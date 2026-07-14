https://ukraina.ru/20260714/novosti-s-dnepropetrovskogo-napravleniya-svo-slozhnaya-situatsiya-v-rayone-mirnogo-1081459834.html

Новости с Днепропетровского направления СВО: сложная ситуация в районе Мирного

Новости с Днепропетровского направления СВО: сложная ситуация в районе Мирного - 14.07.2026 Украина.ру

Новости с Днепропетровского направления СВО: сложная ситуация в районе Мирного

ВСУ пытаются контратаковать на Днепропетровском направлении. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал "Дневник десантника"

2026-07-14T16:55

2026-07-14T16:55

2026-07-14T16:55

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Новости с Днепропетровского направления по сведениям тг-канала:🟥 Сложная ситуация в районе Мирного. ВСУ пытаются зайти малыми группами к Комару. Мирное и Поддубное в серой зоне, чуть севернее в Ивановке также сложная обстановка. Противник пытается контратаковать в районе Филии, Ивановка также ушла в серую зону;🟥 Новопавловка, за которую идут бои уже много месяцев, тоже перешла в серую зону;🟥 ВСУ пытаются выбить ВС РФ из Днепропетровской области и создать буферную зону для предотвращения последующих контратак российской армии;🟥 На участке активно работает российская авиация и расчёты БПЛА, которые наносят удары по группам противника, точкам запуска дронов и полевым складам. Вышеперечисленные населённые пункты находятся исключительно в серой зоне, при этом противник не может выстроить линию обороны и защиты.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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