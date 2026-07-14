"Герани" атаковали Запорожье, Тульская область отбила атаку ВСУ. Новости СВО - 14.07.2026 Украина.ру
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"Герани" атаковали Запорожье, Тульская область отбила атаку ВСУ. Новости СВО
"Герани" атаковали Запорожье, Тульская область отбила атаку ВСУ. Новости СВО - 14.07.2026 Украина.ру
"Герани" атаковали Запорожье, Тульская область отбила атаку ВСУ. Новости СВО
Армия России нанесла удары по целям в зоне СВО и отразила атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-14T17:19
2026-07-14T17:19
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🟥 Восемь украинских беспилотников уничтожены силами ПВО над территорией Тульской области. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор;🟥 Российские БПЛА "Герань" нанесли удары по объектам в оккупированном ВСУ Запорожье;🟥 Новые взрывы прогремели в Одессе, Харькове и Запорожье, сообщают местные паблики;🟥 Украинская сторона понемногу начинает паниковать из-за того, что ВС РФ продолжают рубить коридор до Харькова через Казачью Лопань. Несмотря на то, что заходить через этот район непросто в силу его географических особенностей, продвижение (пусть и незначительное) продолжается, отмечает тг-канал "Военная хроника".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, запорожье, россия, харьков, вооруженные силы украины, украина.ру, наступление вс рф, всу, донбасс, бпла сегодня, атака бпла
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"Герани" атаковали Запорожье, Тульская область отбила атаку ВСУ. Новости СВО

17:19 14.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета "Тор-М2" группировки войск "Запад" на Купянском участке СВО
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Армия России нанесла удары по целям в зоне СВО и отразила атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Восемь украинских беспилотников уничтожены силами ПВО над территорией Тульской области. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор;
🟥 Российские БПЛА "Герань" нанесли удары по объектам в оккупированном ВСУ Запорожье;
🟥 Новые взрывы прогремели в Одессе, Харькове и Запорожье, сообщают местные паблики;
🟥 Украинская сторона понемногу начинает паниковать из-за того, что ВС РФ продолжают рубить коридор до Харькова через Казачью Лопань. Несмотря на то, что заходить через этот район непросто в силу его географических особенностей, продвижение (пусть и незначительное) продолжается, отмечает тг-канал "Военная хроника".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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