https://ukraina.ru/20260714/vengriya-anonsirovala-razvorot-ot-rossii-tramp-snova-otkryl-ormuzskiy-proliv-novosti-k-etomu-chasu-1081461720.html

Венгрия анонсировала разворот от России, Трамп снова "открыл" Ормузский пролив. Новости к этому часу

Венгрия анонсировала разворот от России, Трамп снова "открыл" Ормузский пролив. Новости к этому часу - 14.07.2026 Украина.ру

Венгрия анонсировала разворот от России, Трамп снова "открыл" Ормузский пролив. Новости к этому часу

Официальный Будапешт после смены правительства меняет внешнеполитические приоритеты. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 14 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-14T18:43

2026-07-14T18:43

2026-07-14T18:43

новости

венгрия

россия

нато

ес

минобороны

сша

украина

дональд трамп

сергей аксенов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077743026_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_7546b444fe20a30fe9c8e309601cb9a4.jpg

Правительство Венгрии намерено "захлопнуть дверь перед Россией", чтобы восстановить доверие союзников по НАТО и ЕС. Об этом заявил новый глава венгерского Минобороны Ромулус Русин-Сенди.Другие новости к этому часу:🟦 Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Ормузский пролив открыт для всех морских судов - кроме иранских."Ормузский пролив открыт для движения всех судов, за исключением Ирана", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.🟦 Инфляция в США в июне замедлилась до 3,5% в годовом исчислении с 4,2% в мае благодаря снижению цен на бензин.🟥 Экс-командира 155-й бригады ВСУ Станислава Лучанова, обвинённого в организации заказного убийства мирных жителей Киевской области, по решению суда отправили под стражу на два месяца;🟦 В период действия ЧС в Крыму баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов."На этой неделе мы распределим по республике порядка 4 тысяч баллонов. В первую очередь газом будут обеспечены социально незащищенные категории граждан", - уточнил он.🟦 Украинцы жалуются на унизительное отношение в Польше, пишет The Guardian в статье, посвящённой охлаждению отношений между Варшавой и Киевом. Издание обращает внимание на грубое обращение пограничников и минимальную инфраструктуру для пересекающих границу. Авторы также замечают, что многие политики испытывают неприязнь к более чем миллиону украинцев, которые живут в Польше;🟥 Украинские СМИ сообщают о масштабном пожаре в Житомире;🟦 Суд Бухареста обязал правительство Румынии обнародовать информацию о военной помощи Украине с 202 года. Об этом заявила правозащитная организация APADOR-CH, добившаяся решения суда.🟦 Минцифры России предлагает разрешить участникам СВО подтверждать свой статус для получения соцльгот через QR-код;🟦 Текущие и перспективные направления сотрудничества России и США в космической сфере обсудили первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе посещения космодрома Байконур с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом;🟦 Израиль отказал в приеме дополнительных самолётов-заправщиков ВВС США в Бен-Гурионе, сообщает портал Ynet. США в этом месяце приостановили вывод своих самолётов-заправщиков из Бен-Гуриона, что, в свою очередь, грозит отменой регулярных коммерческих рейсов в израильском аэропорту. Если не будет продолжен вывод американских самолётов-заправщиков, под угрозой аннуляции могут оказаться до 50000 авиабилетов🟦 Правительство Британии возжелало разместить образы ЛГБТ*-представителей и этнических меньшинств на банкнотах. Письмо с просьбой увеличить "разнообразие персонажей" министры направили главному кассиру Банка Англии, пишет The Telegraph. Это произошло перед решением убрать с купюр портреты исторических личностей вроде Уинстона Черчилля и Джейн Остин. В итоге Банк Англии заменил исторических личностей на деньгах ежами, барсуками и другими животными, обитающими в королевстве;🟦 В Мюнхене ограничили потребление питьевой воды из-за засухи, сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Теперь полностью запрещено наполнять частные бассейны и любые другие резервуары для купания. С 9:00 до 19:00 запрещается поливать сады, исключение сделано для сельскохозяйственных угодий и кладбищ. Также под запрет попал полив частных газонов и прочих зелёных насаждений.* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.Тем временем Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с премьером автоматически в отставку ушло все правительство.Подробности в обзоре Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

венгрия

россия

сша

украина

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, россия, нато, ес, минобороны, сша, украина, дональд трамп, сергей аксенов, владимир зеленский, румыния, военная помощь украине, лгбт, наса, космос