https://ukraina.ru/20260714/makron-poobeschal-zelenskomu-dat-raket-i-bomb-1081461634.html

Макрон пообещал Зеленскому дать ракет и бомб

Макрон пообещал Зеленскому дать ракет и бомб - 14.07.2026 Украина.ру

Макрон пообещал Зеленскому дать ракет и бомб

Владимир Зеленский возвращается из Парижа после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном с новыми обещаниями заграничной помощи. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-14T17:58

2026-07-14T17:58

2026-07-14T17:58

новости

украина

франция

италия

владимир зеленский

эммануэль макрон

rafale

военная помощь украине

париж

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069819548_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_123cfa14a2b8cdc9d1bdac4670496cc3.jpg

Украина получит новые лицензии на производство западного оружия: ракет SCALP, бомб AASM, ракет ЗРК Aster 30, сообщил Зеленский по итогам встречи с Макроном.Франция в этом году поставит два комплекса SAMP/T, а вместе с Италией ускорит поставки ракет Aster 30 к октябрю.Украине пообещали первой передать новые усиленные французско-итальянские системы SAMP/TNG, которые Зеленский назвал "эффективными антибаллистичными системами".Также запланирована закупка первых 16 самолетов Rafale и старт обучения пилотов во Франции в этом году."А куда делись те пилоты, которых учили раньше?", - озадачились авторы тг-канала.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

франция

италия

париж

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, франция, италия, владимир зеленский, эммануэль макрон, rafale, военная помощь украине, париж, украина.ру