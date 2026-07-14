https://ukraina.ru/20260714/kibersport-po-donetski-unikalnyy-opyt-borby-s-dronami-14-iyulya-vecherniy-efir-1081463717.html
Киберспорт по-донецки, уникальный опыт борьбы с дронами. 14 июля, вечерний эфир
Киберспорт по-донецки, уникальный опыт борьбы с дронами. 14 июля, вечерний эфир - 14.07.2026 Украина.ру
Киберспорт по-донецки, уникальный опыт борьбы с дронами. 14 июля, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 14.07.2026
2026-07-14T18:57
2026-07-14T18:57
2026-07-14T18:57
россия
воскресенск
донецкая народная республика
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Виктор Эль-Кухали – военный корреспондент* Наши защитники. От штурмовой группы до школьного класса: боевой путь, возвращение к мирной жизни и наставничество ветерана СВО. Гость: Олег Ивашкин из Воскресенска - командир штурмового отделения, ветеран СВО* Тема дня Новороссии. В ДНР дали старт первому в Республике фиджитал-турниру. Гость: Александр Волков - президент регионального отделения Федерации киберспорта России* Большое интервью. О ситуации с топливом в России. Гость: Василий Колташов – экономист, директор Института нового общества
россия
воскресенск
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0e/1081463596_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_e0d48a1e0434944ad069d3b696938856.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, воскресенск, донецкая народная республика, новороссия сегодня, видео
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Виктор Эль-Кухали – военный корреспондент
* Наши защитники. От штурмовой группы до школьного класса: боевой путь, возвращение к мирной жизни и наставничество ветерана СВО. Гость: Олег Ивашкин из Воскресенска - командир штурмового отделения, ветеран СВО
* Тема дня Новороссии. В ДНР дали старт первому в Республике фиджитал-турниру. Гость: Александр Волков - президент регионального отделения Федерации киберспорта России
* Большое интервью. О ситуации с топливом в России. Гость: Василий Колташов – экономист, директор Института нового общества