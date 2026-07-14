https://ukraina.ru/20260714/kto-zaplatit-za-ukrainu-ischenko-obyasnil-pochemu-evropa-i-izrail-ne-otpuskayut-ssha-1081463095.html

"Кто заплатит за Украину?": Ищенко объяснил, почему Европа и Израиль "не отпускают" США

"Кто заплатит за Украину?": Ищенко объяснил, почему Европа и Израиль "не отпускают" США - 14.07.2026 Украина.ру

"Кто заплатит за Украину?": Ищенко объяснил, почему Европа и Израиль "не отпускают" США

США хотят переключиться на Китай и взять паузу на российском направлении, но Европа и Израиль не дают им выйти из конфликтов. Европейцев интересует компенсация затрат на Украину, а Израиль срывает мирные соглашения на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-14T18:32

2026-07-14T18:32

2026-07-14T18:32

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Отвечая на вопрос о том, почему на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о мире Европа наращивает военные бюджеты, Ищенко заявил, что США пытаются взять паузу на российском направлении, но их не отпускают ни Израиль на Ближнем Востоке, ни Евросоюз."США пытаются взять паузу на российском направлении своей внешней политики и заняться Китаем", — пояснил собеседник Украина.ру.На Ближнем Востоке, по мнению политолога, ситуация тоже не позволяет США уйти. "При этом опять началось обострение на Ближнем Востоке, где они пытались найти какой-то вариант мира. Оттуда их не отпускает Израиль. Все варианты мирных соглашений быстро уничтожаются, потому что Израиль отказывается следовать им в Ливане", — отметил Ищенко.С российского направления Штаты не отпускает Евросоюз. "Европейцев интересует, кто им возместит затраты на поддержку Украины, поэтому они не дают США возможность прийти к мирному соглашению с Россией", — добавил эксперт.По словам Ищенко, Трамп был бы готов на мирное соглашение, рассчитывая переиграть его позже в пользу США.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.О ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Табачник: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина".

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