https://ukraina.ru/20260714/makron-poobeschal-zelenskomu-dat-raket-i-bomb-1081461634.html
Макрон пообещал Зеленскому дать ракет и бомб
Макрон пообещал Зеленскому дать ракет и бомб - 14.07.2026 Украина.ру
Макрон пообещал Зеленскому дать ракет и бомб
Владимир Зеленский возвращается из Парижа после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном с новыми обещаниями заграничной помощи. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-14T17:58
2026-07-14T17:58
2026-07-14T17:58
новости
украина
франция
италия
владимир зеленский
эммануэль макрон
rafale
военная помощь украине
париж
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069819548_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_123cfa14a2b8cdc9d1bdac4670496cc3.jpg
Украина получит новые лицензии на производство западного оружия: ракет SCALP, бомб AASM, ракет ЗРК Aster 30, сообщил Зеленский по итогам встречи с Макроном.Франция в этом году поставит два комплекса SAMP/T, а вместе с Италией ускорит поставки ракет Aster 30 к октябрю.Украине пообещали первой передать новые усиленные французско-итальянские системы SAMP/TNG, которые Зеленский назвал "эффективными антибаллистичными системами".Также запланирована закупка первых 16 самолетов Rafale и старт обучения пилотов во Франции в этом году."А куда делись те пилоты, которых учили раньше?", - озадачились авторы тг-канала.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
франция
италия
париж
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069819548_267:0:2934:2000_1920x0_80_0_0_6708f25f2346642ed0723bd684fc6534.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, франция, италия, владимир зеленский, эммануэль макрон, rafale, военная помощь украине, париж, украина.ру
Новости, Украина, Франция, Италия, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Rafale, военная помощь Украине, Париж, Украина.ру
Макрон пообещал Зеленскому дать ракет и бомб
Владимир Зеленский возвращается из Парижа после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном с новыми обещаниями заграничной помощи. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
Украина получит новые лицензии на производство западного оружия: ракет SCALP, бомб AASM, ракет ЗРК Aster 30, сообщил Зеленский по итогам встречи с Макроном.
Франция в этом году поставит два комплекса SAMP/T, а вместе с Италией ускорит поставки ракет Aster 30 к октябрю.
Украине пообещали первой передать новые усиленные французско-итальянские системы SAMP/TNG, которые Зеленский назвал "эффективными антибаллистичными системами".
Также запланирована закупка первых 16 самолетов Rafale и старт обучения пилотов во Франции в этом году.
"А куда делись те пилоты, которых учили раньше?", - озадачились авторы тг-канала.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.