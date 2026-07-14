Ловушка для человечества. Олег Газманов откровенно о коллегах, друзьях в блиндажах и "пластиковой" музыке - 14.07.2026 Украина.ру
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Ловушка для человечества. Олег Газманов откровенно о коллегах, друзьях в блиндажах и "пластиковой" музыке
Ловушка для человечества. Олег Газманов откровенно о коллегах, друзьях в блиндажах и "пластиковой" музыке - 14.07.2026 Украина.ру
Ловушка для человечества. Олег Газманов откровенно о коллегах, друзьях в блиндажах и "пластиковой" музыке
"Люди разучились считать, а теперь перестанут думать". Олег Газманов высказался о новой музыкальной реальности, где 70% песен пишет искусственный интеллект. Сам он использует нейросети, чтобы ускорить работу, но при этом старается сохранить душу в музыке. А вместе с ним поет и фронт, где у артиста много друзей
2026-07-14T17:21
2026-07-14T17:44
ии (искусственный интеллект)
олег газманов
шоу-бизнес
сво
россия
москва
интервью
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Народный артист России Олег Газманов ответил на вопросы журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой на творческой встрече, посвященной его 75-летнему юбилею.Мероприятие прошло 14 июля в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы “Россия сегодня”. Артист рассказал журналистам о творческом пути, роли музыки в формировании патриотических и нравственных ценностей, работе с молодыми артистами, юбилейном туре и подготовке к масштабному стадионному концерту, который состоится 29 ноября в Москве.— Олег Михайлович, как поменялись ваши отношения с коллегами по цеху в процессе ваших поездок на прифронтовые, в том числе воссоединенные, территории? Возможно, у вас даже появились новые друзья среди солдат, офицеров?— Новые друзья, конечно, появились, у меня их много в этом смысле. Естественно, ко мне отношение военных людей, мужчин, которые Родину защищают, определенное. Обратите внимание, что я ничего не менял, а продолжаю и сейчас писать то, что и 10, 20, 40 лет назад — продолжаю делать то, что мне нравится, не специально. Да, меняется ситуация в стране, в какой-то момент я становлюсь более или менее популярным…Что касается коллег — я не очень-то обращаю внимания на их отношение ко мне. Повторюсь, просто делаю то, что делаю, и все. Мне говорят в лицо то, что хотят, а “за глаза” — меня не очень это волнует.— Ваше отношение к современным музыкальным трендам, например к нейросетям, пишущим музыку?— На самом деле ужасно [отношусь]. В “Алисе” сейчас, по-моему, 70% песен созданы с помощью нейросетей. Она красиво поет, аранжировки сбалансированные, но проблема в том, что все одинаково звучит. Меня уже тошнить начинает от этого.Сначала я так радовался: “Ух ты, что появилось. Наконец-то кто-то поет лучше, чем не буду говорить кто”. Но сейчас понимаю, что каждый человек может [с помощью ИИ] написать песню, например про стакан воды. Это очень плохо.Я пользуюсь нейросетью. — Как вы это делаете? — Пою песню, играю на гитаре — потом это загружаю в музыкальную программу, с помощью которой делаю варианты аранжировок. То есть нейросеть предлагает 20-30 решений, я выбираю направления и аранжировки, которые подходят, и потом мы это играем, я пою, зная, что все необходимое проработал. Это ускоряет процесс. Так, например, было с песней “Мотороссы”.Но то, что появляется очень много музыкальных работ [созданных с помощью нейросети] — ловушка для человечества. — Почему у вас сложилось такое мнение?— Потому что люди, по-моему, считать разучились — а теперь ещё и думать перестанут и создавать что-то новое. Нейросеть ведь комбинирует результат из того, что уже есть. Вот такой у меня взгляд. ИИ подкрался незаметно.Следуя в ногу со временем, ИИ учатся интегрировать и в госуправление. Более подробно об этом, в материале Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ии (искусственный интеллект), олег газманов, шоу-бизнес, сво, россия, москва, интервью
ИИ (искусственный интеллект), Олег Газманов, шоу-бизнес, СВО, Россия, Москва, Интервью

Ловушка для человечества. Олег Газманов откровенно о коллегах, друзьях в блиндажах и "пластиковой" музыке

17:21 14.07.2026 (обновлено: 17:44 14.07.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов
- РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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"Люди разучились считать, а теперь перестанут думать". Олег Газманов высказался о новой музыкальной реальности, где 70% песен пишет искусственный интеллект. Сам он использует нейросети, чтобы ускорить работу, но при этом старается сохранить душу в музыке. А вместе с ним поет и фронт, где у артиста много друзей
Народный артист России Олег Газманов ответил на вопросы журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой на творческой встрече, посвященной его 75-летнему юбилею.
Мероприятие прошло 14 июля в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы “Россия сегодня”. Артист рассказал журналистам о творческом пути, роли музыки в формировании патриотических и нравственных ценностей, работе с молодыми артистами, юбилейном туре и подготовке к масштабному стадионному концерту, который состоится 29 ноября в Москве.
— Олег Михайлович, как поменялись ваши отношения с коллегами по цеху в процессе ваших поездок на прифронтовые, в том числе воссоединенные, территории? Возможно, у вас даже появились новые друзья среди солдат, офицеров?
— Новые друзья, конечно, появились, у меня их много в этом смысле. Естественно, ко мне отношение военных людей, мужчин, которые Родину защищают, определенное. Обратите внимание, что я ничего не менял, а продолжаю и сейчас писать то, что и 10, 20, 40 лет назад — продолжаю делать то, что мне нравится, не специально. Да, меняется ситуация в стране, в какой-то момент я становлюсь более или менее популярным…
Что касается коллег — я не очень-то обращаю внимания на их отношение ко мне. Повторюсь, просто делаю то, что делаю, и все. Мне говорят в лицо то, что хотят, а “за глаза” — меня не очень это волнует.
— Ваше отношение к современным музыкальным трендам, например к нейросетям, пишущим музыку?
— На самом деле ужасно [отношусь]. В “Алисе” сейчас, по-моему, 70% песен созданы с помощью нейросетей. Она красиво поет, аранжировки сбалансированные, но проблема в том, что все одинаково звучит. Меня уже тошнить начинает от этого.
Сначала я так радовался: “Ух ты, что появилось. Наконец-то кто-то поет лучше, чем не буду говорить кто”. Но сейчас понимаю, что каждый человек может [с помощью ИИ] написать песню, например про стакан воды. Это очень плохо.
Я пользуюсь нейросетью.
— Как вы это делаете?
— Пою песню, играю на гитаре — потом это загружаю в музыкальную программу, с помощью которой делаю варианты аранжировок. То есть нейросеть предлагает 20-30 решений, я выбираю направления и аранжировки, которые подходят, и потом мы это играем, я пою, зная, что все необходимое проработал. Это ускоряет процесс. Так, например, было с песней “Мотороссы”.
Но то, что появляется очень много музыкальных работ [созданных с помощью нейросети] — ловушка для человечества.
— Почему у вас сложилось такое мнение?
— Потому что люди, по-моему, считать разучились — а теперь ещё и думать перестанут и создавать что-то новое. Нейросеть ведь комбинирует результат из того, что уже есть. Вот такой у меня взгляд. ИИ подкрался незаметно.
Следуя в ногу со временем, ИИ учатся интегрировать и в госуправление. Более подробно об этом, в материале Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели.
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