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Зеленский выбил у Франции ПВО, ракеты и обещание истребителей через несколько лет
Зеленский выбил у Франции ПВО, ракеты и обещание истребителей через несколько лет - 14.07.2026 Украина.ру
Зеленский выбил у Франции ПВО, ракеты и обещание истребителей через несколько лет
Владимир Зеленский объявил, что Париж передаст Киеву два новейших зенитно-ракетных комплекса SAMP/TNG уже в этом году. Об этом 14 июля сообщает РБК-Украина
2026-07-14T19:14
2026-07-14T19:14
2026-07-14T19:21
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"Франция предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 к октябрю", — заявил Зеленский. Он также сообщил о получении лицензий на производство ракет SCALP, авиабомб AASM и совместно с Италией — ракет Aster 30.Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Rafale, а также предоставит возможность производить современные ракеты и авиабомбы. Первые французские истребители приступят к задачам в украинском небе не раньше 2028–2029 годов.Кроме того, 13 июля на заседании "Коалиции желающих" в Париже объявлено о создании антибаллистической коалиции с участием десяти европейских государств и Украины. Подробности в обзоре Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Париж, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Зеленский выбил у Франции ПВО, ракеты и обещание истребителей через несколько лет
19:14 14.07.2026 (обновлено: 19:21 14.07.2026)
Владимир Зеленский объявил, что Париж передаст Киеву два новейших зенитно-ракетных комплекса SAMP/TNG уже в этом году. Об этом 14 июля сообщает РБК-Украина
"Франция предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 к октябрю", — заявил Зеленский.
Он также сообщил о получении лицензий на производство ракет SCALP, авиабомб AASM и совместно с Италией — ракет Aster 30.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Rafale, а также предоставит возможность производить современные ракеты и авиабомбы. Первые французские истребители приступят к задачам в украинском небе не раньше 2028–2029 годов.
Кроме того, 13 июля на заседании "Коалиции желающих" в Париже объявлено о создании антибаллистической коалиции с участием десяти европейских государств и Украины.
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