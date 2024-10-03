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Несколько участников СВО получили работу в администрации президента
Несколько участников СВО получили работу в администрации президента - 03.10.2024 Украина.ру
Несколько участников СВО получили работу в администрации президента
Участники программы "Время героев" получили работу в органах власти. Четверо из них будут работать в администрации президента РФ. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, назначенным полпредом президента в Уральском федеральном округе
2024-10-03T09:50
2024-10-03T09:50
2024-10-03T09:50
новости
донецкая народная республика
россия
владимир путин
артем жога
росавиация
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сво
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Председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу президент назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.Другие участники программы получили назначения в Росавиации и госкорпорации "Росатом", комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, а также в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей.Путин выразил уверенность, что участники СВО справятся с работой на новых должностях, поскольку хорошо проявили себя на поле боя.Артем Жога ответил, что в работе на новой должности действительно будет опираться на опыт, полученный им на военной службе, а также во время руководства Народным Советом ДНР.Еще по теме: В Югре будут переобучать ветеранов СВО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, россия, владимир путин, артем жога, росавиация, росатом, сво
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Артем Жога, Росавиация, Росатом, СВО
Несколько участников СВО получили работу в администрации президента
Участники программы "Время героев" получили работу в органах власти. Четверо из них будут работать в администрации президента РФ. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, назначенным полпредом президента в Уральском федеральном округе