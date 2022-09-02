https://ukraina.ru/20220902/1038342845.html

Политолог предположил, что заявят в МАГАТЭ после миссии на ЗАЭС

Политолог предположил, что заявят в МАГАТЭ после миссии на ЗАЭС - 02.09.2022 Украина.ру

Политолог предположил, что заявят в МАГАТЭ после миссии на ЗАЭС

Международные организации в украинском вопросе занимают или антироссийскую позицию, или самоустраняются. Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) вряд ли напишут в отчетах правду, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Малек Дудаков

2022-09-02T06:22

2022-09-02T06:22

2022-09-02T06:22

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Попытка заморозки конфликта в районе Запорожской АЭС не увенчается успехом, так как на это не пойдет и Россия, сказал Дудаков. Выводы МАГАТЭ, убежден американист, ни к чему не приведут.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220901/1038340615.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, магатэ, малек дудаков, эксперты, запорожская аэс