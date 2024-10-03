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Руководство филиала Военно-строительной компании похитило миллионы, выделенные на гособоронзаказ - СК

Руководство филиала Военно-строительной компании похитило миллионы, выделенные на гособоронзаказ - СК - 03.10.2024 Украина.ру

Руководство филиала Военно-строительной компании похитило миллионы, выделенные на гособоронзаказ - СК

Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании объявлен в розыск по делу о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ, сообщили 3 октября в телеграм-канале Следственного комитета РФ

2024-10-03T12:53

2024-10-03T12:53

2024-10-03T12:53

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Там уточнили, что расследуют дело против бывшего начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.В 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко, выполняя государственный контракт на сумму свыше 190 миллионов рублей в рамках оборонного заказа по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, с помощью подделки документов похитили более 35 миллионов рублей. Они разделили их между собой."В отношении Сухова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в Следкоме. О других расследованиях СК - в материале СК РФ расследует теракт и убийство, совершённые ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.

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