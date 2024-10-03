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Прислали страшное видео: ВСУ потребовали от жительницы Ессентуков поджечь военкомат в обмен на жизнь мужа

Прислали страшное видео: ВСУ потребовали от жительницы Ессентуков поджечь военкомат в обмен на жизнь мужа - 03.10.2024 Украина.ру

Прислали страшное видео: ВСУ потребовали от жительницы Ессентуков поджечь военкомат в обмен на жизнь мужа

Жительница Ессентуков Юлия Полий рассказала журналистам агентства РИА Новости о том, что украинские военные прислали ей видео, где пытали ее 47-летнего мужа Сергея Полий. Они потребовали от женщины поджечь военкомат в обмен на сохранение жизни супруга

2024-10-03T10:31

2024-10-03T10:31

2024-10-03T11:38

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Она добавила, что через несколько минут после того, как пришло видео, снова раздался звонок, и ей озвучили шокирующие условия освобождения мужа из плена.Сергей Полий был направлен на СВО в августе. У супругов четверо детей и уже есть внук.Время от времени в России происходят волны поджогов военкоматов, банков и тому подобных преступлений. При разбирательствах выясняется, что исполнителей вынудили к этим поступкам с Украины. Способы воздействия на умы россиян при этом используются разные, начиная от обмана и угроз, как в случае с Юлией Полий, заканчивая обещаниями солидного куша.Последняя волна подобных преступлений произошла во время мартовских выборов президента. Например, 70-летняя москвичка, бывший медик Татьяна П., подожгла кабинку для голосования на участке в районе Марьино.Горевшее помещение покидать она не торопилась, так как пыталась снять полыхающую кабинку на телефон. Когда ее задерживали, пенсионерка сопротивлялась и требовала отдать ей телефон. В кабинете у следователей пенсионерка рассказала, что ее развели на деньги и дали "секретное задание".Одной 20, другой 70: что общего у москвичек, пытавшихся сорвать голосованиеВ городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа женщина при помощи бутылки с зажигательной смесью пыталась поджечь урну для голосования, а в городе Асбест Свердловской области 18-летняя студентка-кондитер кинула в избирательный участок коктейль Молотова.Позже выяснилось, что девушку завербовали украинские кураторы, пообещавшие ей за это действие 150 тысяч рублей. Однако в результате перевели всего 2,5 тысячи, потребовав поджечь еще один участок за полный "гонорар".Кураторы обещали 150 тысяч: студентка-кондитер подожгла школу в Свердловской областиДругие темы: Саперы ВСУ оставили российским военным записки в минах.

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новости, ессентуки, россия, украина, вооруженные силы украины, пытки, военкомат, поджог