https://ukraina.ru/20260714/lovushka-dlya-chelovechestva-oleg-gazmanov-otkrovenno-o-kollegakh-druzyakh-v-blindazhakh-i-plastikovoy-1081460184.html

Ловушка для человечества. Олег Газманов откровенно о коллегах, друзьях в блиндажах и "пластиковой" музыке

Ловушка для человечества. Олег Газманов откровенно о коллегах, друзьях в блиндажах и "пластиковой" музыке - 14.07.2026 Украина.ру

Ловушка для человечества. Олег Газманов откровенно о коллегах, друзьях в блиндажах и "пластиковой" музыке

"Люди разучились считать, а теперь перестанут думать". Олег Газманов высказался о новой музыкальной реальности, где 70% песен пишет искусственный интеллект. Сам он использует нейросети, чтобы ускорить работу, но при этом старается сохранить душу в музыке. А вместе с ним поет и фронт, где у артиста много друзей

2026-07-14T17:21

2026-07-14T17:21

2026-07-14T17:44

ии (искусственный интеллект)

олег газманов

шоу-бизнес

сво

россия

москва

интервью

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Народный артист России Олег Газманов ответил на вопросы журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой на творческой встрече, посвященной его 75-летнему юбилею.Мероприятие прошло 14 июля в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы “Россия сегодня”. Артист рассказал журналистам о творческом пути, роли музыки в формировании патриотических и нравственных ценностей, работе с молодыми артистами, юбилейном туре и подготовке к масштабному стадионному концерту, который состоится 29 ноября в Москве.— Олег Михайлович, как поменялись ваши отношения с коллегами по цеху в процессе ваших поездок на прифронтовые, в том числе воссоединенные, территории? Возможно, у вас даже появились новые друзья среди солдат, офицеров?— Новые друзья, конечно, появились, у меня их много в этом смысле. Естественно, ко мне отношение военных людей, мужчин, которые Родину защищают, определенное. Обратите внимание, что я ничего не менял, а продолжаю и сейчас писать то, что и 10, 20, 40 лет назад — продолжаю делать то, что мне нравится, не специально. Да, меняется ситуация в стране, в какой-то момент я становлюсь более или менее популярным…Что касается коллег — я не очень-то обращаю внимания на их отношение ко мне. Повторюсь, просто делаю то, что делаю, и все. Мне говорят в лицо то, что хотят, а “за глаза” — меня не очень это волнует.— Ваше отношение к современным музыкальным трендам, например к нейросетям, пишущим музыку?— На самом деле ужасно [отношусь]. В “Алисе” сейчас, по-моему, 70% песен созданы с помощью нейросетей. Она красиво поет, аранжировки сбалансированные, но проблема в том, что все одинаково звучит. Меня уже тошнить начинает от этого.Сначала я так радовался: “Ух ты, что появилось. Наконец-то кто-то поет лучше, чем не буду говорить кто”. Но сейчас понимаю, что каждый человек может [с помощью ИИ] написать песню, например про стакан воды. Это очень плохо.Я пользуюсь нейросетью. — Как вы это делаете? — Пою песню, играю на гитаре — потом это загружаю в музыкальную программу, с помощью которой делаю варианты аранжировок. То есть нейросеть предлагает 20-30 решений, я выбираю направления и аранжировки, которые подходят, и потом мы это играем, я пою, зная, что все необходимое проработал. Это ускоряет процесс. Так, например, было с песней “Мотороссы”.Но то, что появляется очень много музыкальных работ [созданных с помощью нейросети] — ловушка для человечества. — Почему у вас сложилось такое мнение?— Потому что люди, по-моему, считать разучились — а теперь ещё и думать перестанут и создавать что-то новое. Нейросеть ведь комбинирует результат из того, что уже есть. Вот такой у меня взгляд. ИИ подкрался незаметно.Следуя в ногу со временем, ИИ учатся интегрировать и в госуправление. Более подробно об этом, в материале Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели.

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2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

ии (искусственный интеллект), олег газманов, шоу-бизнес, сво, россия, москва, интервью