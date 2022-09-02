"Умирали двойной смертью": военкор рассказал, что пришлось пережить народу Донбасса с 2014 года
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо поделился с Украиной.ру своим мнением о том, почему самые тяжелые дни у жителей Донбасса не нынешние, а те, что были после 2014 года
Страдания и угнетение, которые пережил народ Донбасса, начиная с 2014 года, по признанию зарубежного журналиста, сильно потрясли его во время поездки по региону.
Многие в мире считают, что сейчас Донбасс переживает самые тяжёлые дни, но на самом деле сейчас у его народа, по крайней мере, есть надежда, которую я особенно почувствовал в ЛНР, поскольку она полностью освобождена от войск киевского режима.
Но эта надежда, рассказал Сальгадо, омрачена необходимостью эксгумации тел людей, которых во время боёв не могли похоронить на кладбищах, и были вынуждены похоронить во дворах своих домов.
Получается, что эти люди умерли "двойной смертью", потому что теперь их родственникам приходится присутствовать на процессе извлечения тел для идентификации и организации достойных похорон.
"Мир смотрел в другую сторону, мало кто знал о боли, которую испытывал народ Донбасса", - признал журналист.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
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