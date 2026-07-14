Сектант Думенко "освятил" бюст анафемы Мазепы в Киево-Печерской лавре - 14.07.2026 Украина.ру
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Сектант Думенко "освятил" бюст анафемы Мазепы в Киево-Печерской лавре
Сектант Думенко "освятил" бюст анафемы Мазепы в Киево-Печерской лавре - 14.07.2026 Украина.ру
Сектант Думенко "освятил" бюст анафемы Мазепы в Киево-Печерской лавре
Глава раскольнической ПЦУ Епифаний Думенко 14 июля совершил чин "освящения" бюста гетмана Мазепы в Киево-Печерской лавре на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-14T17:38
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Вместе с Епифанием в действии приняли участие представители власти и Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".В тексте своего выступления Думенко заявил, что "возвращение исторической правды и памяти" напрямую связано с возрождением Киево-Печерской лавры. И это "возвращение исторической памяти", по его словам, "вызывает острую реакцию врага".Епифаний не забыл упомянуть, что рядом с территорией Лавры должен появиться Национальный пантеон, где будут чествовать память "прославленных украинцев, разбросанных по всему миру", чьи могилы, по его утверждению, "целенаправленно уничтожала страна-агрессор".Завершая свою речь, он заявил, что из обители якобы постепенно уходит дух "русского мира":"Зловещий и человекоубийственный дух "русского мира" постепенно выветривается из этой святой обители", - заявил сектант.О том, что предавший во время войны со Швецией казаков и царя Мазепа был отлучён от Церкви и предан анафеме, Думенко упомянуть забыл.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киево-печерская лавра, европа, украина, мазепа, епифаний, украина.ру, пцу, вооруженные силы украины, секта, православные, православие, раскольники
Новости, Киево-Печерская лавра, Европа, Украина, Мазепа, Епифаний, Украина.ру, ПЦУ, Вооруженные силы Украины, секта, православные, Православие, раскольники

Сектант Думенко "освятил" бюст анафемы Мазепы в Киево-Печерской лавре

17:38 14.07.2026
 
© Фото : соцсетиМазепа и Карл
Мазепа и Карл - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : соцсети
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Глава раскольнической ПЦУ Епифаний Думенко 14 июля совершил чин "освящения" бюста гетмана Мазепы в Киево-Печерской лавре на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
Вместе с Епифанием в действии приняли участие представители власти и Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

В тексте своего выступления Думенко заявил, что "возвращение исторической правды и памяти" напрямую связано с возрождением Киево-Печерской лавры. И это "возвращение исторической памяти", по его словам, "вызывает острую реакцию врага".

Епифаний не забыл упомянуть, что рядом с территорией Лавры должен появиться Национальный пантеон, где будут чествовать память "прославленных украинцев, разбросанных по всему миру", чьи могилы, по его утверждению, "целенаправленно уничтожала страна-агрессор".

Завершая свою речь, он заявил, что из обители якобы постепенно уходит дух "русского мира":
"Зловещий и человекоубийственный дух "русского мира" постепенно выветривается из этой святой обители", - заявил сектант.
О том, что предавший во время войны со Швецией казаков и царя Мазепа был отлучён от Церкви и предан анафеме, Думенко упомянуть забыл.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июля
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