https://ukraina.ru/20260714/zelenskiy-vybil-u-frantsii-pvo-rakety-i-obeschanie-istrebiteley-cherez-neskolko-let-1081464046.html

Зеленский выбил у Франции ПВО, ракеты и обещание истребителей через несколько лет

Зеленский выбил у Франции ПВО, ракеты и обещание истребителей через несколько лет - 14.07.2026 Украина.ру

Зеленский выбил у Франции ПВО, ракеты и обещание истребителей через несколько лет

Владимир Зеленский объявил, что Париж передаст Киеву два новейших зенитно-ракетных комплекса SAMP/TNG уже в этом году. Об этом 14 июля сообщает РБК-Украина

2026-07-14T19:14

2026-07-14T19:14

2026-07-14T19:21

новости

украина

париж

франция

владимир зеленский

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0e/1081461516_15:0:1953:1090_1920x0_80_0_0_1e1034ad689bc34d0683c5ca42b7667e.png

"Франция предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 к октябрю", — заявил Зеленский. Он также сообщил о получении лицензий на производство ракет SCALP, авиабомб AASM и совместно с Италией — ракет Aster 30.Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Rafale, а также предоставит возможность производить современные ракеты и авиабомбы. Первые французские истребители приступят к задачам в украинском небе не раньше 2028–2029 годов.Кроме того, 13 июля на заседании "Коалиции желающих" в Париже объявлено о создании антибаллистической коалиции с участием десяти европейских государств и Украины. Подробности в обзоре Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

париж

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, париж, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон