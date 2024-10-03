Новый генсек НАТО приехал в Киев
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с визитом в Киев, передает 3 октября агентство Франс Пресс
"Новый глава НАТО Марк Рютте посещает Киев", - говорится в материале.
В начале неделе Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал Рютте полномочия генерального секретаря организации.
Рютте сразу заявил, что будет работать над тремя приоритетами: помощью Киеву, усилением обороны альянса и укреплением партнерства с союзниками.
Подробнее о новом генсеке альянса - в материале "Есть такой мем": Захарова прокомментировала вступление Рютте в должность генсека НАТО на сайте Украина.ру.