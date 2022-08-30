"Страшная Россия": Акопов рассказал, почему Европа вынуждена "затягивать потуже пояса"
В Европе предлагают изменить уровень жизни и "затянуть потуже пояса" не из-за экономического криза и ковида, а из-за России, сказал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о конце "периода изобилия" и призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, в том числе украинского и климатического, и дефицитам продукции.
Он говорит от имени Франции и обращается, в первую очередь, к Европе. То есть, что получается. Европе предлагают ограничить свое не просто потребление, а изменить уровень жизни, фактически изменить уклад жизни, апеллируя к тому, что в мире кризисные времена – не из-за ковида, из-за того, что был общий экономический кризис, из-за локдаунов. Теперь страшная Россия, нарушив все международные правила, поставила весь мир под угрозу.
По его словам, Макрон в оправдание того, что Европе нужно менять жизненный уклад, обвиняет Россию в том, что всему миру "нужно затянуть пояса".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.