Политолог предположил, что заявят в МАГАТЭ после миссии на ЗАЭС - 02.09.2022 Украина.ру
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Политолог предположил, что заявят в МАГАТЭ после миссии на ЗАЭС
Политолог предположил, что заявят в МАГАТЭ после миссии на ЗАЭС - 02.09.2022 Украина.ру
Политолог предположил, что заявят в МАГАТЭ после миссии на ЗАЭС
Международные организации в украинском вопросе занимают или антироссийскую позицию, или самоустраняются. Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) вряд ли напишут в отчетах правду, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Малек Дудаков
2022-09-02T06:22
2022-09-02T06:22
новости
магатэ
малек дудаков
эксперты
запорожская аэс
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Попытка заморозки конфликта в районе Запорожской АЭС не увенчается успехом, так как на это не пойдет и Россия, сказал Дудаков. Выводы МАГАТЭ, убежден американист, ни к чему не приведут.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220901/1038340615.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, магатэ, малек дудаков, эксперты, запорожская аэс
Новости, магатэ, Малек Дудаков, эксперты, Запорожская АЭС

Политолог предположил, что заявят в МАГАТЭ после миссии на ЗАЭС

06:22 02.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Международные организации в украинском вопросе занимают или антироссийскую позицию, или самоустраняются. Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) вряд ли напишут в отчетах правду, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Малек Дудаков
"Я не думаю, что МАГАТЭ внезапно начнёт резать правду-матку и объявит о том, что украинцы устраивают у нас второй Чернобыль, поэтому - давайте-ка вы прекращайте обстреливать. Нет. Максимум, что скажет МАГАТЭ - что нам нужна демилитаризованная зона, чтобы никто не стрелял, не было солдат с двух сторон, а были бы какие-то миротворцы", - сказал он.
Попытка заморозки конфликта в районе Запорожской АЭС не увенчается успехом, так как на это не пойдет и Россия, сказал Дудаков. Выводы МАГАТЭ, убежден американист, ни к чему не приведут.
Полный текст интервью читайте здесь
Гросси ЮУАЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 16:34
МАГАТЭ под обстрелами украинской артиллерии осматривает Запорожскую АЭС – ВГА ЭнергодараМиссия МАГАТЭ во под руководством главы организации Рафаэля Гросси начала осмотр Запорожской АЭС вопреки непрекращающимся обстрелам украинской артиллерии, заявили в военно-гражданской администрации Энергодара
 
НовостимагатэМалек ДудаковэкспертыЗапорожская АЭС
 
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