Поляк поляка: принял за украинца - 14.07.2026 Украина.ру
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Поляк поляка: принял за украинца
Поляк поляка: принял за украинца - 14.07.2026 Украина.ру
Поляк поляка: принял за украинца
Очередной акт насилия по этническому признаку в Варшаве зафиксирован полицией, при этом ни один украинец не пострадал. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-14T17:31
2026-07-14T17:31
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В центре Лодзи поляк избил поляка, приняв его за украинца, сообщает RMF24.Пострадавший получил серьёзные травмы головы, носа и челюсти. Он говорит, что на него напал прохожий и начал оскорблять, называя украинцем и требуя вернуться в Украину.Нападавшего ищут.Тем временем: Евросоюз может ограничить въезд для украинцев уже в июле - польский политикАктуальное интервью: Дмитрий Табачник: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, варшава, европа, украина.ру, ес, украина-ес, евроинтеграция, криминал, дискриминация, польша
Новости, Украина, Варшава, Европа, Украина.ру, ЕС, Украина-ЕС, евроинтеграция, криминал, дискриминация, Польша

Поляк поляка: принял за украинца

17:31 14.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМитинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов
Митинг в Варшаве против возросшего числа украинских мигрантов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Очередной акт насилия по этническому признаку в Варшаве зафиксирован полицией, при этом ни один украинец не пострадал. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
В центре Лодзи поляк избил поляка, приняв его за украинца, сообщает RMF24.

Пострадавший получил серьёзные травмы головы, носа и челюсти. Он говорит, что на него напал прохожий и начал оскорблять, называя украинцем и требуя вернуться в Украину.

Нападавшего ищут.
Тем временем: Евросоюз может ограничить въезд для украинцев уже в июле - польский политик
Актуальное интервью: Дмитрий Табачник: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина"
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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