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Временно подконтрольные ВСУ города в Донбассе остались без водоснабжения

Временно подконтрольные ВСУ города в Донбассе остались без водоснабжения - 03.10.2024 Украина.ру

Временно подконтрольные ВСУ города в Донбассе остались без водоснабжения

Населенные пункты, расположенные на севере Донецкой Народной Республики и временно подконтрольные украинской армии, остались без водоснабжения "на неопределенный период". Об этом 3 октября сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает "Украинская правда"

2024-10-03T14:03

2024-10-03T14:03

2024-10-03T14:03

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Такие данные свидетельствуют об интенсивных боевых действиях в Донбассе и инициативе в руках российских подразделений. Так, в результате очередного обстрела 28 сентября была почти уничтожена пара объектов коммунального предприятия "Вода Донбасса", а восстановить их невозможно из-за российского наступления, указал местный мэр. По его словам, сегодня областная военная администрация работает над налаживанием альтернативных возможностей водообеспечения, временно поставки ведутся из годового водозабора КП "Вода Донбасса".Ранее в результате боевых действий была на неопределенный срок была остановлена фильтровальная станция, которая питала жителей Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР. В результате успешного наступления ВС РФ был накануне был освобожден донецкий Угледар и населенный пункт Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике, расположенный восточнее Северска. До этого под контроль российских бойцов перешел и Крутой Яр. Подробнее по теме - в статье "Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240921/1057590303.html

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новости, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, сво, спецоперация