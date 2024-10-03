ФСБ задержала украинских шпионов на российско-литовской границе - 03.10.2024 Украина.ру
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ФСБ задержала украинских шпионов на российско-литовской границе
ФСБ задержала украинских шпионов на российско-литовской границе - 03.10.2024 Украина.ру
ФСБ задержала украинских шпионов на российско-литовской границе
Военная разведка Украины собирала сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы для нелегальной заброски агентуры, сообщает ФСБ РФ
2024-10-03T10:30
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Там пояснили, что сотрудники Главного управления разведки привлекли агента из числа граждан Украины, который собирал интересующие данные, опрашивая жителей литовского приграничья и используя технические средства для разведки.После сбора необходимых материалов сотрудники ГУР МОУ предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России из Литвы, однако были задержаны органами безопасности.В отношении задержанных возбудили уголовное дело о шпионаже, фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Литва, ФСБ, СБУ

ФСБ задержала украинских шпионов на российско-литовской границе

10:30 03.10.2024 (обновлено: 10:31 03.10.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Военная разведка Украины собирала сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы для нелегальной заброски агентуры, сообщает ФСБ РФ
Там пояснили, что сотрудники Главного управления разведки привлекли агента из числа граждан Украины, который собирал интересующие данные, опрашивая жителей литовского приграничья и используя технические средства для разведки.
После сбора необходимых материалов сотрудники ГУР МОУ предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России из Литвы, однако были задержаны органами безопасности.
"При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ", - отметили в ФСБ.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело о шпионаже, фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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