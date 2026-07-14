https://ukraina.ru/20260714/gerani-atakovali-zaporozhe-tulskaya-oblast-otbila-ataku-vsu-novosti-svo-1081460381.html

"Герани" атаковали Запорожье, Тульская область отбила атаку ВСУ. Новости СВО

"Герани" атаковали Запорожье, Тульская область отбила атаку ВСУ. Новости СВО - 14.07.2026 Украина.ру

"Герани" атаковали Запорожье, Тульская область отбила атаку ВСУ. Новости СВО

Армия России нанесла удары по целям в зоне СВО и отразила атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-14T17:19

2026-07-14T17:19

2026-07-14T17:19

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🟥 Восемь украинских беспилотников уничтожены силами ПВО над территорией Тульской области. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор;🟥 Российские БПЛА "Герань" нанесли удары по объектам в оккупированном ВСУ Запорожье;🟥 Новые взрывы прогремели в Одессе, Харькове и Запорожье, сообщают местные паблики;🟥 Украинская сторона понемногу начинает паниковать из-за того, что ВС РФ продолжают рубить коридор до Харькова через Казачью Лопань. Несмотря на то, что заходить через этот район непросто в силу его географических особенностей, продвижение (пусть и незначительное) продолжается, отмечает тг-канал "Военная хроника".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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