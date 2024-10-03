Прислали страшное видео: ВСУ потребовали от жительницы Ессентуков поджечь военкомат в обмен на жизнь мужа - 03.10.2024 Украина.ру
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Прислали страшное видео: ВСУ потребовали от жительницы Ессентуков поджечь военкомат в обмен на жизнь мужа
Прислали страшное видео: ВСУ потребовали от жительницы Ессентуков поджечь военкомат в обмен на жизнь мужа - 03.10.2024 Украина.ру
Прислали страшное видео: ВСУ потребовали от жительницы Ессентуков поджечь военкомат в обмен на жизнь мужа
Жительница Ессентуков Юлия Полий рассказала журналистам агентства РИА Новости о том, что украинские военные прислали ей видео, где пытали ее 47-летнего мужа Сергея Полий. Они потребовали от женщины поджечь военкомат в обмен на сохранение жизни супруга
2024-10-03T10:31
2024-10-03T11:38
новости
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пытки
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Она добавила, что через несколько минут после того, как пришло видео, снова раздался звонок, и ей озвучили шокирующие условия освобождения мужа из плена.Сергей Полий был направлен на СВО в августе. У супругов четверо детей и уже есть внук.Время от времени в России происходят волны поджогов военкоматов, банков и тому подобных преступлений. При разбирательствах выясняется, что исполнителей вынудили к этим поступкам с Украины. Способы воздействия на умы россиян при этом используются разные, начиная от обмана и угроз, как в случае с Юлией Полий, заканчивая обещаниями солидного куша.Последняя волна подобных преступлений произошла во время мартовских выборов президента. Например, 70-летняя москвичка, бывший медик Татьяна П., подожгла кабинку для голосования на участке в районе Марьино.Горевшее помещение покидать она не торопилась, так как пыталась снять полыхающую кабинку на телефон. Когда ее задерживали, пенсионерка сопротивлялась и требовала отдать ей телефон. В кабинете у следователей пенсионерка рассказала, что ее развели на деньги и дали "секретное задание".Одной 20, другой 70: что общего у москвичек, пытавшихся сорвать голосованиеВ городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа женщина при помощи бутылки с зажигательной смесью пыталась поджечь урну для голосования, а в городе Асбест Свердловской области 18-летняя студентка-кондитер кинула в избирательный участок коктейль Молотова.Позже выяснилось, что девушку завербовали украинские кураторы, пообещавшие ей за это действие 150 тысяч рублей. Однако в результате перевели всего 2,5 тысячи, потребовав поджечь еще один участок за полный "гонорар".Кураторы обещали 150 тысяч: студентка-кондитер подожгла школу в Свердловской областиДругие темы: Саперы ВСУ оставили российским военным записки в минах.
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новости, ессентуки, россия, украина, вооруженные силы украины, пытки, военкомат, поджог
Новости, Ессентуки, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, пытки, военкомат, поджог

Прислали страшное видео: ВСУ потребовали от жительницы Ессентуков поджечь военкомат в обмен на жизнь мужа

10:31 03.10.2024 (обновлено: 11:38 03.10.2024)
 
© РИА Новости
© РИА Новости
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Жительница Ессентуков Юлия Полий рассказала журналистам агентства РИА Новости о том, что украинские военные прислали ей видео, где пытали ее 47-летнего мужа Сергея Полий. Они потребовали от женщины поджечь военкомат в обмен на сохранение жизни супруга
"Десятого сентября он с группой ушел на задание и пропал без вести, а 13 сентября около полуночи мне через Tелеграм позвонили с неизвестного номера. Я долго не решалась взять, потом ответила - и услышала голос мужа. Он сообщил, что попал в плен и его жестоко избивают, сейчас тебе пришлют видео. Прислали видео: страшное. На нем я узнала своего мужа", - рассказала женщина.
Она добавила, что через несколько минут после того, как пришло видео, снова раздался звонок, и ей озвучили шокирующие условия освобождения мужа из плена.
"Выдвинули условие, чтобы я подожгла пятигорский военкомат или военную машину, сняла все это на видео и прислала его. На это мне дали два дня, если я не пришлю видео с поджогом, они мне пришлют другое - с отрезанной головой моего мужа", - сказала Полий.
Сергей Полий был направлен на СВО в августе. У супругов четверо детей и уже есть внук.
Время от времени в России происходят волны поджогов военкоматов, банков и тому подобных преступлений. При разбирательствах выясняется, что исполнителей вынудили к этим поступкам с Украины. Способы воздействия на умы россиян при этом используются разные, начиная от обмана и угроз, как в случае с Юлией Полий, заканчивая обещаниями солидного куша.
Последняя волна подобных преступлений произошла во время мартовских выборов президента. Например, 70-летняя москвичка, бывший медик Татьяна П., подожгла кабинку для голосования на участке в районе Марьино.
Горевшее помещение покидать она не торопилась, так как пыталась снять полыхающую кабинку на телефон. Когда ее задерживали, пенсионерка сопротивлялась и требовала отдать ей телефон. В кабинете у следователей пенсионерка рассказала, что ее развели на деньги и дали "секретное задание".
Одной 20, другой 70: что общего у москвичек, пытавшихся сорвать голосование
В городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа женщина при помощи бутылки с зажигательной смесью пыталась поджечь урну для голосования, а в городе Асбест Свердловской области 18-летняя студентка-кондитер кинула в избирательный участок коктейль Молотова.
Позже выяснилось, что девушку завербовали украинские кураторы, пообещавшие ей за это действие 150 тысяч рублей. Однако в результате перевели всего 2,5 тысячи, потребовав поджечь еще один участок за полный "гонорар".
Кураторы обещали 150 тысяч: студентка-кондитер подожгла школу в Свердловской области
Другие темы: Саперы ВСУ оставили российским военным записки в минах.
 
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