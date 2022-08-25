https://ukraina.ru/20220825/1038116394.html

Петр Акопов о том, почему весь мир пугают Россией и за что убили Дарью Дугину

Петр Акопов о том, почему весь мир пугают Россией и за что убили Дарью Дугину - 25.08.2022 Украина.ру

Петр Акопов о том, почему весь мир пугают Россией и за что убили Дарью Дугину

Украина.ру, 25.08.2022

2022-08-25T16:31

2022-08-25T16:31

2022-08-25T16:31

интервью

петр акопов

сво

политика

экономика

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Россия постарается освободить Киев без разрушений, потому что это одна из русских столиц, ее просто нужно вернуть в нормальное состояние, считает политический обозреватель РИА "Новости" Петр АкоповОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Пётр, французский президент Макрон заявил об окончании периода изобилия и призвал готовиться к последствиям кризисов. Процитирую его слова: "Свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв". Готовы ли страны Европы пойти на такие жертвы?– Очень сильно сомневаюсь, что они готовы. На самом деле сегодняшнее заявление Макрона является своеобразным продолжением вчерашних и позавчерашних выступлений его по Украине. Он сказал, обращаясь к "Крымской платформе", что ее действия России представляют угрозу безопасности и свободе всего мира. Даже не Европы, а всего мира. Сегодня он говорит о том, что весь мир столкнулся с кризисом, как он назвал, дефицит не энергии даже, а дефицит обычных вещей. Тех вещей, к которым мы привыкли – технологии он имел в виду и энергию. Закончилась эра изобилия, и теперь нужно будет всему миру привыкать к тому, что будет…– Затянуть потуже пояса.– Да, дефицитные годы. Но он говорит от имени Франции и обращается, в первую очередь, к Европе. То есть, что получается. Европе предлагают ограничить свое не просто потребление, а изменить уровень жизни, фактически изменить уклад жизни, апеллируя к тому, что в мире кризисные времена – из-за ковида, из-за того, что был общий экономический кризис, из-за локдаунов. Теперь страшная Россия, нарушив все международные правила, поставила весь мир под угрозу.То есть, Макрон фактически, в оправдание того, что Европе нужно менять жизненный уклад, ставит Россию на первое место как виновницу всего этого. Виновницу того, что всему миру, европейцам и французам нужно затянуть пояса.Это, конечно, абсолютная спекуляция, потому что - каким образом Россия может угрожать свободе и безопасности Европы? Да никаким, только в том случае, если Европа претендует на Украину. И Шольц говорит, и Макрон, что Украина – часть Европы, пообещали принять в Евросоюз.Идет геополитическая борьба за часть территории России - под названием Украина. Россия говорит: "это мое, это наше", а Европа говорит: "нет, секундочку, это наше уже, вы это потеряли, с возу упало в 1991 году, мы это все подобрали, теперь привязываем к себе".То есть, геополитическая борьба двух цивилизаций – европейской и российской - их проблемы, связанные с претензией одной, европейской, на часть другой, русской - переворачивается и выдается за агрессивность России, за стремление ее угрожать всему миру.То есть, Россия приравнивается к Гитлеру. Последний раз называли угрозой всему миру Германию фашистскую. Но у Германии фашистской реально были планы если не мирового господства, то, как минимум, общеевропейского господства. Тогда Германия подмяла под себя всю Европу.Потом такие планы были у Штатов. В принципе, мы сейчас и живем в конце эпохи, когда американский, англосаксонский глобализм терпит крах. Но у него были глобальные амбиции, он хотел контролировать весь мир, и не скрывал этого.Но - Россия во всем виновата, Россия, оказывается, угроза миру, безопасности и свободе. То есть, это такой примитивное совершенно передергивание, примитивное вранье, которым европейцев пытаются заставить поверить в то, что из-за этого им необходимо будет жить хуже.Европа пока еще, большая часть населения Европы в это верит. Но уже это большинство не такое подавляющее. Пока еще они верят в то, что, сражаясь за Украину, помогая Украине, они борются за свою безопасность, за свою свободу. Но с каждым месяцем уменьшается эта поддержка, и она будет дальше уменьшаться. Дело даже не только в том, что пояса будут затягивать, что дорожает энергия, а в том, что сами европейцы - они же понимают, что такое их элиты, недоверие к ним очень большое. Попытка вернуть это доверие через нагнетание страха перед внешней угрозой, перед русской угрозой – это не новый способ в европейской истории.Сейчас он срабатывает, мне кажется, плохо. На полгода его хватило. Что будет в следующие полгода – я уверен, что поддержка в европейском общественном мнении этой концепции, что Россия угрожает, поэтому давайте затянем пояса – она будет падать. В итоге это закончится серьезнейшим кризисом элит в самой Европе.Если не будет смены элит, потому что они, все-таки, контролируют достаточно жестко свою политическую поляну, то будет очень сильный кризис элит, будет перераспределение сил внутри элит.Если не придут к власти контрэлиты, типа Ле Пен, то будет постепенно сдвигаться баланс сил в пользу той части европейской элиты, которая говорит: знаете, в общем, мы, конечно, часть Запада, но ради этого не стоит ломать стулья, губить себя и лезть в эту выгодную только англосаксам конфронтацию с Россией на десятилетия вперед. Ведь их к этому толкают.Их толкают к тому, чтобы на десятилетия, до середины века - войти в клинч с Россией, что обрубает Европе все пути к реальной самостоятельности, которая ей нужна, если она хочет быть полноценным игроком на мировой арене. Ей нужна не просто какая-то военная, дипломатическая, экономическая, ей нужна полноценная самостоятельность, идеологическая в том числе. Ее этого лишают. Способ стравить ее с Россией – это лучший способ, лучший метод лишения Европы даже шанса на то, чтобы она обрела какую-то свою самостоятельность.И вот понимание того, что этого делать нельзя, оно есть и у многих европейцев, и у части европейских элит. Я думаю, что постепенно баланс сил будет смещаться в их сторону, вопрос времени и скорости процесса.– Недавно прошел саммит "Крымская платформа". Примут ли участники саммита эту новую реальность?– Конечно, они не хотят. "Крымская платформа – это инструмент, который нужен Украине и англосаксам для того, чтобы поддерживать постоянно тему конфронтации с Россией. На этом саммите польский президент Дуда сказал, что раньше он не верил, что он увидит когда-нибудь Крым, а теперь верит, что Зеленский ему Крым покажет, что он его вернет.Это на фоне нынешних боевых действий на Украине, когда Украина продолжает разваливаться, и развалится рано или поздно. И на фоне этого продолжаются бредовые разговоры о том, что - нет, мы не просто победим, мы еще и Крым вернем. То есть, это такая параллельная реальность, которую они конструируют, которая полякам (интересна – Ред.).А вот сами европейцы – зачем это им? Зачем это французам, немцам, зачем им верить в то, чего быть не может? Крым никогда не будет отделен от России и возвращен Украине. Не только потому, что Украины не будет, а потому, что для того, чтобы Крым вернулся куда-то, должна Россия распасться.Европа делает ставку на поражение России – военное, идеологическое, экономическое. Хорошо, тогда мы этот вызов принимаем, мы понимаем, с чем имеем дело.Но Европе-то зачем это? Я понимаю, зачем это Штатам, зачем это Англии, зачем это полякам, но зачем это Германии или Франции – невозможно понять. Потому что победить Россию они не смогут, просто не смогут.Шольц сказал, что объединенная свободная демократическая Европа сильнее отсталой империалистической России. Мы это все слышали в XIX веке, в XX веке - только менялись определения. В XIX веке это была империалистическая царская Россия, которая мучает горцев Кавказа или поляков, в ХХ веке это была коммунистическая экспансия на весь мир, которая угрожала всему свободному миру. При этом и ту, и другую Россию они считали отсталой - и царскую, и коммунистическую. Чем это закончилось в XIX веке и в ХХ веке? Чем закончились попытки Европы эту отсталую Россию, ужасную и страшную, победить?Не буду говорить про Наполеона, про Гитлера. Но даже Крымская война, когда они вторглись на нашу территорию и попытались прижать нас, все равно не закончилась победой – они не победили Россию в Крыму, не говоря уже про попытки более серьезные, основательные, когда при Наполеоне или при Гитлере к нам заявлялась вся Европа с намерением доказать, что она сильнее.Сейчас о чем идет речь? Европа не готова воевать, Европа не собирается воевать. У нее нет сил, желания, возможностей воевать с Россией. Воевать с Россией руками Украины долго не получится. Это ставка битв будет, и это ударит в конечном счете по самой Европе.– Прошло полгода с момента начала специальной военной операции на Украине, можно провести какие-то промежуточные итоги? Как это влияет на ситуацию в мире?– Главные итоги такие: конечно, все идет тяжелей, чем можно было представить в начале. Понятно, что одно дело – планы, другое дело их реальное воплощение. На Западе вообще были уверены, что Украина рухнет очень быстро, там эта уверенность была даже сильнее, чем у нас.Когда говорят, что в России ждали быстрого падения… В России делали, в том числе и на этот вариант ставку, был такой вариант. Но если мы посмотрим американские прогнозы в начале – там все было гораздо хуже, они отводили неделю-другую на падение (Украины – Ред.).Случилось не так. Еще раз повторю свою старую мысль. Это, по сути своей, последствия распада СССР, это гражданская война в форме войны двух государств.Просто одно из этих государств русского народа было перекодировано в антирусское, в антироссийское, и мы воюем за то, чтобы убрать этот страшный вывих русской истории, и на своей территории иметь одно государство, одного народа. И это произойдет.Вся мировая ситуация сдвинулась 24 февраля очень сильно, но к этому все шло. Грубо говоря, мы подтолкнули падающего. Если бы спецоперация не началась, все равно мировые процессы шли в в этом же направлении, просто медленнее. Мы ускорили движение, как ускорили его в 2014 году присоединением Крыма. Сейчас - ускорили еще сильнее. Но опять-таки, это ускорение произошло потому, что все к этому было готово, и все в этом направлении двигалось.Американцы своими попытками изолировать Россию, поставить ее на колени и исключить из мирового сообщества, они просто показали, какие у них есть силы, они провели смотр своих сил. Это приличные силы: это весь Евросоюз, это Япония, это Канада, страны англосаксонского мира, Австралия. Грубо говоря, все остальные страны мира - они или лавируют между Западом и Россией, не желая подставляться под санкции, но при этом и не желая рвать с Россией. Или же заняли сторону России.Заняли сторону России даже те, кто тоже лавируют, не желая попадать под удары американских санкций - они заняли сторону России тем, что покупают нашу нефть, покупают наши энергоресурсы, не осуждают. Та же Индия, на которую Запад делает большую ставку, на то, что она будет нейтральна. Нет, она не нейтральна, она по факту выступает на стороне России. Не в боевых действиях, а в том, что касается перестройки, переделки мирового порядка. В общем, практически весь незападный мир, который составляет реально четыре пятых мирового сообщества, он понимает прекрасно, что происходит и куда все движется. И поэтому поражение России, о котором мечтает Запад – это не просто невозможно для России и неприемлемо, это неприемлемо и невыгодно всему остальному миру, и Западному миру.И это очень важный момент, потому что, как бы англосаксы не пытались надувать щеки и говорить о том, что все нормально идет, ничего, Россию рано или поздно добьем, пускай это будут годы, но мы вернем всех на столбовую дорогу историю, на нашу глобалистскую, англосаксонскую.Ничего этого не будет, это все уже закончилось, это все уже прошлогодний снег. Мир уже не вернется, и не хочет, и не может, и не вернется к тому пути, который предлагает, предлагал, и который навязывал Запад.– Убийство Дарьи Дугиной. Чем мы можем ответить на такие террористические акты, или даже - должны ответить?- Это был абсолютно сознательный вызов, сознательная попытка запугать нас. Потому что целились в ее отца, или целились только в нее, хотели убить обоих, или хотели убить только Дашу, чтобы ударить по ее отцу – это не принципиально. Это попытка убить идею, убить мысль, убить идеологию. Убить идеологию наступления нового мира, нового миропорядка, новой России, принципиальных изменений в России, которые происходят.Даша за все это выступала, все это объясняла. Занималась много Западом, но при этом - главные ее слова и дела были посвящены самой России. И этот вызов всем нам, с этим терактом, совершенным практически в столице, он рассчитан на две вещи. Первое: запугать, чтобы все дрожали. А второе – вызвать ответную такую же нашу волну. Волну ударов по Киеву.По Киеву мы сейчас бить не будем. Мы постараемся освободить Киев без разрушений, потому что это столица нашего государства, одна из столиц, это наш русский город, который нужно просто вернуть в его нормальное состояние, в нормальное положение части русского мира. На убийство Даши мы ответим тем, что просто не будет никаких не то, что компромиссов, не будет никаких сомнений в том, что сколько бы времени ни понадобилось, сколько бы сил ни понадобилось на победу в этой битве – все они будут потрачены и отданы.Когда Путин говорит, что Россия еще толком не начинала, он имеет ввиду в том числе и это. То есть, если пойдет такая широкая мобилизация, я даже говорю не про военную мобилизацию, про мобилизацию духа, то, в общем, тут уже не просто отступать некуда – все будет закончено гораздо быстрее, чем это может показаться нашим противникам на Западе.

https://ukraina.ru/20220720/1036692365.html

https://ukraina.ru/20220825/1038075229.html

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https://ukraina.ru/20220824/1038001031.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, петр акопов, сво, политика, экономика