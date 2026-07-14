Поражены ещё три сухогруза на рейде в одесском порту, ПВО сбила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО - 14.07.2026 Украина.ру
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Поражены ещё три сухогруза на рейде в одесском порту, ПВО сбила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО
Поражены ещё три сухогруза на рейде в одесском порту, ПВО сбила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО - 14.07.2026 Украина.ру
Поражены ещё три сухогруза на рейде в одесском порту, ПВО сбила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО
Армия России отразила атаки БПЛА ВСУ в регионах России и нанесла поражение противнику в зоне СВО. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-14T19:28
2026-07-14T19:28
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🟥 Поражены ещё три сухогруза на рейде в одесском порту, сообщает Минобороны РФ. Также в порту Южный Одесской области поражены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки ГСМ, и пять резервуаров с топливом для ВСУ.🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация;🟥 Ещё шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков;🟥 В течение дня силами ПВО РФ уничтожены 13 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Козельского, Малоярославецкого, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша;🟥 Взрывы слышны на окраинах Харькова.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Поражены ещё три сухогруза на рейде в одесском порту, ПВО сбила летевшие на Москву БПЛА. Новости СВО

19:28 14.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" группировки войск "Запад" на Харьковском направлении
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор группировки войск Запад на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Армия России отразила атаки БПЛА ВСУ в регионах России и нанесла поражение противнику в зоне СВО. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Поражены ещё три сухогруза на рейде в одесском порту, сообщает Минобороны РФ. Также в порту Южный Одесской области поражены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки ГСМ, и пять резервуаров с топливом для ВСУ.
🟥 Временные ограничения введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация;
🟥 Ещё шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков;
🟥 В течение дня силами ПВО РФ уничтожены 13 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Козельского, Малоярославецкого, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша;
🟥 Взрывы слышны на окраинах Харькова.
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