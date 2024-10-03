Минэнерго Украины пожаловалось на проблемы из-за ударов российских военных - 03.10.2024 Украина.ру
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Минэнерго Украины пожаловалось на проблемы из-за ударов российских военных
Минэнерго Украины пожаловалось на проблемы из-за ударов российских военных - 03.10.2024 Украина.ру
Минэнерго Украины пожаловалось на проблемы из-за ударов российских военных
Оборудование электроподстанций и линии электропередачи повреждены в Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях после взрывов. Об этом 3 октября сообщило министерство энергетики Украины
2024-10-03T12:01
2024-10-03T12:01
новости
ивано-франковская область
украина
киев
игорь терехов
минэнерго
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"В Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях… повреждены воздушные линии и оборудование подстанций", - говорится в телеграм-канале ведомства.По данным Минэнерго, в Киевской области были обесточены бытовые потребители, в Одесской – железная дорога, в результате чего нарушено движение поездов.Ранее украинские СМИ сообщали, что в Одессе повреждена электроподстанция, наблюдаются перебои с электричеством.Украинские СМИ трижды за ночь сообщали о взрывах в Киеве, также взрывы гремели в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале сообщал о взрывах в городе. Он предупреждал, что возможны перебои с электроснабжением из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи после взрывов.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров жаловался, что в регионе в минувшие сутки прогремело более 400 взрывов, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части области.В Днепропетровской области взрывами повредило промышленное предприятие и линии электропередачи повреждены, указывал глава областного совета Николай Лукашук. Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украинск освобожден - Пушилин на сайте Украина.ру.
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новости, ивано-франковская область, украина, киев, игорь терехов, минэнерго
Новости, Ивано-Франковская область, Украина, Киев, Игорь Терехов, Минэнерго

Минэнерго Украины пожаловалось на проблемы из-за ударов российских военных

12:01 03.10.2024
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
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Оборудование электроподстанций и линии электропередачи повреждены в Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях после взрывов. Об этом 3 октября сообщило министерство энергетики Украины
"В Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях… повреждены воздушные линии и оборудование подстанций", - говорится в телеграм-канале ведомства.
По данным Минэнерго, в Киевской области были обесточены бытовые потребители, в Одесской – железная дорога, в результате чего нарушено движение поездов.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в Одессе повреждена электроподстанция, наблюдаются перебои с электричеством.
Украинские СМИ трижды за ночь сообщали о взрывах в Киеве, также взрывы гремели в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале сообщал о взрывах в городе. Он предупреждал, что возможны перебои с электроснабжением из-за повреждения высоковольтных линий электропередачи после взрывов.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров жаловался, что в регионе в минувшие сутки прогремело более 400 взрывов, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части области.
В Днепропетровской области взрывами повредило промышленное предприятие и линии электропередачи повреждены, указывал глава областного совета Николай Лукашук.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украинск освобожден - Пушилин на сайте Украина.ру.
 
НовостиИвано-Франковская областьУкраинаКиевИгорь ТереховМинэнерго
 
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