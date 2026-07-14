https://ukraina.ru/20260714/vpervye-s-2023-goda-mok-vosstanovil-profil-olimpiyskogo-komiteta-rossii-1081464419.html
Впервые с 2023 года: МОК восстановил профиль Олимпийского комитета России
Впервые с 2023 года: МОК восстановил профиль Олимпийского комитета России - 14.07.2026 Украина.ру
Впервые с 2023 года: МОК восстановил профиль Олимпийского комитета России
Международный олимпийский комитет восстановил профиль Олимпийского комитета России на своём официальном сайте
2026-07-14T19:25
2026-07-14T19:25
2026-07-14T19:25
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Страница ОКР снова стала доступна впервые с октября 2023 года, когда членство организации было приостановлено из-за включения в её состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.После этого ОКР внёс изменения в устав, исключив региональных членов.Ранее МОК уже восстановил членство ОКР и рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям без ограничений. Глава Минспорта Михаил Дегтярев назвал это "зелёным светом" для восстановления прав всех российских атлетов. Однако некоторые федерации, как, например, Международный союз биатлонистов, пока не спешат следовать рекомендациям.Подробности в обзоре Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, донецкая народная республика, михаил дегтярь, мок, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Михаил Дегтярь, МОК, Владимир Зеленский
Впервые с 2023 года: МОК восстановил профиль Олимпийского комитета России
Международный олимпийский комитет восстановил профиль Олимпийского комитета России на своём официальном сайте
Страница ОКР снова стала доступна впервые с октября 2023 года, когда членство организации было приостановлено из-за включения в её состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
После этого ОКР внёс изменения в устав, исключив региональных членов.
Ранее МОК уже восстановил членство ОКР и рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям без ограничений.
Глава Минспорта Михаил Дегтярев назвал это "зелёным светом" для восстановления прав всех российских атлетов. Однако некоторые федерации, как, например, Международный союз биатлонистов, пока не спешат следовать рекомендациям.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.