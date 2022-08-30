https://ukraina.ru/20220830/1038220270.html

"Страшная Россия": Акопов рассказал, почему Европа вынуждена "затягивать потуже пояса"

"Страшная Россия": Акопов рассказал, почему Европа вынуждена "затягивать потуже пояса" - 30.08.2022 Украина.ру

"Страшная Россия": Акопов рассказал, почему Европа вынуждена "затягивать потуже пояса"

В Европе предлагают изменить уровень жизни и "затянуть потуже пояса" не из-за экономического криза и ковида, а из-за России, сказал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-08-30T07:00

2022-08-30T07:00

2022-08-30T07:00

европа

россия

новости

эммануэль макрон

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Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о конце "периода изобилия" и призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, в том числе украинского и климатического, и дефицитам продукции.По его словам, Макрон в оправдание того, что Европе нужно менять жизненный уклад, обвиняет Россию в том, что всему миру "нужно затянуть пояса".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220829/1038215269.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

европа, россия, новости, эммануэль макрон