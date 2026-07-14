https://ukraina.ru/20260714/pravitelstvo-ukrainy-ushlo-v-otstavku-zelenskiy-sbezhal-v-parizh-bolgariya-vyshla-iz-koalitsiiitogi-14-1081461780.html

Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июля

Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июля - 14.07.2026 Украина.ру

Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июля

Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с премьером автоматически в отставку ушло все правительство. Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента.

2026-07-14T18:00

2026-07-14T18:00

2026-07-14T19:12

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париж

украина

владимир зеленский

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эммануэль макрон

верховная рада

кабмин

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Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко 258 голосами. Вместе с ней автоматически ушло в отставку все правительство. Еще 13 июля Свириденко подала заявление, и уже сегодня депутаты приняли решение.Народный депутат Юрий Бойко заявил:Теперь главная интрига — кто возглавит кабинет министров. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что кадровые назначения могут состояться 15–16 июля. А тем временем депутат Ольга Василевская-Смаглюк раскрыла предполагаемую схему перестановок: Свириденко может возглавить Офис Президента вместо Кирилла Буданова*, а сам Буданов* займет место министра обороны. Также Свириденко, по данным источников, полностью отказалась от предложения стать послом в США. Близкие к ней утверждают, что она "пока продолжает обдумывать дальнейшие планы".Спрятался у Макрона: Зеленский с женой сбежали в ПарижПока в Киеве разворачивается правительственный кризис, Зеленский в компании супруги Елены отбыл во Францию — на саммит так называемой "коалиции желающих". В Елисейском дворце гостей встречал Эммануэль Макрон. Правда, не обошлось без конфуза: стойка с баннером саммита рухнула сразу после прибытия украинского лидера.Политолог Василий Вакаров в комментарии назвал бегство Зеленского за границу в кризисные моменты устойчивой традицией. ""Зеленский снова прячется" — это стало мемом на Украине", — подчеркнул он. По словам эксперта, глава киевского режима способен надолго задерживаться в Европе, переезжая из страны в страну, и все эти вояжи финансируются из украинского бюджета.Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин и вовсе назвал поездку Зеленского в Париж на фоне ударов по Одессе и Киеву "возмутительной". "Зеленский гуляет по дворцам, хотя ему следовало бы посетить пострадавшую Одессу", — заметил он.Болгария вышла из "коалиции желающих""Коалиция желающих" потеряла одного из участников. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о выходе страны из этого объединения. "Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине", — сказал он, подчеркнув, что решение конфликта заключается в дипломатической миссии, а не в его затягивании военными средствами.Как отметил политолог Андрей Кортунов, в Болгарии растет раздражение стратегией Европы: При этом эксперт подчеркнул, что выход из "коалиции" не означает перехода Софии на сторону Москвы, но демонстрирует явную усталость от бесконечной войны.Политолог Владимир Оленченко добавил, что София демонстрирует возвращение к здравому смыслу, а сама попытка Парижа собрать подобный союз выглядит искусственной.Украинцы тем временем гадают: кто возглавит кабинет министров, когда президент наконец вернется из Франции, и сколько еще стран последуют примеру Болгарии. Об этом – в материале Отставки и назначения: премьер-министр Украины, главы Минобороны и "Укроборонпрома" ищут места*признан террористом и экстремистом

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Мария Илащук

эксклюзив, болгария, париж, украина, владимир зеленский, юрий бойко, эммануэль макрон, верховная рада, кабмин