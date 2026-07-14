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Пожары в Одессе, Казачья Лопань в зоне интенсивных боёв. Новости СВО

Пожары в Одессе, Казачья Лопань в зоне интенсивных боёв. Новости СВО - 14.07.2026 Украина.ру

Пожары в Одессе, Казачья Лопань в зоне интенсивных боёв. Новости СВО

Армия России в тяжёлых боях продолжает спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-14T18:32

2026-07-14T18:32

2026-07-14T18:32

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🟥 Воздушная тревога объявлена в девяти областях Украины - Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Николаевской, а также в подконтрольных ВСУ районах Харьковской и Днепропетровской областей;🟥 На месте последних прилётов в Одессе разгорелся сильный пожар, сообщает тг-канал "Типичная Одесса";🟥 На Казачьелопанском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Российские штурмовые подразделения последовательно расширяют зону контроля в населенном пункте Казачья Лопань, занимая новые тактически значимые позиции в северной и северо-восточной частях посёлка, сообщает тг-канал "Казачья Лопань Z";🟥 Подозреваемую в госизмене женщину задержали в Донецке, сообщили в ФСБ. Она сама связалась с представителями СБУ через Telegram и передавала им данные о местах размещения военных подразделений России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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