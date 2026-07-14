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Оперативная обстановка на Харьковском направлении СВО
Оперативная обстановка на Харьковском направлении СВО - 14.07.2026 Украина.ру
Оперативная обстановка на Харьковском направлении СВО
Армия России наступает на Харьковском направлении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал "Фронтовая птичка"
2026-07-14T19:04
2026-07-14T19:04
2026-07-14T19:04
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Оперативная обстановка на вторник: ВС РФ наносят артиллерийские удары по ВСУ. Есть продвижение в нескольких районах. Работают БПЛА ВС РФ и фронтовая авиация. Бойцы ВС России развивают наступление в Харьковской области. Сильные бои идут в приграничном посёлке Казачья Лопань. ВС РФ продвинулись вглубь населённого пункта, а вражеские дроноводы действуют преимущественно из своих укрытий в посёлке Золочев - там украинские националисты используют оставшихся в населённом пункте местных жителей в качестве живого щита.За сутки украинские подразделения потеряли больше 25 человек. Уничтожены танк Т-72, американский бронеавтомобиль Cougar, гаубица М-777, израильская РЛС RADA, миномёты, пикапы, БПЛА и НРТК, передает "Фронтовая птичка".Актуальное интервью: Ловушка для человечества. Олег Газманов откровенно о коллегах, друзьях в блиндажах и "пластиковой" музыкеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Оперативная обстановка на Харьковском направлении СВО
Армия России наступает на Харьковском направлении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал "Фронтовая птичка"
Оперативная обстановка на вторник:
ВС РФ наносят артиллерийские удары по ВСУ. Есть продвижение в нескольких районах.
Работают БПЛА ВС РФ и фронтовая авиация.
Бойцы ВС России развивают наступление в Харьковской области. Сильные бои идут в приграничном посёлке Казачья Лопань.
ВС РФ продвинулись вглубь населённого пункта, а вражеские дроноводы действуют преимущественно из своих укрытий в посёлке Золочев - там украинские националисты используют оставшихся в населённом пункте местных жителей в качестве живого щита.
За сутки украинские подразделения потеряли больше 25 человек. Уничтожены танк Т-72, американский бронеавтомобиль Cougar, гаубица М-777, израильская РЛС RADA, миномёты, пикапы, БПЛА и НРТК, передает "Фронтовая птичка".
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