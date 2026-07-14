МВФ предложили понять и простить долги Украине, Темрюкский район очищают. Новости к этому часу - 14.07.2026 Украина.ру
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МВФ предложили понять и простить долги Украине, Темрюкский район очищают. Новости к этому часу
МВФ предложили понять и простить долги Украине, Темрюкский район очищают. Новости к этому часу - 14.07.2026 Украина.ру
МВФ предложили понять и простить долги Украине, Темрюкский район очищают. Новости к этому часу
В Темрюкском районе избавляются от нефтепродуктов. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 14 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-14T16:44
2026-07-14T16:44
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🟦 На береговой линии в Темрюкском районе убирают выбросы нефтепродуктов. Их обнаружили во время ежедневного мониторинга прибрежной территории – на участке от косы Чушка до п. Кучугуры общей протяженностью около 5-6 км. На территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района ввели режим "Чрезвычайная ситуация", приступили к уборке замазученного грунта. Водную поверхность обработали одной тонной сорбента. Работы на прибрежной полосе продолжаются; 🟦 "После войны мы должны попросить всех партнёров простить нам все финансовые долги и начать с чистого листа", - заявил депутат ВРУ Юрий Камельчук.Он добавил, что Международному валютному фонду нужно снижать для Киева кредитную ставку и не требовать от Украины возвращения денег.🟦 ВВС Польши "перехватили" российский Ил-20 был над водами Балтийского моря, который не нарушал польского воздушного пространства. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш;🟥 Восемь человек погибли в результате израильского удара по палестинскому полицейскому участку в палестинской Газе;🟥 Эпидемия Эбола по масштабам может быть кратно больше, чем предполагают официальные оценки, заявили в ВОЗ.🟦 Решением 27 государств-членов ЕС одобрено начало переговоров с Украиной по всем вопросам, касающимся безопасности, обороны и внешней политики. Успех процесса повлияет на решение о членстве постсоветской республики в союзе;🟦 Парламент Украины законодательно уравнял военнослужащих ВСУ из числа бывших осужденных с остальными военнослужащими.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, польша, киев, вооруженные силы украины, мвф, ввс, евроинтеграция, ес, украина-ес, эпидемия, госдолг
Новости, Украина, Польша, Киев, Вооруженные силы Украины, МВФ, ВВС, евроинтеграция, ЕС, Украина-ЕС, эпидемия, госдолг

МВФ предложили понять и простить долги Украине, Темрюкский район очищают. Новости к этому часу

16:44 14.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ruМВФ и Украина
МВФ и Украина - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
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В Темрюкском районе избавляются от нефтепродуктов. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 14 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟦 На береговой линии в Темрюкском районе убирают выбросы нефтепродуктов. Их обнаружили во время ежедневного мониторинга прибрежной территории – на участке от косы Чушка до п. Кучугуры общей протяженностью около 5-6 км.
На территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района ввели режим "Чрезвычайная ситуация", приступили к уборке замазученного грунта. Водную поверхность обработали одной тонной сорбента. Работы на прибрежной полосе продолжаются;
🟦 "После войны мы должны попросить всех партнёров простить нам все финансовые долги и начать с чистого листа", - заявил депутат ВРУ Юрий Камельчук.
Он добавил, что Международному валютному фонду нужно снижать для Киева кредитную ставку и не требовать от Украины возвращения денег.
🟦 ВВС Польши "перехватили" российский Ил-20 был над водами Балтийского моря, который не нарушал польского воздушного пространства. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш;
🟥 Восемь человек погибли в результате израильского удара по палестинскому полицейскому участку в палестинской Газе;
🟥 Эпидемия Эбола по масштабам может быть кратно больше, чем предполагают официальные оценки, заявили в ВОЗ.
🟦 Решением 27 государств-членов ЕС одобрено начало переговоров с Украиной по всем вопросам, касающимся безопасности, обороны и внешней политики. Успех процесса повлияет на решение о членстве постсоветской республики в союзе;
🟦 Парламент Украины законодательно уравнял военнослужащих ВСУ из числа бывших осужденных с остальными военнослужащими.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июля
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