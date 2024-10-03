ФСБ задержала украинских шпионов на российско-литовской границе
10:30 03.10.2024 (обновлено: 10:31 03.10.2024)
Военная разведка Украины собирала сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы для нелегальной заброски агентуры, сообщает ФСБ РФ
Там пояснили, что сотрудники Главного управления разведки привлекли агента из числа граждан Украины, который собирал интересующие данные, опрашивая жителей литовского приграничья и используя технические средства для разведки.
После сбора необходимых материалов сотрудники ГУР МОУ предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России из Литвы, однако были задержаны органами безопасности.
"При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ", - отметили в ФСБ.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело о шпионаже, фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.