Киберспорт по-донецки, уникальный опыт борьбы с дронами. 14 июля, вечерний эфир - 14.07.2026 Украина.ру
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Киберспорт по-донецки, уникальный опыт борьбы с дронами. 14 июля, вечерний эфир
Киберспорт по-донецки, уникальный опыт борьбы с дронами. 14 июля, вечерний эфир - 14.07.2026 Украина.ру
Киберспорт по-донецки, уникальный опыт борьбы с дронами. 14 июля, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 14.07.2026
2026-07-14T18:57
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россия
воскресенск
донецкая народная республика
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Виктор Эль-Кухали – военный корреспондент* Наши защитники. От штурмовой группы до школьного класса: боевой путь, возвращение к мирной жизни и наставничество ветерана СВО. Гость: Олег Ивашкин из Воскресенска - командир штурмового отделения, ветеран СВО* Тема дня Новороссии. В ДНР дали старт первому в Республике фиджитал-турниру. Гость: Александр Волков - президент регионального отделения Федерации киберспорта России* Большое интервью. О ситуации с топливом в России. Гость: Василий Колташов – экономист, директор Института нового общества
россия
воскресенск
донецкая народная республика
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россия, воскресенск, донецкая народная республика, новороссия сегодня, видео
Россия, Воскресенск, Донецкая Народная Республика, Новороссия сегодня

Киберспорт по-донецки, уникальный опыт борьбы с дронами. 14 июля, вечерний эфир

18:57 14.07.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки. Гость: Виктор Эль-Кухали – военный корреспондент

* Наши защитники. От штурмовой группы до школьного класса: боевой путь, возвращение к мирной жизни и наставничество ветерана СВО. Гость: Олег Ивашкин из Воскресенска - командир штурмового отделения, ветеран СВО

* Тема дня Новороссии. В ДНР дали старт первому в Республике фиджитал-турниру. Гость: Александр Волков - президент регионального отделения Федерации киберспорта России

* Большое интервью. О ситуации с топливом в России. Гость: Василий Колташов – экономист, директор Института нового общества
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