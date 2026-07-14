Оперативная обстановка на Харьковском направлении СВО - 14.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260714/operativnaya-obstanovka-na-kharkovskom-napravlenii-svo-1081463426.html
Оперативная обстановка на Харьковском направлении СВО
Оперативная обстановка на Харьковском направлении СВО - 14.07.2026 Украина.ру
Оперативная обстановка на Харьковском направлении СВО
Армия России наступает на Харьковском направлении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал "Фронтовая птичка"
2026-07-14T19:04
2026-07-14T19:04
спецоперация
сво
новости сво россия
новости сво сейчас
дзен новости сво
наступление вс рф
всу
украина.ру
харьковская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078570503_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a7574d0d3b46ccf67c6ec7c9b3c52250.jpg
Оперативная обстановка на вторник: ВС РФ наносят артиллерийские удары по ВСУ. Есть продвижение в нескольких районах. Работают БПЛА ВС РФ и фронтовая авиация. Бойцы ВС России развивают наступление в Харьковской области. Сильные бои идут в приграничном посёлке Казачья Лопань. ВС РФ продвинулись вглубь населённого пункта, а вражеские дроноводы действуют преимущественно из своих укрытий в посёлке Золочев - там украинские националисты используют оставшихся в населённом пункте местных жителей в качестве живого щита.За сутки украинские подразделения потеряли больше 25 человек. Уничтожены танк Т-72, американский бронеавтомобиль Cougar, гаубица М-777, израильская РЛС RADA, миномёты, пикапы, БПЛА и НРТК, передает "Фронтовая птичка".Актуальное интервью: Ловушка для человечества. Олег Газманов откровенно о коллегах, друзьях в блиндажах и "пластиковой" музыкеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
харьковская область
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078570503_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_635da7bf3e91f8784d2d7e71f5bf5704.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, наступление вс рф, всу, украина.ру, харьковская область, украина, россия
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, наступление ВС РФ, ВСУ, Украина.ру, Харьковская область, Украина, Россия

Оперативная обстановка на Харьковском направлении СВО

19:04 14.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Армия России наступает на Харьковском направлении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал "Фронтовая птичка"
Оперативная обстановка на вторник:
ВС РФ наносят артиллерийские удары по ВСУ. Есть продвижение в нескольких районах.

Работают БПЛА ВС РФ и фронтовая авиация.
Бойцы ВС России развивают наступление в Харьковской области. Сильные бои идут в приграничном посёлке Казачья Лопань.

ВС РФ продвинулись вглубь населённого пункта, а вражеские дроноводы действуют преимущественно из своих укрытий в посёлке Золочев - там украинские националисты используют оставшихся в населённом пункте местных жителей в качестве живого щита.

За сутки украинские подразделения потеряли больше 25 человек. Уничтожены танк Т-72, американский бронеавтомобиль Cougar, гаубица М-777, израильская РЛС RADA, миномёты, пикапы, БПЛА и НРТК, передает "Фронтовая птичка".
Актуальное интервью: Ловушка для человечества. Олег Газманов откровенно о коллегах, друзьях в блиндажах и "пластиковой" музыке
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОнаступление ВС РФВСУУкраина.руХарьковская областьУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:11Взрывы в Запорожье, поражения кораблей и пожар в порту Ильичевска. Новости СВО
19:38Карательная операция под Киевом. Что говорят на Украине о деле подполковника Лучанова
19:30Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса
19:28Поражены ещё три сухогруза на рейде в одесском порту, ПВО сбила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО
19:25Впервые с 2023 года: МОК восстановил профиль Олимпийского комитета России
19:14Зеленский выбил у Франции ПВО, ракеты и обещание истребителей через несколько лет
19:04Оперативная обстановка на Харьковском направлении СВО
18:57Киберспорт по-донецки, уникальный опыт борьбы с дронами. 14 июля, вечерний эфир
18:43Венгрия анонсировала разворот от России, Трамп снова "открыл" Ормузский пролив. Новости к этому часу
18:32Пожары в Одессе, Казачья Лопань в зоне интенсивных боёв. Новости СВО
18:32"Кто заплатит за Украину?": Ищенко объяснил, почему Европа и Израиль "не отпускают" США
18:06Ищенко: Запад хочет "замедлить" Россию через Украину, чтобы подготовиться к военному шантажу
18:00Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июля
17:58Макрон пообещал Зеленскому дать ракет и бомб
17:38Сектант Думенко "освятил" бюст анафемы Мазепы в Киево-Печерской лавре
17:3814.07.26: карательный рейд ВСУ под Киевом, рэпера Киевстонера* обвинили в подготовке теракта
17:31Поляк поляка: принял за украинца
17:21Ловушка для человечества. Олег Газманов откровенно о коллегах, друзьях в блиндажах и "пластиковой" музыке
17:19"Герани" атаковали Запорожье, Тульская область отбила атаку ВСУ. Новости СВО
16:55Новости с Днепропетровского направления СВО: сложная ситуация в районе Мирного
Лента новостейМолния