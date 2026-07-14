https://ukraina.ru/20260714/1081446716.html

Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов

Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов - 14.07.2026 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Армия России под Харьковом заманила в огневой мешок группу ВСУ из 40 бойцов

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-07-14T12:27

2026-07-14T12:27

2026-07-14T12:27

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россия

харьков

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купянск

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Крупный поселок городского типа Старый Салтов находится в важной для ВСУ зоне Харьковского направления. Этот район возле Печенежского водохранилища всегда считался одним из основных мест отдыха. Теперь же лодочные базы, причалы и хозяйственные помещения противник использует для размещения личного состава, техники, оборудования, средств связи, БПЛА, катеров и имущества.Из этого района украинское командование постоянно пытается перебрасывать дополнительные силы и средства в сторону Волчанска и Великого Бурлука. На этот раз противник передвигался по полевым дорогам на пикапах, квадроциклах и мотоциклах, планируя скрытно выйти в район Волчанска. Это привело к тому, что возле Избицкого боевые группы киевского режима попали в засаду и были уничтожены.Наш огневой мешок был устроен таким образом, что по диверсионной группе, которая насчитывала до 40 военнослужащих на технике, был нанесён комплексный удар силами артиллерии, подразделений операторов FPV-дронов и групп армейского спецназа.Одновременно российские РСЗО "Торнадо-С" отработали по лодочной базе в Старом Салтове. Средства объективного контроля подтвердили крупные пожары в прибрежной зоне и двойную детонацию в результате поражения военных складов противника.Штурмовые подразделения группировки войск "Север" развивают наступление в северо-восточных районах Харьковской области. Бои идут в приграничном поселке Казачья Лопань. ВС РФ уже продвинулись вглубь населенного пункта, а вражеские дроноводы действуют преимущественно из своих укрытий со стороны населенных пунктов Слатино и Золочев. За минувшие сутки на этом участке украинские подразделения потеряли больше 30 человек. Уничтожены танк Т-64, американский бронеавтомобиль Cougar, гаубица М-101, израильская РЛС RADA, минометы, пикапы, БПЛА и НРТК.Под Волчанском бои носят затяжной характер и продолжаются в селах Волоховское, Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском участке фронта наши штурмовые группы продолжают вести маневренные действия западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сел Артельное, Бударки и Землянки.Армейские подразделения группировки войск "Запад" ведут бои в Купянске-Узловом. Основу обороны на этом участке составляют подразделения 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. князя Романа Великого. Также к удержанию промзоны привлекались приданные силы территориальной обороны, нацгвардии, включая бригаду "Хартия" и опытных операторов беспилотных систем, координирующих оборонительные действия.Высокоточные ФАБы ВКС ВС РФ, которые наводятся на опорники противника нашими БПЛА-разведчиками, методично уничтожают капитальные бетонные перекрытия, расположенные в промзоне. Мощный огневой вал нашей армии привел к потере координации между подразделениями ВСУ на силикатном заводе, дезорганизовал управление и в конечном итоге позволил штурмовым группам ВС РФ полностью занять территорию предприятия.Не секрет, что основные силы противника на восточному берегу Оскола долго держались только на запасах, ранее подготовленных для наступления на Луганскую область. Боекомплекты, какими бы большими ни были арсеналы, закончились, а снабжение по воздуху и земле через реку/переправу на самом деле не обеспечивало даже минимальных потребностей. Ситуация для Заоскольской группировки противника становится критическая.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20260713/1081418831.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, волчанск, россия, харьков, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вкс, рсзо, купянск, спецоперация