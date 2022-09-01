https://ukraina.ru/20220901/1038323176.html

Малек Дудаков: Выводы МАГАТЭ ни к чему не приведут

Малек Дудаков: Выводы МАГАТЭ ни к чему не приведут - 01.09.2022 Украина.ру

Малек Дудаков: Выводы МАГАТЭ ни к чему не приведут

Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T16:09

2022-09-01T16:09

2022-09-01T16:10

интервью

малек дудаков

сша

сво

запорожская аэс

дональд трамп

джо байден

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Вряд ли представители МАГАТЭ скажут правду о происходящем на Запорожской АЭС, скорее, последует предложение создать там демилитаризованную зону и ввести миротворцев, считает политолог-американист Малек Дудаков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Малек, вокруг Запорожской атомной электростанции с каждым часом все более разгораются страсти. Продолжаются обстрелы, летают дроны, пытаются захватить украинские диверсанты, прибыла делегация МАГАТЭ. Какую игру ведут США, ожидать ли международного скандала после отъезда делегации МАГАТЭ?– Честно говоря, я не думаю, что будет международный скандал. Нужно понимать, что МАГАТЭ – это не та организация, не та структура международная, которая занимается контролем над атомными электростанциями. МАГАТЭ занимается конкретным вопросом, а именно противодействием тому, чтобы страны использовали мирный атом в военных целях. В данном случае ситуация у нас такая беспрецедентная в связи с тем, что конфликт идёт.МАГАТЭ наверняка приедет, засвидетельствует то, что ситуация выходит из-под контроля, имеет очень опасный характер. Мы понимаем, что буквально в эти дни были попадания, прилёты по хранилищам ядерных отходов и так далее. При этом, я думаю, что отчёт будет носить, знаете, такой очень невнятный характер, то есть, они не скажут, кто стреляет, заявят, что просто ракеты откуда-то появляются, а мы не знаем.Может быть, русские сами себя обстреливают, а может быть, украинцы. Призовут обе стороны к прекращению военных действий, к тому, чтобы создать вокруг этой самой атомной электростанции какую-нибудь демилитаризованную зону, для того, чтобы сотрудники МАГАТЭ вместе с какими-нибудь миротворцами международными находились бы там и контролировали ситуацию и как-то обеспечивали безопасность, ну и так далее.Очевидно, что мы на это не пойдём, ни на какую демилитаризованную зону. Западу это, может быть, и было бы выгодно – ну, как-то в краткосрочной перспективе, но я не думаю, что мы на это согласимся. Ну а украинцы, я думаю, будут пытаться продолжать обстреливать атомную электростанцию, пока у них есть на это техническая возможность.– То есть, предоставление всех баллистических экспертиз делегацию все равно не впечатлит?– Мы же понимаем, что они не эксперты по баллистике… И, плюс к тому, всегда можно отделаться какими-то отговорками, что - мы же не знаем, откуда прилетело, может быть это русские принесли снаряды от "Хаймарса", и показали, будто бы это Украина стреляет.Со всеми этими международными институциями мы видим, что они, в основном, либо самоустраняются, либо занимают откровенно антироссийские позиции. Это, наверное, в какой-то степени наша проблема, что мы недорабатываем на этом направлении, но это факт.Поэтому я не думаю, что МАГАТЭ внезапно начнёт резать правду-матку и объявит о том, что украинцы устраивают у нас второй Чернобыль, поэтому - давайте-ка вы прекращайте обстреливать. Нет. Максимум, что скажет МАГАТЭ - что нам нужна демилитаризованная зона, чтобы никто не стрелял, не было солдат с двух сторон, а были бы какие-то миротворцы.Очевидно всем, что попытка заморозить конфликт на каком-то направлении – она не сработает, и мы на это не пойдём. Поэтому здесь эти самые выводы МАГАТЭ – они ни к чему не приведут.– Генсек НАТО Йенс Столтерберг высказался об угрозе со стороны России и Китая в Арктической зоне. Это очередной повод расширить присутствие альянса? Или Столтенберг ищет во всём какую-то потенциальную угрозу?– Нет, конечно, нужно понимать, что к региону Арктики сейчас приковано большое внимание. Американцы, например, буквально на днях утвердили пост посла в Арктическом регионе, то есть, в Америке появится специальный посол. Видно, что там работа в рамках Арктического совета как-то заморожена без России, поэтому, конечно, Запад будет пытаться усиливать там конфронтацию и противостояние с Россией.Как мы знаем, в ближайшие месяцы запланированы большие учения тоже в этом регионе, там будут и норвежцы участвовать, и британцы, и американцы. Очевидно, что эти учения направлены тоже против нас, потому что мы страна с самыми большими территориальными владениями в регионе, и именно у нас сейчас серьёзный гибридный конфликт с Западом.В целом понятно, что пытаются давить на нас со всех сторон, не важно - либо по границам России, либо в Арктике, например, и так далее. Пытаются прощупать почву и навязать нам противостояние, чтобы мы тратили свои силы и средства вот в этой такой войне на истощение, как её называет Запад.Это не значит, что завтра США и Британия начнут какие-то военные действия за Арктику, они пытаются нас вытянуть на то, чтобы мы усиливали нашу безопасность, тратили наши ресурсы. Надеются, что в этой длительной войне на истощение Россия проиграет.Ну, пока что мы не проигрываем, и я надеюсь на то, что мы не проиграем. Но такая стратегия – она закладывается и в Вашингтоне, и в Лондоне.- Вопрос о политическом кризисе в Багдаде. Каковы интересы США в этом регионе, и кто может быть следующим?– То, что происходит в Ираке – это, с одной стороны, укладывается в такой общий глобальный тренд в странах глобального Юга, как сейчас модно выражаться. Мы видим, что огромное количество стран испытывают политическую нестабильность - Пакистан, Шри-Ланка и так далее. Это всё вызвано с общим кризисом, рекордной инфляцией, ростом цен на энергоносители...То есть, все эти страны не самые стабильные, не самые богатые, они первыми страдают. Но при этом, конечно, да, в Ираке - там ещё и специфическая ситуация, связанная с тем, что в прошлом году на выборах победили сторонники того, чтобы лишить Америку военного присутствия в стране. Но, в общем-то, президент страны с этим не согласился, и продолжает пока, опираясь на американцев, держаться у власти, не допускать своих оппонентов к принятию решений. Поэтому, в общем-то, оппоненты действующей власти сейчас и выступают на общей такой популистской повестке того, что - нам не хватает денег даже на еду, на продовольствие, топливо и так далее. Они пытаются во всём винить американцев, и, соответственно, таким образом прийти к власти. И окончательно уже распрощаться с американскими базами.Для американцев, конечно, это плохой сценарий, они стараются это пресечь - и даже самыми недемократическими методами и способами. В выигрыше, безусловно, от этой ситуации могли бы быть соседние страны, например, Иран. Но Иран сам опирается тоже на оппозиционные силы, которые не совсем те оппозиционные силы, которые сейчас занимаются выступлениями, и берут, например, штурмом здание уже президентского дворца. У Ирана там свои интересы и свои прокси, так сказать.Безусловно, России нужно развивать сотрудничество с Ираком. Мы видим то, что Ирак нейтральную позицию сейчас занимает по ситуации на Украине, и отказывается какие-либо санкции вводить. И в целом отношение в Ираке к России сейчас довольно неплохое среди населения страны, поэтому нам, конечно, нужно пользоваться ситуацией для того, чтобы укреплять своё сотрудничество, как мы сейчас укрепляем его и с Ираном, и со странами Персидского залива.Где полыхнёт дальше, сложно сказать, потому что стран уязвимых великое множество. То есть, может ли полыхнуть завтра в Турции – да запросто, с их инфляцией в 80%. Может ли полыхнуть снова в странах Северной Африки - Алжир, Египет, которые сейчас сильно страдают? Тоже запросто. Ирак - страна, где полыхнуло раньше всего, потому что там политическая система – она очень такая несформированная, и буквально сейчас рассыпается на глазах.В Египте, понятно, есть вертикаль власти довольно жёсткая, в других странах тоже, поэтому там, наверное, не прямо сейчас это всё начнётся. Но, конечно, если кризис будет продолжаться, то может полыхнуть и у них.– Обозреватель "Вашингтон Таймс" Дон Федер назвал ряд признаков, свидетельствующих о скором крахе США, среди которых проблемы миграционной политики, критика американских ценностей со стороны элит и демографическая ситуация. Насколько такие прогнозы могут быть верны?– Всё-таки нужно понимать то, что "Вашингтон Таймс" – это очень консервативное издание. Но действительно, мы видим огромное количество противоречий внутри Америки. Ситуация в экономике остаётся плачевной, уровень раскола и раздробленности в обществе очень высокий, это то, что в Америке называется "культурная поляризация". Американцы стремительно теряют доверие к своим институтам выборов, правительства, Белого дома, Конгресса и так далее.Скоро Америку может ждать очередной период нестабильности, потому что через два месяца буквально пройдут выборы в Конгресс. После чего - будет несколько месяцев периода передачи власти, когда проигравшая сторона будет обвинять победителя в том, что были фальсификации на выборах, не будет признавать итоги выборов. Ну а потом, уже в январе месяце, когда Конгресс соберётся в новой сессии, я думаю, что там будет республиканское большинство, то он сразу же войдёт в контры с Белым домом и Байденом. Поэтому, видите, здесь очень много таких политических моментов довольно тонких. Я не думаю, что американская государственность рухнет завтра, в краткосрочной перспективе ей такое не грозит, но в среднесроке, долгосроке - конечно, всё может быть. 2024 год – это следующая такая точка нестабильности, потому что - президентские выборы. Если Трамп на них пойдёт, да, это будет снова очень и очень резонансное событие и в целом резонансный процесс.Если Трампу не дадут пойти на эти выборы, например, в связи с иском и расследованием по документам Мар-а-Лаго, то, конечно, это тоже дополнительно подхлестнёт эти все настроения, связанные с расколом и раздробленностью в американском обществе. В общем, смысл в том, что кризис в Америке структурный, системный - он, конечно, усугубляется, но это не значит, что завтра Америка развалится, нет. Но в долгосрочной перспективе вероятность радикального сценария довольно высока.– А как Вы оцениваете шансы Дональда Трампа?– Сложный вопрос. Как я уже сказал, тут много зависит от правоохранительной системы США. Если действительно демократы рискнут пойти на то, чтобы, как модно выражаться у нас, закрыть Трампа, официальные обвинения выдвинуть и отправить на домашний арест в Мар-а-Лаго, то, конечно, в этом случае он никуда не изберётся.А если не рискнут на это пойти, то, я думаю, что шансы (Трампа – Ред.) очень высоки. На фоне низких рейтингов Байдена и провала демократов по всем сферам, от культурной повестки до экономики, у республиканцев имеются, конечно, очень хорошие шансы вернуться во власть.Если Трампа закрывают, то, конечно, это даёт возможность победить на следующих выборах человеку, которого называют "молодым Трампом", он очень похож на него по взглядам - это Рон Десантис, губернатор Флориды, человек довольно молодой, ему 40 с чем-то лет.Сейчас он, конечно, отстаёт от Трампа по популярности среди республиканцев, но, если Трампа мы действительно вычёркиваем, то Десантис становится очевидным лидером и на праймериз республиканцев, и, возможно, лидером на следующих президентских выборах.– И последний вопрос, это заявление экс-госсекретаря США Майкла Помпео о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году. Может ли это повлечь за собой повторение крупнейшей национальной трагедии, речь идёт о 11 сентября 2001?– Это вот, знаете, такая типичная методичка со стороны американских неоконов о том, что - знаете, мы вывели войска из Афганистана, теперь он превращается в такое убежище для террористов, они там снова придумают какой-нибудь теракт и ударят по Америке.Честно говоря, я не думаю, что это произойдёт прямо здесь и сейчас, не говоря уже о том, что к теракту 11 сентября были причастны видные представители тогдашнего высшего общества Саудовской Аравии, которая сейчас, конечно, находится совершенно в другом состоянии, чем 20 лет назад.Я в это не верю, но это, конечно, довольно банальная демагогия со стороны неоконов. Республиканцы будут пользоваться этим для того, чтобы попытаться объявить импичмент Байдену. То есть, как раз Афганистан может стать одним из оснований для импичмента Байдену. Объявят, что Байден помог воссоздать это убежище для террористов – и, соответственно, Америке из-за этого грозит что-то ужасное в будущем. Поэтому нужно эту самую процедуру импичмента устроить.Я думаю, что это будет не единственное основание для импичмента, но одно из многих, поэтому республиканцы будут этой риторикой пользоваться. Но в реальности - я не думаю, что, условно, завтра какой-то крупный теракт произойдёт, и его устроят вот те ребята из Талибана*, которые недавно захватили власть.*Запрещённая в России организация.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, малек дудаков, сша, сво, запорожская аэс, дональд трамп, джо байден