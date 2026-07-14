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Впервые с 2023 года: МОК восстановил профиль Олимпийского комитета России

Впервые с 2023 года: МОК восстановил профиль Олимпийского комитета России - 14.07.2026 Украина.ру

Впервые с 2023 года: МОК восстановил профиль Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет восстановил профиль Олимпийского комитета России на своём официальном сайте

2026-07-14T19:25

2026-07-14T19:25

2026-07-14T19:25

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Страница ОКР снова стала доступна впервые с октября 2023 года, когда членство организации было приостановлено из-за включения в её состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.После этого ОКР внёс изменения в устав, исключив региональных членов.Ранее МОК уже восстановил членство ОКР и рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям без ограничений. Глава Минспорта Михаил Дегтярев назвал это "зелёным светом" для восстановления прав всех российских атлетов. Однако некоторые федерации, как, например, Международный союз биатлонистов, пока не спешат следовать рекомендациям.Подробности в обзоре Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

донецкая народная республика

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новости, россия, украина, донецкая народная республика, михаил дегтярь, мок, владимир зеленский