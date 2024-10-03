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Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная

Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная - 03.10.2024 Украина.ру

Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная

Отношения России и Китая демонстрируют устойчивость, способствуя развитию двух стран. Об этом 3 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия выставки, посвященной 75-летию установления дипотношений с КНР

2024-10-03T13:47

2024-10-03T13:47

2024-10-03T13:47

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"Двусторонние отношения вышли на беспрецедентный уровень. В текущих геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие демонстрируют абсолютную устойчивость и зрелость, продолжая способствовать комплексному развитию наших стран", - сказал Лавров.Министр подчеркнул, что Россия и КНР способны разрешать любые вопросы и преодолевать любые трудности в духе "вечной дружбы".Он добавил, что РФ с нетерпением ждет визита председателя КНР Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани.Россия и Китай 2 октября отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.На днях Павел Волков в материале для Украина.ру указал, что сегодня интересы России пересекаются с интересами Китая если не на 100 процентов, то очень значительно.Он подчеркнул, что США требуют подчинения, в то время как Китай готов к партнерству.В свою очередь автор издания Владимир Скачко в тексте для Украина.ру отмечал, что созданная в рамках Генассамблеи ООН по инициативе Китая и Бразилии группа "Друзья мира", призванная приблизить урегулирование конфликта между Россией и Украиной, может стать элементарным орудием шантажа и ультиматумов для обоих сторон противостояния. Но мир она так и не приблизит.Больше о "друзьях мира" - в материале Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне

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новости, россия, китай, украина, сергей лавров, си цзиньпин