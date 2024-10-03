https://ukraina.ru/20241003/1057861424.html
Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная
Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная - 03.10.2024 Украина.ру
Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная
Отношения России и Китая демонстрируют устойчивость, способствуя развитию двух стран. Об этом 3 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия выставки, посвященной 75-летию установления дипотношений с КНР
2024-10-03T13:47
2024-10-03T13:47
2024-10-03T13:47
новости
россия
китай
украина
сергей лавров
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051880962_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_8f26127aa72d752cf932c83bc44233c9.jpg
"Двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. В текущих геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие демонстрируют абсолютную устойчивость и зрелость, продолжая способствовать комплексному развитию наших стран", - сказал Лавров.Министр подчеркнул, что Россия и КНР способны разрешать любые вопросы и преодолевать любые трудности в духе "вечной дружбы".Он добавил, что РФ с нетерпением ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани.Россия и Китай 2 октября отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.На днях Павел Волков в материале для Украина.ру указал, что сегодня интересы России пересекаются с интересами Китая если не на 100 процентов, то очень значительно.Он подчеркнул, что США требуют подчинения, в то время как Китай готов к партнерству.В свою очередь автор издания Владимир Скачко в тексте для Украина.ру отмечал, что созданная в рамках Генассамблеи ООН по инициативе Китая и Бразилии группа "Друзья мира", призванная приблизить урегулирование конфликта между Россией и Украиной, может стать элементарным орудием шантажа и ультиматумов для обоих сторон противостояния. Но мир она так и не приблизит.Больше о "друзьях мира" - в материале Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне
россия
китай
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051880962_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_f9817ae4650eb0b7e7d884829212d931.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, китай, украина, сергей лавров, си цзиньпин
Новости, Россия, Китай, Украина, Сергей Лавров, Си Цзиньпин
Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная
Отношения России и Китая демонстрируют устойчивость, способствуя развитию двух стран. Об этом 3 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия выставки, посвященной 75-летию установления дипотношений с КНР
"Двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. В текущих геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие демонстрируют абсолютную устойчивость и зрелость, продолжая способствовать комплексному развитию наших стран", - сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия и КНР способны разрешать любые вопросы и преодолевать любые трудности в духе "вечной дружбы".
Он добавил, что РФ с нетерпением ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина
на саммит БРИКС
в Казани
.
Россия и Китай 2 октября отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
На днях Павел Волков в материале
для Украина.ру
указал, что сегодня интересы России пересекаются с интересами Китая если не на 100 процентов, то очень значительно.
Он подчеркнул, что США
требуют подчинения, в то время как Китай готов к партнерству.
"И это партнерство — исторический шанс для России победить отсталость постсоветского периода и начать выстраивать качественно иную жизнь. А качественно иная жизнь в России приведет Украину к России безо всяких военных действий. Китай знает, как делаются такие вещи, нужно у него учиться", - отметил Волков.
В свою очередь автор издания Владимир Скачко в тексте
для Украина.ру отмечал, что созданная в рамках Генассамблеи ООН
по инициативе Китая и Бразилии
группа "Друзья мира", призванная приблизить урегулирование конфликта между Россией и Украиной, может стать элементарным орудием шантажа и ультиматумов для обоих сторон противостояния. Но мир она так и не приблизит.