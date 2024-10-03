Временно подконтрольные ВСУ города в Донбассе остались без водоснабжения - 03.10.2024 Украина.ру
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Временно подконтрольные ВСУ города в Донбассе остались без водоснабжения
Временно подконтрольные ВСУ города в Донбассе остались без водоснабжения - 03.10.2024 Украина.ру
Временно подконтрольные ВСУ города в Донбассе остались без водоснабжения
Населенные пункты, расположенные на севере Донецкой Народной Республики и временно подконтрольные украинской армии, остались без водоснабжения "на неопределенный период". Об этом 3 октября сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает "Украинская правда"
2024-10-03T14:03
2024-10-03T14:03
новости
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донбасс
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сво
спецоперация
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Такие данные свидетельствуют об интенсивных боевых действиях в Донбассе и инициативе в руках российских подразделений. Так, в результате очередного обстрела 28 сентября была почти уничтожена пара объектов коммунального предприятия "Вода Донбасса", а восстановить их невозможно из-за российского наступления, указал местный мэр. По его словам, сегодня областная военная администрация работает над налаживанием альтернативных возможностей водообеспечения, временно поставки ведутся из годового водозабора КП "Вода Донбасса".Ранее в результате боевых действий была на неопределенный срок была остановлена фильтровальная станция, которая питала жителей Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР. В результате успешного наступления ВС РФ был накануне был освобожден донецкий Угледар и населенный пункт Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике, расположенный восточнее Северска. До этого под контроль российских бойцов перешел и Крутой Яр. Подробнее по теме - в статье "Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240921/1057590303.html
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новости, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Новости, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Временно подконтрольные ВСУ города в Донбассе остались без водоснабжения

14:03 03.10.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСитуация в Донецке
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Населенные пункты, расположенные на севере Донецкой Народной Республики и временно подконтрольные украинской армии, остались без водоснабжения "на неопределенный период". Об этом 3 октября сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает "Украинская правда"
Такие данные свидетельствуют об интенсивных боевых действиях в Донбассе и инициативе в руках российских подразделений. Так, в результате очередного обстрела 28 сентября была почти уничтожена пара объектов коммунального предприятия "Вода Донбасса", а восстановить их невозможно из-за российского наступления, указал местный мэр.
"Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и прилегающие населенные пункты, где в целом живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставками воды", - пояснил Филашкин.
По его словам, сегодня областная военная администрация работает над налаживанием альтернативных возможностей водообеспечения, временно поставки ведутся из годового водозабора КП "Вода Донбасса".
Ранее в результате боевых действий была на неопределенный срок была остановлена фильтровальная станция, которая питала жителей Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР.
В результате успешного наступления ВС РФ был накануне был освобожден донецкий Угледар и населенный пункт Верхнекаменское в Донецкой Народной Республике, расположенный восточнее Северска. До этого под контроль российских бойцов перешел и Крутой Яр.
Подробнее по теме - в статье "Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре" на сайте Украина.ру.
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