https://ukraina.ru/20241003/1057859790.html

Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцев

Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцев - 03.10.2024 Украина.ру

Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцев

Страны ЕС должны прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста. Это поможет их возвращению на Украину и улучшению ситуации с мобилизацией в ВСУ. Такое заявление 3 октября в эфире "Польского радио" сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский

2024-10-03T12:53

2024-10-03T12:53

2024-10-03T12:53

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Аналогичную мысль он уже высказывал в интервью Le Monde примерно две недели назад. Тогда Сикорский подчеркнул, что страны Евросоюза снижают мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам.Он также подчеркивал, что сейчас Киев больше нуждается в военной помощи, поэтому средства, которые идут на социальные выплаты, должны быть переброшены на финансирование техники для Киева."Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал глава МИД Польши.Европа активно поддерживала уехавших украинцев почти три года, однако в последнее время в странах ЕС заметно растет усталость от приезжих. И во многом это происходит из-за неприемлемого поведения самих украинцев.Многие страны Европейского союза не только урезали помощь приезжим украинцам, но также потребовали беженцев соблюдать местные законы, и устроиться на работу. Проблемой это стало для беженок с маленькими детьми, чьи мужья не смогли выехать с Украины.Когда и это не помогло, отдельные страны решили действовать методом пряника и предложили украинцам, находящимся на их территориях, "плюшки" за отъезд. Например, Чехия объявила, что оплатит билеты до Киева всем, кто пожелает выехать, а Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) согласовал решение о выплате денег украинским беженцам за возвращение домой.Весной этого года у европейских властей появился еще один мотив выпроводить украинских беженцев восвояси: этого потребовали на Банковой. Таким образом в Киеве хотели решить проблему мобилизации, ведь из страны уехали миллионы молодых украинцев, годных к военной службе.Подробности в материале автора издания Украина.ру Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины.

https://ukraina.ru/20240529/1055358834.html

https://ukraina.ru/20240821/1056965571.html

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новости, киев, польша, украина, сикорский, вооруженные силы украины, мид, беженцы, украинские беженцы, пособия