Несколько участников СВО получили работу в администрации президента - 03.10.2024 Украина.ру
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Несколько участников СВО получили работу в администрации президента
Несколько участников СВО получили работу в администрации президента - 03.10.2024 Украина.ру
Несколько участников СВО получили работу в администрации президента
Участники программы "Время героев" получили работу в органах власти. Четверо из них будут работать в администрации президента РФ. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, назначенным полпредом президента в Уральском федеральном округе
2024-10-03T09:50
2024-10-03T09:50
новости
донецкая народная республика
россия
владимир путин
артем жога
росавиация
росатом
сво
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Председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу президент назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.Другие участники программы получили назначения в Росавиации и госкорпорации "Росатом", комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, а также в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей.Путин выразил уверенность, что участники СВО справятся с работой на новых должностях, поскольку хорошо проявили себя на поле боя.Артем Жога ответил, что в работе на новой должности действительно будет опираться на опыт, полученный им на военной службе, а также во время руководства Народным Советом ДНР.Еще по теме: В Югре будут переобучать ветеранов СВО.
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новости, донецкая народная республика, россия, владимир путин, артем жога, росавиация, росатом, сво
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Артем Жога, Росавиация, Росатом, СВО

Несколько участников СВО получили работу в администрации президента

09:50 03.10.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Участники программы "Время героев" получили работу в органах власти. Четверо из них будут работать в администрации президента РФ. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, назначенным полпредом президента в Уральском федеральном округе

"Практически согласованы новые назначения. Четыре человека будут работать на разных должностях в администрации президента", - сказал Путин.

Председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу президент назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.
Другие участники программы получили назначения в Росавиации и госкорпорации "Росатом", комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, а также в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей.
Путин выразил уверенность, что участники СВО справятся с работой на новых должностях, поскольку хорошо проявили себя на поле боя.
Артем Жога ответил, что в работе на новой должности действительно будет опираться на опыт, полученный им на военной службе, а также во время руководства Народным Советом ДНР.
Еще по теме: В Югре будут переобучать ветеранов СВО.
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинАртем ЖогаРосавиацияРосатомСВО
 
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