Ровно восемь лет: в Станице Луганской вспомнили так и не расследованный украинский авиаудар 2014 года

Самолет ВСУ восемь лет назад нанес авиаудар по Станице Луганской, в результате чего погибло 12 мирных жителей, включая пятилетнего мальчика. Однако за это время ни в Киеве, ни международными организациями так и не было инициировано расследование случившегося. Об этом 2 июня пишут РИА Новости