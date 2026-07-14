14.07.26: карательный рейд ВСУ под Киевом, рэпера Киевстонера* обвинили в подготовке теракта - 14.07.2026 Украина.ру
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14.07.26: карательный рейд ВСУ под Киевом, рэпера Киевстонера* обвинили в подготовке теракта
14.07.26: карательный рейд ВСУ под Киевом, рэпера Киевстонера* обвинили в подготовке теракта - 14.07.2026 Украина.ру
14.07.26: карательный рейд ВСУ под Киевом, рэпера Киевстонера* обвинили в подготовке теракта
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: под Киевом раскрыли одно из самых громких преступлений последних месяцев: командира 155-й бригады ВСУ обвиняют в... Украина.ру, 14.07.2026
2026-07-14T17:38
2026-07-14T17:38
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: под Киевом раскрыли одно из самых громких преступлений последних месяцев: командира 155-й бригады ВСУ обвиняют в организации похищения и убийства двух мирных жителей после бытового конфликта. Скандал получил неожиданное продолжение — часть украинских военных публично оправдала расправу.Тем временем Дональд Трамп объявил о намерении взять Ормузский пролив под контроль США и ввести 20-процентный сбор с проходящих судов, Европа запускает новую Антибаллистическую коалицию вместе с Украиной, а страны "коалиции желающих" готовятся к военным учениям у украинских границ.В России ФСБ заявила о предотвращении масштабной атаки украинских спецслужб на объект ВПК в Подмосковье. По версии следствия, в организации операции участвовал рэпер Киевстонер*, который все обвинения отрицает.*Альберт Васильев — внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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видео, сша, европа, киев, киевстонер, дональд трамп, вооруженные силы украины, фсб, ближний восток, иран, подмосковье, всу, новости россии, новости россии и украины, новости украина ру, ормуз, украина, видео
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14.07.26: карательный рейд ВСУ под Киевом, рэпера Киевстонера* обвинили в подготовке теракта

17:38 14.07.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: под Киевом раскрыли одно из самых громких преступлений последних месяцев: командира 155-й бригады ВСУ обвиняют в организации похищения и убийства двух мирных жителей после бытового конфликта. Скандал получил неожиданное продолжение — часть украинских военных публично оправдала расправу.

Тем временем Дональд Трамп объявил о намерении взять Ормузский пролив под контроль США и ввести 20-процентный сбор с проходящих судов, Европа запускает новую Антибаллистическую коалицию вместе с Украиной, а страны "коалиции желающих" готовятся к военным учениям у украинских границ.

В России ФСБ заявила о предотвращении масштабной атаки украинских спецслужб на объект ВПК в Подмосковье. По версии следствия, в организации операции участвовал рэпер Киевстонер*, который все обвинения отрицает.

*Альберт Васильев — внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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