделать серьезную оговорку – я против того, что мое персональное мнение трактовалось бы как мнение общественное. Это точно не так. Я имею право на свое мнение, оно такое. Я предположу - и думаю, что не ошибусь – что, все-таки, основной общественный запрос – это запрос на смертную казнь.Я думаю, что люди, наблюдая гибель своих близких, наблюдая те жизненные обстоятельства, в которых они живут, и понимая, кто является причиной этой ситуации, в которой они оказались… я думаю, что большинство людей все-таки требуют смертной казни для главных виновников этой ситуации. И я думаю, что у них есть право эту смертную казнь требовать, и я у них этого права отнимать тоже не могу.Мои личные убеждения – они меня останавливают в той точке, о которой я говорил. Но я думаю, что, все-таки, это мнение нетипично. Поэтому я бы сейчас поостерегся говорить о том, что есть какой-то общественный консенсус, о том, что все население Донецка единообразно впало в какую-то особую восточную религию, которая отрицает право на убийство любого живого существа. Нет, нет, и еще раз нет. Я все-таки думаю, что общественный запрос прямо противоположный.– Наблюдаем активизацию не только обстрелов, но и диверсионной работы, причем - и на освобожденных территориях, и на территории РФ, и в Донецкой и Луганской народных республиках. Какие меры по противодействию были бы разумными?– Я точно не профильный специалист по борьбе с терроризмом. Когда все это началось, то все люди, более-менее ориентирующиеся в ситуации, либо наблюдающие ситуацию последние восемь лет – они говорили о том, что Украина обязательно будет прибегать к терроризму.Во-первых, этническая неотличимость среднестатистического украинца от среднестатистического жителя той же России - это не какие-то восточные народности, когда идет человек с ассирийской бородой, с характерным разрезом глаз, с акцентом и т.д., и правоохранители понимают – давайте его хотя бы проверим на всякий случай, а там разберемся, что да как. Тут - совершенно неотличимый человек, который говорит - как мы, выглядит - как мы, действует - как мы. Такая обезличенность дает большие козыри для того, чтобы к этому терроризму прибегнуть. Плюс опыт, который сакрализуется и пестуется – опыт их духовных покровителей из прошлого, которые создавали проукраинское движение на фундаменте терроризма.Я помню, в 2012 году мне попалась песня на Ютьюбе, где они кичатся… сюжет песни и клипа: люди из лесу, банда ОУНовцев выходит из лесу и вешает работника, перешедшего на сторону советской власти, возможно, учителя. Показаны его сапоги, висящие в воздухе. И они, довольные - уходят в лес.Опыт расправы над мирным человеком кажется им совершенно достойным и требующем подражания. Это был 2011 или 2012 год… Что уж говорить о сегодняшнем дне.Как с этим бороться? Бороться с этим должны профессионалы. Когда чем-то начинают заниматься любители и дилетанты… Мне кажется, своей активностью они только смешают карты, в итоге - помешают людям, которые профессионально занимаются борьбой с терроризмом. Потому, что иногда человек, борющийся с терроризмом, становится неотличим от того человека, который терроризмом занимается. Поэтому от этих процессов надо держаться подальше. Единственное, это очевидной совершенно трюизм, но - нужно проявлять бдительность. Вообще, опыт крупных городов России, которые столкнулись с этой проблемой в период первой, второй чеченских войн, когда обращали внимание на "случайно забытые" пакеты в общественном транспорте, на каких-то странных людей, которые странно себя ведут в общественных местах – думаю, он будет полезен. Что тут нужно? Наблюдать и сообщать, только таким образом, а самим точно не кидаться на амбразуру, потому что - только навредите.И выступать единым фронтом. Когда терроризм получает в ответ не страх, а общественное осуждение и готовность идти до конца в своей правоте – я думаю, тут он коллапсирует. И когда он не достигает своей цели, он, все-таки, если не исчезает, то скукоживается, это уж точно.

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Роман Гнатюк

интервью, рамиль замдыханов, сво, донбасс, терроризм