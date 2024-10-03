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ФСБ задержала украинских шпионов на российско-литовской границе

ФСБ задержала украинских шпионов на российско-литовской границе - 03.10.2024 Украина.ру

ФСБ задержала украинских шпионов на российско-литовской границе

Военная разведка Украины собирала сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы для нелегальной заброски агентуры, сообщает ФСБ РФ

2024-10-03T10:30

2024-10-03T10:30

2024-10-03T10:31

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Там пояснили, что сотрудники Главного управления разведки привлекли агента из числа граждан Украины, который собирал интересующие данные, опрашивая жителей литовского приграничья и используя технические средства для разведки.После сбора необходимых материалов сотрудники ГУР МОУ предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России из Литвы, однако были задержаны органами безопасности.В отношении задержанных возбудили уголовное дело о шпионаже, фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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