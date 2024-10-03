Руководство филиала Военно-строительной компании похитило миллионы, выделенные на гособоронзаказ - СК - 03.10.2024 Украина.ру
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Руководство филиала Военно-строительной компании похитило миллионы, выделенные на гособоронзаказ - СК
Руководство филиала Военно-строительной компании похитило миллионы, выделенные на гособоронзаказ - СК - 03.10.2024 Украина.ру
Руководство филиала Военно-строительной компании похитило миллионы, выделенные на гособоронзаказ - СК
Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании объявлен в розыск по делу о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ, сообщили 3 октября в телеграм-канале Следственного комитета РФ
2024-10-03T12:53
2024-10-03T12:53
новости
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курская область
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Там уточнили, что расследуют дело против бывшего начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.В 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, выполняя государственный контракт на сумму свыше 190 миллионов рублей в рамках оборонного заказа по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, с помощью подделки документов похитили более 35 миллионов рублей. Они разделили их между собой."В отношении Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в Следкоме. О других расследованиях СК - в материале СК РФ расследует теракт и убийство, совершённые ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, ск рф, следственный комитет
Новости, Россия, Курская область, СК РФ, Следственный комитет

Руководство филиала Военно-строительной компании похитило миллионы, выделенные на гособоронзаказ - СК

12:53 03.10.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкДеньги
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© РИА Новости . Антон Денисов
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Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании объявлен в розыск по делу о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ, сообщили 3 октября в телеграм-канале Следственного комитета РФ
Там уточнили, что расследуют дело против бывшего начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко.
Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
В 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, выполняя государственный контракт на сумму свыше 190 миллионов рублей в рамках оборонного заказа по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, с помощью подделки документов похитили более 35 миллионов рублей. Они разделили их между собой.
"В отношении Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в Следкоме.
О других расследованиях СК - в материале СК РФ расследует теракт и убийство, совершённые ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
 
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