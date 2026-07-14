"Ну не смогли мы. Не потянули": Казаков о том, почему США вышли из переговоров по Украине - 14.07.2026 Украина.ру
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"Ну не смогли мы. Не потянули": Казаков о том, почему США вышли из переговоров по Украине
"Ну не смогли мы. Не потянули": Казаков о том, почему США вышли из переговоров по Украине - 14.07.2026 Украина.ру
"Ну не смогли мы. Не потянули": Казаков о том, почему США вышли из переговоров по Украине
США вышли из переговорного процесса по Украине и ушли в режим "пусть уже подерутся до конца". Трамп не справился с Европой, которая переприсягнула его главным врагам — финансовым глобалистам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков.
2026-07-14T13:50
2026-07-14T13:58
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Отвечая на вопрос о причинах неудачи Дональда Трампа как посредника по Украине, Казаков заявил, что президент США не справился с европейцами.Он отметил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио об отказе от посредничества были правдой. "Это и Лавров подтвердил. ... Тут Рубио точно говорил от имени Трампа. ... Ну не смогли мы. Не потянули", — пояснил он. Таким образом США признали свою неспособность быть объективным посредником в конфликте.По мнению эксперта, Трамп считал европейцев своими вассалами, но они переприсягнули его противникам. "Они в процессе диалога взяли и переприсягнули его главным врагам – финансовым глобалистам. И он с ними не справился. Он им как минимум дважды за эту каденцию проиграл", — отметил Казаков.Он подчеркнул, что теперь США вышли из переговорного процесса. "И теперь США точно вышли из переговорного процесса и ушли в режим "Да пусть они уже подерутся до конца". Вот мы и деремся", — констатировал эксперт."Трамп не справился с Европой", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.Трамп заявляет о желании достичь мирных договорённостей по Украине, но Европа тем временем наращивает военные бюджеты. О том, какие цели преследует Запад — в материале "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.
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"Ну не смогли мы. Не потянули": Казаков о том, почему США вышли из переговоров по Украине

13:50 14.07.2026 (обновлено: 13:58 14.07.2026)
 
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
- РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Калифорнии
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США вышли из переговорного процесса по Украине и ушли в режим "пусть уже подерутся до конца". Трамп не справился с Европой, которая переприсягнула его главным врагам — финансовым глобалистам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков.
Отвечая на вопрос о причинах неудачи Дональда Трампа как посредника по Украине, Казаков заявил, что президент США не справился с европейцами.
Он отметил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио об отказе от посредничества были правдой. "Это и Лавров подтвердил. ... Тут Рубио точно говорил от имени Трампа. ... Ну не смогли мы. Не потянули", — пояснил он. Таким образом США признали свою неспособность быть объективным посредником в конфликте.
По мнению эксперта, Трамп считал европейцев своими вассалами, но они переприсягнули его противникам. "Они в процессе диалога взяли и переприсягнули его главным врагам – финансовым глобалистам. И он с ними не справился. Он им как минимум дважды за эту каденцию проиграл", — отметил Казаков.
Он подчеркнул, что теперь США вышли из переговорного процесса. "И теперь США точно вышли из переговорного процесса и ушли в режим "Да пусть они уже подерутся до конца". Вот мы и деремся", — констатировал эксперт.
"Трамп не справился с Европой", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.
Трамп заявляет о желании достичь мирных договорённостей по Украине, но Европа тем временем наращивает военные бюджеты. О том, какие цели преследует Запад — в материале "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.
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