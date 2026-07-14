https://ukraina.ru/20260714/kibersport-po-donetski-unikalnyy-opyt-borby-s-dronami-14-iyulya-vecherniy-efir-1081463717.html

Киберспорт по-донецки, уникальный опыт борьбы с дронами. 14 июля, вечерний эфир

Киберспорт по-донецки, уникальный опыт борьбы с дронами. 14 июля, вечерний эфир - 14.07.2026 Украина.ру

Киберспорт по-донецки, уникальный опыт борьбы с дронами. 14 июля, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 14.07.2026

2026-07-14T18:57

2026-07-14T18:57

2026-07-14T18:57

россия

воскресенск

донецкая народная республика

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Виктор Эль-Кухали – военный корреспондент* Наши защитники. От штурмовой группы до школьного класса: боевой путь, возвращение к мирной жизни и наставничество ветерана СВО. Гость: Олег Ивашкин из Воскресенска - командир штурмового отделения, ветеран СВО* Тема дня Новороссии. В ДНР дали старт первому в Республике фиджитал-турниру. Гость: Александр Волков - президент регионального отделения Федерации киберспорта России* Большое интервью. О ситуации с топливом в России. Гость: Василий Колташов – экономист, директор Института нового общества

россия

воскресенск

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, воскресенск, донецкая народная республика, новороссия сегодня, видео