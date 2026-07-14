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Поляк поляка: принял за украинца

Поляк поляка: принял за украинца - 14.07.2026 Украина.ру

Поляк поляка: принял за украинца

Очередной акт насилия по этническому признаку в Варшаве зафиксирован полицией, при этом ни один украинец не пострадал. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-14T17:31

2026-07-14T17:31

2026-07-14T17:31

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В центре Лодзи поляк избил поляка, приняв его за украинца, сообщает RMF24.Пострадавший получил серьёзные травмы головы, носа и челюсти. Он говорит, что на него напал прохожий и начал оскорблять, называя украинцем и требуя вернуться в Украину.Нападавшего ищут.Тем временем: Евросоюз может ограничить въезд для украинцев уже в июле - польский политикАктуальное интервью: Дмитрий Табачник: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Кадровые перестановки, провалы ВСУ, историческая ошибка Европы. Хроника событий на 13:00 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, варшава, европа, украина.ру, ес, украина-ес, евроинтеграция, криминал, дискриминация, польша