https://ukraina.ru/20241003/1057861653.html
Временно подконтрольные ВСУ города в Донбассе остались без водоснабжения
Временно подконтрольные ВСУ города в Донбассе остались без водоснабжения - 03.10.2024 Украина.ру
Временно подконтрольные ВСУ города в Донбассе остались без водоснабжения
Населенные пункты, расположенные на севере Донецкой Народной Республики и временно подконтрольные украинской армии, остались без водоснабжения "на неопределенный период". Об этом 3 октября сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает "Украинская правда"
2024-10-03T14:03
2024-10-03T14:03
2024-10-03T14:03
новости
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/54/1034125424_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_ff73bf4f00cafc345b2c92d66d339ed1.jpg
Такие данные свидетельствуют об интенсивных боевых действиях в Донбассе и инициативе в руках российских подразделений. Так, в результате очередного обстрела 28 сентября была почти уничтожена пара объектов коммунального предприятия "Вода Донбасса", а восстановить их невозможно из-за российского наступления, указал местный мэр. По его словам, сегодня областная военная администрация работает над налаживанием альтернативных возможностей водообеспечения, временно поставки ведутся из годового водозабора КП "Вода Донбасса".Ранее в результате боевых действий была на неопределенный срок была остановлена фильтровальная станция, которая питала жителей Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР. В результате успешного наступления ВС РФ был накануне был освобожден донецкий Угледар и населенный пункт Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике, расположенный восточнее Северска. До этого под контроль российских бойцов перешел и Крутой Яр. Подробнее по теме - в статье "Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240921/1057590303.html
донецкая народная республика
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/54/1034125424_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_c16f6ff7c987d08cc9224f9ccb7da074.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Новости, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
Временно подконтрольные ВСУ города в Донбассе остались без водоснабжения
Населенные пункты, расположенные на севере Донецкой Народной Республики и временно подконтрольные украинской армии, остались без водоснабжения "на неопределенный период". Об этом 3 октября сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает "Украинская правда"
Такие данные свидетельствуют об интенсивных боевых действиях в Донбассе и инициативе в руках российских подразделений. Так, в результате очередного обстрела 28 сентября была почти уничтожена пара объектов коммунального предприятия "Вода Донбасса", а восстановить их невозможно из-за российского наступления, указал местный мэр.
"Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и прилегающие населенные пункты, где в целом живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставками воды", - пояснил Филашкин.
По его словам, сегодня областная военная администрация работает над налаживанием альтернативных возможностей водообеспечения, временно поставки ведутся из годового водозабора КП "Вода Донбасса".
Ранее в результате боевых действий была на неопределенный срок была остановлена фильтровальная станция, которая питала жителей Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР.
В результате успешного наступления ВС РФ был накануне был освобожден донецкий Угледар и населенный пункт Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике, расположенный восточнее Северска. До этого под контроль российских бойцов перешел и Крутой Яр.