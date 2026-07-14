Новости с Днепропетровского направления СВО: сложная ситуация в районе Мирного
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танка Т-72Б3А группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
ВСУ пытаются контратаковать на Днепропетровском направлении. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал "Дневник десантника"
Новости с Днепропетровского направления по сведениям тг-канала:
🟥 Сложная ситуация в районе Мирного. ВСУ пытаются зайти малыми группами к Комару. Мирное и Поддубное в серой зоне, чуть севернее в Ивановке также сложная обстановка. Противник пытается контратаковать в районе Филии, Ивановка также ушла в серую зону;
🟥 Новопавловка, за которую идут бои уже много месяцев, тоже перешла в серую зону;
🟥 ВСУ пытаются выбить ВС РФ из Днепропетровской области и создать буферную зону для предотвращения последующих контратак российской армии;
🟥 На участке активно работает российская авиация и расчёты БПЛА, которые наносят удары по группам противника, точкам запуска дронов и полевым складам. Вышеперечисленные населённые пункты находятся исключительно в серой зоне, при этом противник не может выстроить линию обороны и защиты.
🟥 Новопавловка, за которую идут бои уже много месяцев, тоже перешла в серую зону;
🟥 ВСУ пытаются выбить ВС РФ из Днепропетровской области и создать буферную зону для предотвращения последующих контратак российской армии;
🟥 На участке активно работает российская авиация и расчёты БПЛА, которые наносят удары по группам противника, точкам запуска дронов и полевым складам. Вышеперечисленные населённые пункты находятся исключительно в серой зоне, при этом противник не может выстроить линию обороны и защиты.
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