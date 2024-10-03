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Новый генсек НАТО приехал в Киев

Новый генсек НАТО приехал в Киев - 03.10.2024 Украина.ру

Новый генсек НАТО приехал в Киев

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, передает 3 октября агентство Франс Пресс

2024-10-03T13:53

2024-10-03T13:53

2024-10-03T13:53

новости

рютте

йенс столтенберг

брюссель

киев

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"Новый глава НАТО Марк Рютте посещает Киев", - говорится в материале. В начале неделе Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.Рютте сразу заявил, что будет работать над тремя приоритетами: помощью Киеву, усилением обороны альянса и укреплением партнерства с союзниками.Подробнее о новом генсеке альянса - в материале "Есть такой мем": Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО на сайте Украина.ру.

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новости, рютте, йенс столтенберг, брюссель, киев, нато