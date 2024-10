https://ukraina.ru/20241003/1057845523.html

Освобождение Угледара, терпение Москвы и отголоски "победного" плана. Украина в международном контексте

Освобождение Угледара, терпение Москвы и отголоски "победного" плана. Украина в международном контексте

Падение Угледара – относительно небольшого, но стратегически расположенного городка на восточной линии фронта, усилит давление на Владимира Зеленского. Так о взятии Угледара пишут 2 октября западные СМИ

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057846315_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6cc724406f7c9ccaf078a655019677f3.jpg

План Зеленского и военная реальностьАмериканский Bloomberg напоминает, что этот город расположен на командной высоте недалеко от железнодорожной ветки между Донецком и Крымом, которая находится под контролем России. Поэтому его взятие улучшит логистику Кремля, подчеркивает издание.На фоне неудач на фронтах Донецкой Народной Республики Зеленский на прошлой неделе предпринял "дипломатический рывок в США в попытке продвинуть "победный план", призванный надавить на Путина и вынудить его заключить мир", отмечает Bloomberg.Однако план, представленный президенту Джо Байдену должностные лица в Вашингтоне приняли прохладно, а кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил свое намерение в случае переизбрания закончить конфликт как можно быстрее, пишет издание."Разителен контраст между успешным российским наступлением и захлебнувшимся вторжением Украины в западную Курскую область. Многие союзники видели в этой операции возможность оттянуть войска Кремля от восточного фронта. Тем не менее, Россия продолжает медленно, но уверенно продвигаться на востоке", - констатирует Bloomberg.Украинское изобретение против ВСУВзять контроль над Угледаром российским войскам помогли "дроны-драконы", которые в начале сентября впервые появились у ВСУ, пишет Forbes. Теперь они есть и у ВС РФ, которые применили их на завершающем этапе наступления на город-крепость Угледар, отмечает издание.Американские журналисты уточняют, что речь идет о беспилотниках нового типа, которые медленно и низко летят над окопами противника и сбрасывают на них лавоподобную зажигательную смесь из металлов. При горении эта смесь достигает температуры 2 700 градусов Цельсия.Термитная смесь из металлов горит так горячо и так быстро, что после нанесения удара нет никакой возможности погасить пламя. Солдат, оказавшийся под огненным ливнем, может спасаться только бегством. При этом из-под огненных брызг солдат должен выбраться в течение 10 секунд, иначе он получит сильнейшие ожоги, цитирует издание аналитическую записку сухопутных войск США от 2000 года, в которой описываются свойства зажигательной смеси.Что дальше: оружие для Украины или переговоры и членство в НАТО?Тем временем британский Financial Times (FT) прогнозирует Украине "самые мрачные времена" за весь конфликт. По словам журналистов издания, Киев проигрывает на поле боя на востоке страны, а российские войска неустанно продвигаются вперед.В том, что Вооруженным силам Украины удастся "отбросить российские войска к границам 1991 года" сомневаются и сами украинские солдаты на передовой, пишет издание, ссылаясь на слова опрошенных офицеров ВСУ.Также британские журналисты напоминают, что населению Украины предстоит пережить суровую зиму с перебоями в электроснабжении и отоплении.В такой ситуации западные партнеры все сильнее давят на Владимира Зеленского, требуя от него найти путь к дипломатическому урегулированию, даже несмотря на сомнения по поводу готовности России согласиться на переговоры в ближайшее время, отмечают они.С другой стороны, самые верные сторонники Украины в Европе были бы рады, чтобы она сражалась дальше, но у них нет для этого запасов оружия и нет плана, как заполнить пустоту в случае ухода США, утверждает Financial Times.Поэтому Зеленский недавно посетил Вашингтон, чтобы прорекламировать там свой так называемый план победы или "стратегию достижения мира посредством силы", напоминает британская газета. Однако чиновники США не впечатлились планом Зеленского, в который вошли запросы на огромное количество западного оружия, отмечает FT.По словам британских журналистов, Зеленский также не получил поддержки по двум главным вопросам, а это - разрешение США бить западным оружием в тыл России и продвижение Киева на пути вступления в НАТО."Администрация Байдена воспротивилась обоим, опасаясь, что это побудит Москву к эскалации конфликта, и туда втянутся США и другие [их] союзники", - отмечают они.Тем временем украинские чиновники, также, как и украинское общество, стали более восприимчивыми к идее о заключении перемирия с Россией, пишет издание со ссылкой на европейских дипломатов, встретившихся на прошлой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с членами украинской делегации."Мы все более открыто обсуждаем, как это закончится и чем Украине придется пожертвовать ради постоянного мирного соглашения. И это серьезное изменение по сравнению с тем, что было всего полгода назад, когда на подобные разговоры было наложено табу", — рассказал изданию один из присутствовавших в Нью-Йорке дипломатов.Одновременно опросы общественного мнения, которые проводятся на Украине, показывают, что население стало более восприимчиво к идее мирных переговоров с Россией, но не к уступкам, которые при этом могут потребоваться с украинской стороны, подчеркивает FT. Единственный компромисс, к которому респонденты более или менее открыты – это прием Украины в НАТО в обмен на сохранение фактического контроля над новыми территориями со стороны России, отмечается в статье издания.“Земля в обмен на членство в НАТО — это единственная возможность, и все это знают. Никто этого вслух не скажет, но это единственная стратегия... Ничего другого даже не обсуждается”, - процитировала британская газета слова одного из высокопоставленных западных чиновников, осведомленных с ситуацией.Financial Times со ссылкой на официального представителя Запада, ознакомленного с содержанием переговоров Зеленского в Вашингтоне утверждает, что, по некоторым предварительным признакам, перед уходом в январе Байден может согласиться на то, чтобы повысить статус заявки Украины в НАТО. При этом издание отмечает, что это может не понравится России.Когда Запад перестанет считать российское ядерное оружие блефомОтвет на вопрос надо ли считаться с точкой зрения России западные журналисты особо активно стали искать после того, как 25 сентября президент Владимир Путин объявил о внесении важных изменений в ядерную доктрину страны. Речь идет о расширении сценариев, при которых российские власти оставляют за собой право применить ядерное оружие.Обсуждение возможности применения ядерного оружия усилились в тот момент, когда Зеленский упрашивает США и Великобританию бить натовским дальнобойным оружием по целям вглубь России, подчеркивает New York Times.Хорватское издание Advance считает, что Россия не случайно заговорила о ядерной угрозе именно в том момент, когда в Вашингтоне Владимир Зеленский презентовал своему американскому коллеге "план победы", в котором применение дальнобойных западных ракет для ударов вглубь России занимает центральное место.Автор статьи в хорватском издании отмечает, что Россия запугивает Запад, чтобы предотвратить такой сценарий, но Западу в будущем будет все сложнее закрывать на эти предупреждения глаза и считать их блефом."Ведь даже если решение о ядерном ударе будет принято, почти нет сомнений в том, что Россия начала бы не с удара по НАТО. Если Москва действительно решит показать, что не блефует, то жертвой ее устрашающего оружия станет Украина", - полагает хорватский журналист.По его словам, в нынешнем вооруженном конфликте Россия несколько раз прочерчивала "красные линии", которые Запад каждый раз преступал. Удары дальнобойным оружием — еще одна российская "красная линия", но, возможно, и последняя, считает автор статьи."Российское руководство осознает, что, если не отреагировать в этот раз, его угрозы больше никто не будет воспринимать всерьез. Главный вопрос такой. Если США решат, что ядерная эскалация ограничится территорией Украины, будет ли им вообще до нее дело? Владимир Зеленский все же понимает, что делает, когда анонсирует удары в глубине Российской Федерации, и тогда встает вопрос, заботит ли его то, что Украина может стать сестрой Японии по несчастью", - задается вопросом хорватский Advance.Однако новый министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung утверждает, что это Запад проводил для Украины слишком много "красных линий", которые потом переступались, и поэтому надо не только разрешить Киеву наносить удары в глубину российской территории, но и отправить французский военных на Украину."Несколько раз говорилось, что наступательные вооружения поставляться не будут — потом их поставили. Затем было сказано, что танки поставляться не будут — потом их тоже отправили. Потом поставили ракеты и самолеты. Мы говорим, что украинцам должны быть предоставлены средства, необходимые для обороны — и в этот список входят ракеты дальнего радиуса действия, которые можно использовать для атак на военные объекты на территории России", - рассказал Аддад немецкому изданию.Он обвинил Россию, что именно она решила закрыть дверь для дипломатии и напомнил о позиции президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что западу следует перестать устанавливать для себя "красные линии" и сосредоточиться на том, что принято называть стратегической двусмысленностью.Исходя из содержания статьей, посвященных украинскому конфликту, которые в последние семь дней публиковались в американской и европейской прессе, на Западе растет понимание, что разрешение ударить дальнобойным оружием по российскому тылу не принесет Украине победы на поле боя. Наоборот, риск слишком большой, так как придется проверить на практике блефует ли Россия, когда говорит, что ответ будет жестоким, возможно даже ядерным.Поэтому на Западе все больше задумываются о том, что пора заставить режим в Киеве сесть за стол переговоров с Москвой и договориться об условиях мира, которые были бы приемлемы и для Запада, и для Украины. Правда, далеко не все считают, что войну надо остановить и предлагают нарастить помощь Киеву вплоть до прямого включения в боевые действия.Но пока на Западе нет желания прорабатывать варианты мирного договора, которые устроили бы и Россию. Поэтому можно предположить, что, хотя бы до завершения президентских выборов в США никто всерьез не будет заниматься установлением мира на Украине.Больше о мирном плане по Украине в статье Павла Волкова "Друзья мира" — друзья России, потому что Россия за мир. О желаемом и возможном

