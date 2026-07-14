https://ukraina.ru/20260714/karatelnaya-operatsiya-pod-kievom-chto-govoryat-na-ukraine-o-dele-podpolkovnika-luchanova-1081435507.html

Карательная операция под Киевом. Что говорят на Украине о деле подполковника Лучанова

Карательная операция под Киевом. Что говорят на Украине о деле подполковника Лучанова - 14.07.2026 Украина.ру

Карательная операция под Киевом. Что говорят на Украине о деле подполковника Лучанова

Украинское общество потрясло жестокое убийство гражданских, совершенное на днях военнослужащими из 155-й бригады ВСУ. Оно показало в первую очередь степень деградации и садизма, бытующих в рядах армии. Ненависть и злоба выплескиваются в пытки и убийства гражданских

2026-07-14T07:46

2026-07-14T07:46

2026-07-14T11:27

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В понедельник 13 июля в Киеве был задержан командир 155-й отдельной механизированной бригады подполковник Станислав Лучанов. При этом он - полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого и кавалер ордена "За мужество", награжденный лично Владимиром Зеленским.До февраля этого года он занимал должность начальника штаба скандально известного 425-го штурмового полка "Скала", в котором массово убивают своих же военнослужащих. Возглавляемая им с февраля 155-я бригада, военнослужащие которой отличились казнью гражданских, еще носит имя Анны Киевской. Ее тренировали во Франции на деньги французских налогоплательщиков, но в 2025 году около 1700 её военнослужащих дезертировали, после чего в бригаде ввели тюремные порядки.Однако на днях дезертировал и их новый командир Лучанов. Бежал он потому, что для него "запахло жареным" – стало ясно, что он отдал приказ на зачистку села Калиновка Киевской области. Двое жителей этого села, Максим и Роман Мосейчуки, были похищены со стрельбой, вывезены в Полтавскую область, где после пыток их расстреляли и закопали в лесу. После эксгумации в теле у одного было обнаружено 15 пуль, у второго — 8.Причина такой жестокости до ужаса банальна – жена подполковника пожаловалась комбригу на шум мотоциклов, который мешал ей спать. Как предполагает староста села, жена комбрига на 23 года младше его, поэтому допускает, что Лучанов хотел похвастаться перед ней. У убитых братьев Мосейчуков мотоцикла не было, но подчиненные Лучанова взяли тех непричастных, кого смогли поймать.Изначально Лучанов хотел показательно зачистить все село. Он отправил в "командировку" настоящий карательный отряд из 7 военнослужащих, выделив им служебный транспорт, выдав автоматическое оружие. Возглавить карательную группу он поручил командиру батальона бригады – старшему лейтенанту Алексею Долголенко. То есть предполагалось нечто вроде эсэсовского карательного рейда.Карателям выдали также список всех "неугодных", в который входили даже несовершеннолетние жители. Над селом подчиненные Лучанова запустили дрон, изучая местность, а затем пытались от местных жителей узнать, кто и где проживает. Жители не хотели указывать военным адреса, отказывались общаться. После чего каратели пошли на "штурм" частного дома братьев Мосейчуков, которые подвернулись под руку, лишь за то, что те когда-то "не по уставу" ответили на замечание. Примечательно, что отец похищенных и убитых братьев сам погиб в 2023 году под Харьковом, подорвавшись на мине. Братья ухаживали за своей престарелой и недееспособной матерью.Их убийство вызвало возмущение в Калиновке. Селяне расписали забор дома Лучановых словами "Выродки" и "Убийцы", но жена комбрига уже оттуда выехала. Местные опасаются, что дело попытаются замять, а самому Лучанову дадут пересидеть в СИЗО до тех пор, пока скандал не утихнет.Задержаны, помимо Лучанова, еще 9 военнослужащих его бригады. Все они, кроме командира группы лейтенанта Долголенко, свидетельствуют, что действовали по прямому приказу начальства.Следственные органы также сообщают, что помимо похищения и убийства братьев Мосейчуков, проверяются загадочные исчезновения и "пропажи без вести" военных бригады Лучанова – правоохранители предполагают, что неугодных военных могли по приказу комбрига убивать, списывая затем это на "боевые потери".В мае в соцсетях распространялось видео, на котором военнослужащий той же 155-й бригады избивал связанного сослуживца перед строем. Тогда Лучанов отрицал свою личную причастность к произошедшему и действиям своего подчиненного. Однако никто наказания за это не понес.Украинский адвокат, а в прошлом военный прокурор Олег Леонтьев говорит, что после ликвидации военной прокуратуры воинские части стали безнадзорными, поэтому там "разгул, развал и полное беззаконие". Генерал-майор СБУ Василий Вовк в интервью изданию "Фокус" беспокоится, что такие случаи вызывают резонанс, выходят за пределы Украины и становятся известны западным партнерам. Тем не менее он утверждает, что в этих ситуациях командиры ответственности не несут. "У нас это работает иначе: виновного увольняют, люди успокаиваются, а его через время назначают на тёплое место в тылу", - комментирует преступление генерал СБУ.Адвокат Роман Лихачов сообщил, что в бригаде Лучанова уже были проблемы, а многие бойцы обращались к юристам за помощью. По мнению адвоката, шанс, что комбрига накажут за убийство братьев, крайне сомнителен."Что касается наказаний — по моему опыту, часто те, кто много нарушает, как раз становятся командирами, и их повышают. Я такое видел не раз", - подчеркивает адвокат.Как и в мае, сейчас медийные военные и нацисты бросились оправдывать Лучанова столь же яростно, как на прошлой неделе требовали расправ со взбунтовавшимися против ТЦК жителями Львова.Чуть позже кадровый полковник ВСУ Александр Грамарчук ("Гром") публично заявил, что и сам бы убил и расчленил как гражданских, так и военных. Задержание Лучанова Гром назвал "процессом уничтожения доверия к армии как к институции". Его пост поддержал бывший главком ВСУ и нынешний посол в Лондоне Валерий Залужный.Как пишет экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*, это преступление – не просто несчастный случай, а свидетельство деградации ВСУ, где жизнь украинца ничего не стоит: калечат и убивают в ТЦК, издеваются в учебных центрах, забивают до смерти в воинских частях, бросают на произвол судьбы на позициях, не забирают тел погибших, списывая как пропавших без вести. "Стоит ли теперь удивляться убийствам гражданских?" - задается вопросом Мосийчук.Однако тот же Мосийчук участвовал в 2014 году в боевых действиях против республик Донбасса и на юго-востоке Украины. Тогда подобные расправы применялись против жителей других регионов. Достаточно напомнить об истории прославившегося садизмом и пытками батальона "Торнадо"**. Сейчас террор всё чаще направлен против жителей всех частей Украины, от Киева до Львова, где украинские военные ведут себя зачастую, как карательная оккупационная армия.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФПодробно о том, что происходит в штурмовом полку "Скала" .

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, киев, вооруженные силы украины, тцк, внутри и снаружи