https://ukraina.ru/20260714/operativnaya-obstanovka-na-kharkovskom-napravlenii-svo-1081463426.html

Оперативная обстановка на Харьковском направлении СВО

Оперативная обстановка на Харьковском направлении СВО - 14.07.2026 Украина.ру

Оперативная обстановка на Харьковском направлении СВО

Армия России наступает на Харьковском направлении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал "Фронтовая птичка"

2026-07-14T19:04

2026-07-14T19:04

2026-07-14T19:04

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Оперативная обстановка на вторник: ВС РФ наносят артиллерийские удары по ВСУ. Есть продвижение в нескольких районах. Работают БПЛА ВС РФ и фронтовая авиация. Бойцы ВС России развивают наступление в Харьковской области. Сильные бои идут в приграничном посёлке Казачья Лопань. ВС РФ продвинулись вглубь населённого пункта, а вражеские дроноводы действуют преимущественно из своих укрытий в посёлке Золочев - там украинские националисты используют оставшихся в населённом пункте местных жителей в качестве живого щита.За сутки украинские подразделения потеряли больше 25 человек. Уничтожены танк Т-72, американский бронеавтомобиль Cougar, гаубица М-777, израильская РЛС RADA, миномёты, пикапы, БПЛА и НРТК, передает "Фронтовая птичка".Актуальное интервью: Ловушка для человечества. Олег Газманов откровенно о коллегах, друзьях в блиндажах и "пластиковой" музыкеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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