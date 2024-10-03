https://ukraina.ru/20241003/1057860320.html

Шпионы на границе, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 октября

Шпионы на границе, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 октября - 03.10.2024 Украина.ру

Шпионы на границе, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 октября

Федеральная Служба Безопасности РФ сообщила о задержании украинских шпионов на границе с Литвой. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-10-03T13:00

2024-10-03T13:00

2024-10-03T13:00

эксклюзив

хроники

россия

украина

вооруженные силы украины

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057860195_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_32c02dd812282ae139f28f51821acf51.jpg

Согласно сообщению ФСБ, задержанные работали на Главное управление разведки Минобороны Украины."ФСБ пресечена шпионская деятельность сотрудников украинских спецслужб, направленная на нанесение ущерба безопасности России. В ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Главным управлением разведки МО Украины (ГУР МОУ) поставлена задача по сбору сведений о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории нашей страны", — отмечалось в сообщении.РИА Новости опубликовало видео задержания шпионов.По информации ФСБ, для выполнения поставленной задачи украинские спецслужбы привлекли агента из числа граждан Украины. Он собирал интересующие киевский режим данные, опрашивая жителей литовского приграничья и используя для разведки технические средства.После сбора необходимых материалов сотрудники ГУР предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России из Литвы, но их задержали органы безопасности."При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ", - рассказали в ФСБ.Следственный отдел управления ФСБ по Калининградской области против задержанных возбудил уголовное дело о шпионаже. Задержанных заключили под стражу.В тот же день ФСБ сообщила о задержании украинских диверсантов в другом регионе РФ — Херсонской области.Как отмечалось в сообщении, силовики задержали двух жителей Херсонской области, причастных к подрыву в 2022 году здания муниципальной администрации с помощью гранат, в их схроне нашли взрывчатку для новых терактов."УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность двух жителей региона, 1994 и 1988 годов рождения, причастных к совершению террористического акта на территории области. Проведенным комплексом оперативных мероприятий получены сведения, что данными лицами в октябре 2022 года с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти совершен подрыв здания муниципальной администрации с использованием ручных гранат", - отмечалось в сообщении.При задержании в оборудованном злоумышленниками схроне были обнаружены и изъяты две гранаты Ф-1, граната РГД-5, пять унифицированных запалов и дымовая шашка. Все найденные спецсредства и взрывные устройства они планировали использовать для осуществления последующих терактов, отметили в УФСБ.Обстрелы и налётыУтром 3 октября Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов: 73 БпЛА – над территорией Белгородской, 25 БпЛА – над территорией Воронежской, 14 БпЛА – над территорией Курской и один над территорией Брянской областей", - указывалось в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 43 удара.На донецком направлении ВСУ осуществили 12 обстрелов, на горловском — 31 обстрел, выпустив в общей сложности 139 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 3 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений, 1 служебный автомобиль и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности — 16 снарядов калибром 155 мм и 4 сброса ВОП с БпЛА, по Петровскому району Донецка — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 34 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 34 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 4; Великая Лепетиха — 2; Новая Каховка — 5; Днепряны — 5; Горностаевка — 10; Каиры — 4; Каховка — 4. В результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Днепряны поврежден газопровод", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Чернянка, Каменка, Малокаховка, Козачьи Лагеря, Алёшки, Новая Маячка и Корсунка.Утром 3 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбиты пять беспилотников. Повреждены торговый центр и 3 автомобиля. В результате падения фрагментов загорелся мусор на крыше гаража — возгорание оперативно ликвидировано. В Белгородском районе по посёлкам Дубовое и Новосадовый, сёлам Беловское, Беломестное, Ближнее, Ближняя Игуменка, Варваровка, Головино, Драгунское, Журавлевка, Красное, Крутой Лог, Петровка, Пушкарное, Репное, Соломино, Стрелецкое, Таврово, Черемошное, Щетиновка и Ясные Зори выпущены 43 боеприпаса в ходе 6 обстрелов и 56 БпЛА, из которых 54 сбиты нашей системой ПВО. В селе Ясные Зори погиб мирный житель. Также вчера стало известно еще об одном погибшем — пожилой мужчина погиб в селе Ясные Зори при тушении пожара после атаки беспилотника 1 октября. За день в районе ранения получили 18 мирных жителей, из них 13 получают лечение в медицинских учреждениях Белгорода, 5 — отпущены на амбулаторное лечение. Так, по уточнённой информации, в результате обстрела села Ясные Зори количество пострадавших увеличилось до 16. Ещё один мужчина, получивший ранение в результате атаки дрона, госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. В областную клиническую больницу самостоятельно обратилась женщина, пострадавшая в посёлке Дубовое в результате падения фрагментов БпЛА. Повреждены частный дом, надворная постройка, сельхозпредприятие и 10 автомобилей", - отмечалось в сводке.В Борисовском районе село Цаповка подверглось одному обстрелу, в ходе которого выпущено 4 боеприпаса. Обошлось без последствий.В Валуйском муниципальном округе село Карабаново атаковано одним беспилотником. В результате атаки сгорел автомобиль."В Грайворонском муниципальном округе посёлок Доброполье, сёла Дроновка и Козинка, также хутор Байрак атакованы с помощью 28 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 4 БпЛА. В результате атак в посёлке Доброполье огнём уничтожены двухквартирный дом, в селе Козинка — жилой дом и надворные постройки", - сообщил Гладков.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 2 БпЛА. В результате падения фрагментов произошло возгорание сухой травы — пожар ликвидирован.Над Ивнянским районом нашей системой ПВО сбит один беспилотник. Без последствий.Над Корочанским районом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Без повреждений."В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Демидовка и Колотиловка подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 40 боеприпасов. Также было выпущено 5 беспилотников. Повреждены сельскохозяйственное предприятие, газовая труба, технологическое оборудование и линия электропередачи", - указывалось в сводке.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты два беспилотника. В результате падения обломков загорелась сухая трава — возгорание ликвидировано."Над городом Старый Оскол нашей системой ПВО сбиты два БпЛА. Ранен один мирный житель. Женщине бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Повреждены три частных домовладения и легковой автомобиль", - сообщил Гладков.Над Чернянским районом системой ПВО были сбиты два БпЛА. В результате падения обломков загорелась сухая трава — возгорание ликвидировано."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Крапивное, Новая Таволжанка и Терезовка, а также хутору Панков выпущено 23 боеприпаса в ходе 4 обстрелов и совершены атаки с помощью 8 беспилотников, три из которых сбиты. Погибли два мирных жителя. Ранены 5 мирных жителей, в том числе двое детей. Одна девочка 14 лет с состоянием средней степени тяжести госпитализирована, вторая — дальнейшее лечение будет получать амбулаторно. Двое взрослых госпитализированы в стационары, один отпущен на амбулаторное лечение. Повреждены 10 частных домов, газовая труба, ангар сельскохозяйственного предприятия, социальный объект, экскаватор-погрузчик, легковой и два грузовых автомобиля. На участке автодороги огнём уничтожен грузовой автомобиль", - писал губернатор.Кроме того, в Яковлевском городском округе по городу Строитель, сёлам Быковка и Ворскла выпущены 4 беспилотника, один из которых сбит системой ПВО. Повреждены частный дом, надворная постройка и автомобиль.Около полудня губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о работе ПВО над регионом."Много сообщений о громких звуках в небе Курска. Это отработала система ПВО по целям над Курской областью. Последствия на земле уточняются, прошу сообщать о них по телефону 112", - писал в своём телеграм-канале Смирнов.В самой области идут бои. Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как воспринимают происходящее на Украине в мире, — в статье Татьяны Стоянович "Освобождение Угледара, терпение Москвы и отголоски "победного" плана. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20241003/1057855384.html

https://ukraina.ru/20241002/1057848079.html

https://ukraina.ru/20241002/1057836310.html

https://ukraina.ru/20241002/1057830022.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, вооруженные силы украины, фсб