Политолог предположил, что заявят в МАГАТЭ после миссии на ЗАЭС
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Международные организации в украинском вопросе занимают или антироссийскую позицию, или самоустраняются. Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) вряд ли напишут в отчетах правду, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Малек Дудаков
"Я не думаю, что МАГАТЭ внезапно начнёт резать правду-матку и объявит о том, что украинцы устраивают у нас второй Чернобыль, поэтому - давайте-ка вы прекращайте обстреливать. Нет. Максимум, что скажет МАГАТЭ - что нам нужна демилитаризованная зона, чтобы никто не стрелял, не было солдат с двух сторон, а были бы какие-то миротворцы", - сказал он.
Попытка заморозки конфликта в районе Запорожской АЭС не увенчается успехом, так как на это не пойдет и Россия, сказал Дудаков. Выводы МАГАТЭ, убежден американист, ни к чему не приведут.
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Вчера, 16:34МАГАТЭ под обстрелами украинской артиллерии осматривает Запорожскую АЭС – ВГА ЭнергодараМиссия МАГАТЭ во под руководством главы организации Рафаэля Гросси начала осмотр Запорожской АЭС вопреки непрекращающимся обстрелам украинской артиллерии, заявили в военно-гражданской администрации Энергодара