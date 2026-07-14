14.07.26: карательный рейд ВСУ под Киевом, рэпера Киевстонера* обвинили в подготовке теракта
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: под Киевом раскрыли одно из самых громких преступлений последних месяцев: командира 155-й бригады ВСУ обвиняют в организации похищения и убийства двух мирных жителей после бытового конфликта. Скандал получил неожиданное продолжение — часть украинских военных публично оправдала расправу.
Тем временем Дональд Трамп объявил о намерении взять Ормузский пролив под контроль США и ввести 20-процентный сбор с проходящих судов, Европа запускает новую Антибаллистическую коалицию вместе с Украиной, а страны "коалиции желающих" готовятся к военным учениям у украинских границ.
В России ФСБ заявила о предотвращении масштабной атаки украинских спецслужб на объект ВПК в Подмосковье. По версии следствия, в организации операции участвовал рэпер Киевстонер*, который все обвинения отрицает.
*Альберт Васильев — внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Тем временем Дональд Трамп объявил о намерении взять Ормузский пролив под контроль США и ввести 20-процентный сбор с проходящих судов, Европа запускает новую Антибаллистическую коалицию вместе с Украиной, а страны "коалиции желающих" готовятся к военным учениям у украинских границ.
В России ФСБ заявила о предотвращении масштабной атаки украинских спецслужб на объект ВПК в Подмосковье. По версии следствия, в организации операции участвовал рэпер Киевстонер*, который все обвинения отрицает.
*Альберт Васильев — внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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