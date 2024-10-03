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Несколько участников СВО получили работу в администрации президента

Несколько участников СВО получили работу в администрации президента - 03.10.2024 Украина.ру

Несколько участников СВО получили работу в администрации президента

Участники программы "Время героев" получили работу в органах власти. Четверо из них будут работать в администрации президента РФ. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, назначенным полпредом президента в Уральском федеральном округе

2024-10-03T09:50

2024-10-03T09:50

2024-10-03T09:50

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Председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу президент назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.Другие участники программы получили назначения в Росавиации и госкорпорации "Росатом", комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, а также в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей.Путин выразил уверенность, что участники СВО справятся с работой на новых должностях, поскольку хорошо проявили себя на поле боя.Артем Жога ответил, что в работе на новой должности действительно будет опираться на опыт, полученный им на военной службе, а также во время руководства Народным Советом ДНР.Еще по теме: В Югре будут переобучать ветеранов СВО.

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новости, донецкая народная республика, россия, владимир путин, артем жога, росавиация, росатом, сво