https://ukraina.ru/20260714/ischenko-zapad-khochet-zamedlit-rossiyu-cherez-ukrainu-chtoby-podgotovitsya-k-voennomu-shantazhu-1081462462.html

Ищенко: Запад хочет "замедлить" Россию через Украину, чтобы подготовиться к военному шантажу

Ищенко: Запад хочет "замедлить" Россию через Украину, чтобы подготовиться к военному шантажу - 14.07.2026 Украина.ру

Ищенко: Запад хочет "замедлить" Россию через Украину, чтобы подготовиться к военному шантажу

Запад не рассчитывает остановить Россию, а хочет замедлить ее, чтобы выиграть время для подготовки к военному шантажу. Цель — заставить Москву пойти на переговоры, а затем получить уступки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-14T18:06

2026-07-14T18:06

2026-07-14T18:06

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Отвечая на вопрос о том, какие цели преследует Запад, наращивая военные бюджеты на фоне заявлений Трампа о мире, Ищенко заявил, что Запад не рассчитывает остановить Россию, а хочет ее замедлить."При этом Запад не рассчитывает Россию остановить, он рассчитывает ее замедлить, чтобы выиграть время для подготовки к военному шантажу России", — пояснил он.По мнению политолога, Запад стремится укрепить свои позиции и нарастить военное производство, чтобы затем заявить о равенстве сил, объявить о тупиковой ситуации на фронте и предложить переговоры на своих условиях.Он подчеркнул, что Украина — это российская проблема. "Запад говорит, забирайте столько территорий Украины, сколько хотите, а остатки Украины мы милитаризируем и тоже сделаем часть западного ударного кулака против вас", — добавил эксперт.По словам Ищенко, замысел Запада состоит в том, чтобы использовать Украину как инструмент для принуждения России к переговорам на заведомо невыгодных условиях. Затем, опять же за счет Украины, добиться от Москвы принципиальных уступок, предлагая взамен Украину, которая на самом деле никому не нужна, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Табачник: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина" на сайте Украина.ру.

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