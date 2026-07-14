https://ukraina.ru/20260714/porazheny-esch-tri-sukhogruza-na-reyde-v-odesskom-portu-pvo-sbila-letevshie-na-moskvu-bpla-novosti-svo-1081463984.html

Поражены ещё три сухогруза на рейде в одесском порту, ПВО сбила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО

Поражены ещё три сухогруза на рейде в одесском порту, ПВО сбила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО - 14.07.2026 Украина.ру

Поражены ещё три сухогруза на рейде в одесском порту, ПВО сбила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО

Армия России отразила атаки БПЛА ВСУ в регионах России и нанесла поражение противнику в зоне СВО. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-14T19:28

2026-07-14T19:28

2026-07-14T19:28

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🟥 Поражены ещё три сухогруза на рейде в одесском порту, сообщает Минобороны РФ. Также в порту Южный Одесской области поражены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки ГСМ, и пять резервуаров с топливом для ВСУ.🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация;🟥 Ещё шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков;🟥 В течение дня силами ПВО РФ уничтожены 13 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Козельского, Малоярославецкого, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша;🟥 Взрывы слышны на окраинах Харькова.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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