https://ukraina.ru/20260714/pravitelstvo-ukrainy-ushlo-v-otstavku-zelenskiy-sbezhal-v-parizh-bolgariya-vyshla-iz-koalitsiiitogi-14-1081461780.html
Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июля
Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июля - 14.07.2026 Украина.ру
Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июля
Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с премьером автоматически в отставку ушло все правительство. Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента.
2026-07-14T18:00
2026-07-14T18:00
2026-07-14T19:12
эксклюзив
болгария
париж
украина
владимир зеленский
юрий бойко
эммануэль макрон
верховная рада
кабмин
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Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко 258 голосами. Вместе с ней автоматически ушло в отставку все правительство. Еще 13 июля Свириденко подала заявление, и уже сегодня депутаты приняли решение.Народный депутат Юрий Бойко заявил:Теперь главная интрига — кто возглавит кабинет министров. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что кадровые назначения могут состояться 15–16 июля. А тем временем депутат Ольга Василевская-Смаглюк раскрыла предполагаемую схему перестановок: Свириденко может возглавить Офис Президента вместо Кирилла Буданова*, а сам Буданов* займет место министра обороны. Также Свириденко, по данным источников, полностью отказалась от предложения стать послом в США. Близкие к ней утверждают, что она "пока продолжает обдумывать дальнейшие планы".Спрятался у Макрона: Зеленский с женой сбежали в ПарижПока в Киеве разворачивается правительственный кризис, Зеленский в компании супруги Елены отбыл во Францию — на саммит так называемой "коалиции желающих". В Елисейском дворце гостей встречал Эммануэль Макрон. Правда, не обошлось без конфуза: стойка с баннером саммита рухнула сразу после прибытия украинского лидера.Политолог Василий Вакаров в комментарии назвал бегство Зеленского за границу в кризисные моменты устойчивой традицией. ""Зеленский снова прячется" — это стало мемом на Украине", — подчеркнул он. По словам эксперта, глава киевского режима способен надолго задерживаться в Европе, переезжая из страны в страну, и все эти вояжи финансируются из украинского бюджета.Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин и вовсе назвал поездку Зеленского в Париж на фоне ударов по Одессе и Киеву "возмутительной". "Зеленский гуляет по дворцам, хотя ему следовало бы посетить пострадавшую Одессу", — заметил он.Болгария вышла из "коалиции желающих""Коалиция желающих" потеряла одного из участников. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о выходе страны из этого объединения. "Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине", — сказал он, подчеркнув, что решение конфликта заключается в дипломатической миссии, а не в его затягивании военными средствами.Как отметил политолог Андрей Кортунов, в Болгарии растет раздражение стратегией Европы: При этом эксперт подчеркнул, что выход из "коалиции" не означает перехода Софии на сторону Москвы, но демонстрирует явную усталость от бесконечной войны.Политолог Владимир Оленченко добавил, что София демонстрирует возвращение к здравому смыслу, а сама попытка Парижа собрать подобный союз выглядит искусственной.Украинцы тем временем гадают: кто возглавит кабинет министров, когда президент наконец вернется из Франции, и сколько еще стран последуют примеру Болгарии. Об этом – в материале Отставки и назначения: премьер-министр Украины, главы Минобороны и "Укроборонпрома" ищут места*признан террористом и экстремистом
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эксклюзив, болгария, париж, украина, владимир зеленский, юрий бойко, эммануэль макрон, верховная рада, кабмин
Эксклюзив, Болгария, Париж, Украина, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, Эммануэль Макрон, Верховная Рада, Кабмин
Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июля
18:00 14.07.2026 (обновлено: 19:12 14.07.2026)
Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Вместе с премьером автоматически в отставку ушло все правительство. Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента.
Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко 258 голосами.
Вместе с ней автоматически ушло в отставку все правительство. Еще 13 июля Свириденко подала заявление, и уже сегодня депутаты приняли решение.
Народный депутат Юрий Бойко заявил:
"Отставка Кабмина ничего не меняет, пока украинцы продолжают выживать. Где жить переселенцам, как можно выжить на нищенские выплаты? Их нужно увеличивать. Как можно выжить на нищенские пенсии, которые тоже нужно увеличивать? Как контролировать рост цен, и как они будут это делать? Эти все вопросы мы будем ставить до тех пор, пока они не будут решены".
Теперь главная интрига — кто возглавит кабинет министров.
Депутат Ярослав Железняк сообщил, что кадровые назначения могут состояться 15–16 июля.
"Сейчас самолет и президент за границей. Как сообщают наши источники, вернется только во вторник. Поэтому все кадровые назначения будут уже в среду или четверг", — написал он.
А тем временем депутат Ольга Василевская-Смаглюк раскрыла предполагаемую схему перестановок: Свириденко может возглавить Офис Президента вместо Кирилла Буданова*, а сам Буданов* займет место министра обороны.
Также Свириденко, по данным источников, полностью отказалась от предложения стать послом в США.
Близкие к ней утверждают, что она "пока продолжает обдумывать дальнейшие планы".
Спрятался у Макрона: Зеленский с женой сбежали в Париж
Пока в Киеве разворачивается правительственный кризис, Зеленский в компании супруги Елены отбыл во Францию — на саммит так называемой "коалиции желающих". В Елисейском дворце гостей встречал Эммануэль Макрон. Правда, не обошлось без конфуза: стойка с баннером саммита рухнула сразу после прибытия украинского лидера.
Политолог Василий Вакаров в комментарии назвал бегство Зеленского за границу в кризисные моменты устойчивой традицией.
""Зеленский снова прячется" — это стало мемом на Украине", — подчеркнул он.
По словам эксперта, глава киевского режима способен надолго задерживаться в Европе, переезжая из страны в страну, и все эти вояжи финансируются из украинского бюджета.
Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин и вовсе назвал поездку Зеленского в Париж на фоне ударов по Одессе и Киеву "возмутительной".
"Зеленский гуляет по дворцам, хотя ему следовало бы посетить пострадавшую Одессу", — заметил он.
Болгария вышла из "коалиции желающих"
"Коалиция желающих" потеряла одного из участников. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о выходе страны из этого объединения.
"Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине", — сказал он, подчеркнув, что решение конфликта заключается в дипломатической миссии, а не в его затягивании военными средствами.
Как отметил политолог Андрей Кортунов, в Болгарии растет раздражение стратегией Европы:
"Брюссель все время обещает: еще одно усилие, еще год или полгода — и можно будет начать переговоры с Москвой. Но время идет, ничего не происходит, а бюджетные требования только повышаются".
При этом эксперт подчеркнул, что выход из "коалиции" не означает перехода Софии на сторону Москвы, но демонстрирует явную усталость от бесконечной войны.
Политолог Владимир Оленченко добавил, что София демонстрирует возвращение к здравому смыслу, а сама попытка Парижа собрать подобный союз выглядит искусственной.
Украинцы тем временем гадают: кто возглавит кабинет министров, когда президент наконец вернется из Франции, и сколько еще стран последуют примеру Болгарии. Об этом – в материале Отставки и назначения: премьер-министр Украины, главы Минобороны и "Укроборонпрома" ищут места
*признан террористом и экстремистом