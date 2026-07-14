Венгрия анонсировала разворот от России, Трамп снова "открыл" Ормузский пролив. Новости к этому часу
Официальный Будапешт после смены правительства меняет внешнеполитические приоритеты. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 14 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Правительство Венгрии намерено "захлопнуть дверь перед Россией", чтобы восстановить доверие союзников по НАТО и ЕС. Об этом заявил новый глава венгерского Минобороны Ромулус Русин-Сенди.
Другие новости к этому часу:
🟦 Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Ормузский пролив открыт для всех морских судов - кроме иранских.
"Ормузский пролив открыт для движения всех судов, за исключением Ирана", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
🟦 Инфляция в США в июне замедлилась до 3,5% в годовом исчислении с 4,2% в мае благодаря снижению цен на бензин.
🟥 Экс-командира 155-й бригады ВСУ Станислава Лучанова, обвинённого в организации заказного убийства мирных жителей Киевской области, по решению суда отправили под стражу на два месяца;
🟦 В период действия ЧС в Крыму баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"На этой неделе мы распределим по республике порядка 4 тысяч баллонов. В первую очередь газом будут обеспечены социально незащищенные категории граждан", - уточнил он.
🟦 Украинцы жалуются на унизительное отношение в Польше, пишет The Guardian в статье, посвящённой охлаждению отношений между Варшавой и Киевом. Издание обращает внимание на грубое обращение пограничников и минимальную инфраструктуру для пересекающих границу. Авторы также замечают, что многие политики испытывают неприязнь к более чем миллиону украинцев, которые живут в Польше;
🟥 Украинские СМИ сообщают о масштабном пожаре в Житомире;
🟦 Суд Бухареста обязал правительство Румынии обнародовать информацию о военной помощи Украине с 202 года. Об этом заявила правозащитная организация APADOR-CH, добившаяся решения суда.
🟦 Минцифры России предлагает разрешить участникам СВО подтверждать свой статус для получения соцльгот через QR-код;
🟦 Минцифры России предлагает разрешить участникам СВО подтверждать свой статус для получения соцльгот через QR-код;
🟦 Текущие и перспективные направления сотрудничества России и США в космической сфере обсудили первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе посещения космодрома Байконур с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом;
🟦 Израиль отказал в приеме дополнительных самолётов-заправщиков ВВС США в Бен-Гурионе, сообщает портал Ynet. США в этом месяце приостановили вывод своих самолётов-заправщиков из Бен-Гуриона, что, в свою очередь, грозит отменой регулярных коммерческих рейсов в израильском аэропорту. Если не будет продолжен вывод американских самолётов-заправщиков, под угрозой аннуляции могут оказаться до 50000 авиабилетов
🟦 Правительство Британии возжелало разместить образы ЛГБТ*-представителей и этнических меньшинств на банкнотах. Письмо с просьбой увеличить "разнообразие персонажей" министры направили главному кассиру Банка Англии, пишет The Telegraph. Это произошло перед решением убрать с купюр портреты исторических личностей вроде Уинстона Черчилля и Джейн Остин. В итоге Банк Англии заменил исторических личностей на деньгах ежами, барсуками и другими животными, обитающими в королевстве;
🟦 В Мюнхене ограничили потребление питьевой воды из-за засухи, сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Теперь полностью запрещено наполнять частные бассейны и любые другие резервуары для купания. С 9:00 до 19:00 запрещается поливать сады, исключение сделано для сельскохозяйственных угодий и кладбищ. Также под запрет попал полив частных газонов и прочих зелёных насаждений.
🟦 Израиль отказал в приеме дополнительных самолётов-заправщиков ВВС США в Бен-Гурионе, сообщает портал Ynet. США в этом месяце приостановили вывод своих самолётов-заправщиков из Бен-Гуриона, что, в свою очередь, грозит отменой регулярных коммерческих рейсов в израильском аэропорту. Если не будет продолжен вывод американских самолётов-заправщиков, под угрозой аннуляции могут оказаться до 50000 авиабилетов
🟦 Правительство Британии возжелало разместить образы ЛГБТ*-представителей и этнических меньшинств на банкнотах. Письмо с просьбой увеличить "разнообразие персонажей" министры направили главному кассиру Банка Англии, пишет The Telegraph. Это произошло перед решением убрать с купюр портреты исторических личностей вроде Уинстона Черчилля и Джейн Остин. В итоге Банк Англии заменил исторических личностей на деньгах ежами, барсуками и другими животными, обитающими в королевстве;
🟦 В Мюнхене ограничили потребление питьевой воды из-за засухи, сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Теперь полностью запрещено наполнять частные бассейны и любые другие резервуары для купания. С 9:00 до 19:00 запрещается поливать сады, исключение сделано для сельскохозяйственных угодий и кладбищ. Также под запрет попал полив частных газонов и прочих зелёных насаждений.
* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
Тем временем Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с премьером автоматически в отставку ушло все правительство.
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