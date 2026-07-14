https://ukraina.ru/20260714/140726-karatelnyy-reyd-vsu-pod-kievom-repera-kievstonera-obvinili-v-podgotovke-terakta-1081460993.html

14.07.26: карательный рейд ВСУ под Киевом, рэпера Киевстонера* обвинили в подготовке теракта

14.07.26: карательный рейд ВСУ под Киевом, рэпера Киевстонера* обвинили в подготовке теракта - 14.07.2026 Украина.ру

14.07.26: карательный рейд ВСУ под Киевом, рэпера Киевстонера* обвинили в подготовке теракта

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: под Киевом раскрыли одно из самых громких преступлений последних месяцев: командира 155-й бригады ВСУ обвиняют в... Украина.ру, 14.07.2026

2026-07-14T17:38

2026-07-14T17:38

2026-07-14T17:38

видео

сша

европа

киев

киевстонер

дональд трамп

вооруженные силы украины

фсб

ближний восток

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0e/1081460789_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9be73b4e35ffc4e04a743d0850981107.png

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: под Киевом раскрыли одно из самых громких преступлений последних месяцев: командира 155-й бригады ВСУ обвиняют в организации похищения и убийства двух мирных жителей после бытового конфликта. Скандал получил неожиданное продолжение — часть украинских военных публично оправдала расправу.Тем временем Дональд Трамп объявил о намерении взять Ормузский пролив под контроль США и ввести 20-процентный сбор с проходящих судов, Европа запускает новую Антибаллистическую коалицию вместе с Украиной, а страны "коалиции желающих" готовятся к военным учениям у украинских границ.В России ФСБ заявила о предотвращении масштабной атаки украинских спецслужб на объект ВПК в Подмосковье. По версии следствия, в организации операции участвовал рэпер Киевстонер*, который все обвинения отрицает.*Альберт Васильев — внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

сша

европа

киев

ближний восток

иран

подмосковье

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, европа, киев, киевстонер, дональд трамп, вооруженные силы украины, фсб, ближний восток, иран, подмосковье, всу, новости россии, новости россии и украины, новости украина ру, ормуз, украина, видео