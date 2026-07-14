https://ukraina.ru/20260714/pobediteley-ne-sudyat-no-pobeda-nad-rossiey-oberntsya-protiv-pobediteley-1081458919.html

Победителей не судят, но победа над Россией обернётся против победителей

Победителей не судят, но победа над Россией обернётся против победителей - 14.07.2026 Украина.ру

Победителей не судят, но победа над Россией обернётся против победителей

Ещё в апреле 2022 года заместитель госсекретаря США Виктория "Печенька" Нуланд декларировала: "Наша цель – стратегическое поражение Путина. Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему непомерно дорого". Сейчас западные политики стараются так откровенно не высказываться*, но суть их политики от этого не меняется

2026-07-14T16:48

2026-07-14T16:48

2026-07-14T16:48

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По мысли западных политиков, военное поражение России на Украине приведёт к изменению её политики и возвращению на прозападный курс развития. Вот, например, как пишет американская журналистка Энн Эпплбаум, которая позиционируется как "специалист по России" (хотя жене Радослава Сикорского правильнее было бы позиционироваться экспертом по польской русофобии):"В российской истории военная победа часто укрепляла автократию. (...) Напротив, военная неудача часто приводила к политическим переменам. Потери России от Германии во время Первой мировой войны помогли начать русскую революцию. Потери России в Афганистане в 1980-х годах помогли запустить реформы горбачёвских лет, которые, в свою очередь, привели к распаду Советского Союза".Логика эта неправильная просто потому, что можно подобрать гораздо больше фактов в пользу того, что военное поражение вело к последствиям совершенно противоположным.Если бы Эпплбаум знала историю США, она бы помнила, что Япония, нанося удар по Перл-Харбору, рассчитывала на победу в Вашингтоне изоляционистов и отказ США от попыток препятствовать доминированию подданных божественного тэнно на Тихом океане. Внезапно получилось наоборот – менять политику пришлось подданым божественного тэнно…Впрочем, Эпплбаум скажет, что пример неудачный, потому что в США, в отличие от России, демократия. А если привести в пример начало Великой Отечественной войны, она скажет, что в СССР демократии не было, потому народ не восстал. Д – диалектика.Но, допустим, всё же расчёт оказался правильным и в случае военного поражения Россия исправится и будет "хорошей" (в смысле – устраивающей нынешнюю киевскую администрацию и Запад в целом). Победа? Да нет – перемога (перемога отличается от победы тем, что включает в себя определённую долю зрады, в смысле – предательства, и в результате оборачивается ганьбой, в смысле – позором).Первой почувствует это Украина. Она сразу перестанет быть центром вселенной. Иссякнет поток западной помощи, Зеленского перестанут пускать дальше коридора, закончатся процессы ускоренной интеграции куда угодно. Останутся долги и руины.Нет, украинское государство не исчезнет – Украина ещё понадобится как "санитарный кордон" против России и как ЧВК. Но держать её будут на голодном пайке, а возможности украинской элиты манипулировать своими западными партнёрами существенно сократятся. Да им, в общем-то, не до того будет…В стратегическом же отношении ничего хорошего не будет и для Запада. Об этом пишет российский бизнесмен Андрей Мельниченко в статье для британского журнала The Economist. По его мнению, лишённая суверенитета, "униженная Россия, остающаяся на периферии", но в целом удобная для Запада представляет угрозу ещё большую, чем нынешняя – неудобная:"В долгосрочной перспективе это породило бы агрессивный реваншизм. Версальский договор был не установлением порядка, а накоплением отложенной энергии. Россия – не Веймарская Германия, и современный мир не воспроизводит буквально 1920-е годы, но структурная логика сохраняет свою силу: если суверенитет крупной исторической нации нарушается, он редко исчезает. Он возвращается в более опасной форме".Вернёмся к примеру Эпплбаум: "потери России от Германии помогли начать русскую революцию". Ну и что западные союзники получили от этого?В результате Февральской революции вместо слабого, но легитимного царского правительства пришло ничуть не более сильное, но ещё и нелегитимное. Русская армия начала стремительно деградировать – даже и без большевистского переворота вполне серьёзной была угроза обрушения фронта. Солдаты не подчинялись приказам офицеров и массово дезертировали. Ну а потом пришли большевики и заверте…Сейчас нередко можно услышать, что если бы не большевики, то Россия оказалась бы среди победителей. Это заблуждение. Нет, с формальной точки зрения так и было бы – Германия в любом случае проиграла бы Антанте и, скорее всего, в те же примерно исторические сроки (вопрос о том, насколько события в России приблизили или отдалили поражение – дискуссионный и, видимо, определённого ответа на него нет). И представители России как части Антанты на Парижской конференции покрасовались бы.Но дальше-то что? Благодаря специфической системе ценообразования, придуманной союзниками для военных поставок в Россию, она была в долгах как в шелках. Огромные человеческие потери. Экономический и политический кризис. Разрушение наиболее экономически развитого региона страны – Польши. Невозможность достижения целей войны (черноморские проливы никто царскому, а тем более – республиканскому, правительству не дал бы – их даже Сталин после Второй мировой не получил).Через полтора десятилетия униженная победой без победы Россия выглядела бы не лучше униженной поражением Германии. И Бог весть – может, во Второй мировой войне они оказались бы союзниками. Но это так – фантазии. Хотя отношения СССР и Германии в 1922-1933 годах были вполне взаимовыгодными.Ну а по итогам Октябрьской революции западные союзники получили следующее:- исчезновение Восточного фронта как явления (правда, войска Германии сэкономить не удалось, но боеприпасы – вполне);- Брестский мир, который позволил Германии некоторое время пользоваться ресурсами Украины (прежде всего – вывозить продукты, что было крайне важно для голодающей страны);- отказ нового правительства платить по долгам царского и республиканского правительств;- национализация собственности западного капитала в России;- рост левых настроений в Европе (обраткой это сильнее всего ударило по Германии – а они тоже думали, что Брестский мир – выдающаяся победа германской дипломатии…);- рост российского реваншизма (под видом "пролетарского интернационализма").Энн Эпплбаум может, конечно, считать всё это позитивными явлениями – разгребать последствия пришлось в основном европейцам, США вообще были в выигрышном положении после обеих мировых войн, и их можно с уверенностью считать победителями (в Первой мировой, пожалуй, даже единственным победителем).Что до второго примера – по поводу Афганистана и распада СССР мы, в отличие от Эпплбаум, отлично помним, как президент США Джордж Буш-старший в 1991 году приезжал в Киев и уговаривал украинских депутатов не выходить из состава СССР (через три с половиной недели после выступления Буша они именно это и сделали). Видимо, о чём-то догадывался, в отличие от "специалистки по России"…Примеры можно множить. Мы почему-то уверены, что итоги франко-прусской войны были бы совершенно другими, если бы Наполеону III не приспичило победить Россию в Крымской войне. Это если бы война вообще состоялась – у России были возможности повлиять на позицию Пруссии, во время Крымской войны она сохраняла нейтралитет.Божьи мельницы мелют медленно, и ответка за недавнюю победу не всегда приходит быстро (иногда даже в другом поколении, хотя между Первой и второй мировыми войнами прошёл всего 21 год). Но она приходит. И именно в свете этого Западу лучше договариваться – целее будут.* Старший научный сотрудник Фонда Карнеги (объявлен в России нежелательной организацией) Татьяна Становая (иноагент) пишет: "главный источник российской агрессии – глубокое недоверие к Западу и убеждённость в его намерении нанести России "стратегическое поражение". Т.е. Нуланд ничего такого не говорила, это русские сами придумали, чтобы "оправдать агрессию". Очень хочется процитировать Сергея Викторовича Лаврова, но мы воздержимся…Подробнее мнение Василия Стоякина о статье Мельниченко - в материале Границы компромисса от Андрея Мельниченко.

https://ukraina.ru/20260520/ne-mozhet-ne-zhelat-porazheniya-svoemu-pravitelstvu-porazhenie-v-voyne-i-revolyutsionnaya-situatsiya-1079208362.html

https://ukraina.ru/20260713/granitsy-kompromissa-ot-andreya-melnichenko-1081407839.html

https://ukraina.ru/20260622/pobeda-nad-yadernoy-sverkhderzhavoy-i-sanitary--1080495241.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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мнения, россия, германия, сша, виктория нуланд, джордж буш, владимир путин, чвк, the economist, победа, запад, революция, поражение