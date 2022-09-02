"Умирали двойной смертью": военкор рассказал, что пришлось пережить народу Донбасса с 2014 года - 02.09.2022 Украина.ру
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"Умирали двойной смертью": военкор рассказал, что пришлось пережить народу Донбасса с 2014 года
"Умирали двойной смертью": военкор рассказал, что пришлось пережить народу Донбасса с 2014 года - 02.09.2022 Украина.ру
"Умирали двойной смертью": военкор рассказал, что пришлось пережить народу Донбасса с 2014 года
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо поделился с Украиной.ру своим мнением о том, почему самые тяжелые дни у жителей Донбасса не нынешние, а те, что были после 2014 года
2022-09-02T06:45
2022-09-02T06:45
новости
корреспонденты
донбасс
народ
обстрелы
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Страдания и угнетение, которые пережил народ Донбасса, начиная с 2014 года, по признанию зарубежного журналиста, сильно потрясли его во время поездки по региону. Но эта надежда, рассказал Сальгадо, омрачена необходимостью эксгумации тел людей, которых во время боёв не могли похоронить на кладбищах, и были вынуждены похоронить во дворах своих домов.Получается, что эти люди умерли "двойной смертью", потому что теперь их родственникам приходится присутствовать на процессе извлечения тел для идентификации и организации достойных похорон. "Мир смотрел в другую сторону, мало кто знал о боли, которую испытывал народ Донбасса", - признал журналист.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220702/1034280759.html
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новости, корреспонденты, донбасс, народ, обстрелы
Новости, корреспонденты, Донбасс, народ, обстрелы

"Умирали двойной смертью": военкор рассказал, что пришлось пережить народу Донбасса с 2014 года

06:45 02.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо поделился с Украиной.ру своим мнением о том, почему самые тяжелые дни у жителей Донбасса не нынешние, а те, что были после 2014 года
Страдания и угнетение, которые пережил народ Донбасса, начиная с 2014 года, по признанию зарубежного журналиста, сильно потрясли его во время поездки по региону.
Многие в мире считают, что сейчас Донбасс переживает самые тяжёлые дни, но на самом деле сейчас у его народа, по крайней мере, есть надежда, которую я особенно почувствовал в ЛНР, поскольку она полностью освобождена от войск киевского режима.
Себастьян Сальгадо
Себастьян Сальгадо
Военный корреспондент из Аргентины
Но эта надежда, рассказал Сальгадо, омрачена необходимостью эксгумации тел людей, которых во время боёв не могли похоронить на кладбищах, и были вынуждены похоронить во дворах своих домов.
Получается, что эти люди умерли "двойной смертью", потому что теперь их родственникам приходится присутствовать на процессе извлечения тел для идентификации и организации достойных похорон.
"Мир смотрел в другую сторону, мало кто знал о боли, которую испытывал народ Донбасса", - признал журналист.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
Ситуация в районе пропускного пункта Станица Луганская в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 10:05
Ровно восемь лет: в Станице Луганской вспомнили так и не расследованный украинский авиаудар 2014 годаСамолет ВСУ восемь лет назад нанес авиаудар по Станице Луганской, в результате чего погибло 12 мирных жителей, включая пятилетнего мальчика. Однако за это время ни в Киеве, ни международными организациями так и не было инициировано расследование случившегося. Об этом 2 июня пишут РИА Новости
 
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