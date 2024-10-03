Песков ответил, существует ли в России "черный список" артистов
10:54 03.10.2024 (обновлено: 11:37 03.10.2024)
Пресс-секретарь российского президента РДмитрий Песков заявил, что ему ничего не неизвестно ни о каких "черных списках" артистов, которым якобы запрещено выступать в РФ из-за их позиции по СВО. Его слова 3 октября опубликовало издание RTVI
"О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит", - сказал Песков, однако допустил, что позиция артиста в части СВО "может вызывать неприятие организатора того или иного мероприятия", однако это не имеет к Кремлю никакого отношения.
Предложения создать в России "черный список" артистов звучали многократно. А не так давно в сеть попал некий перечень из 30 фамилий, в который якобы попали лица, кому "кулуарно" запрещены выступления в России.
Концерты артистов, признанных иноагентами не запрещены в России, однако общественность нередко выступает против их выхода на российскую сцену. Так, например, было с Кристиной Орбакайте. В итоге концерты певицы отменили во Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске, Красноярске, Иркутске и Улан-Удэ.
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Ряд релокантов после отъезда из России поняли, что зарабатывать на прежнем уровне за границей не получится, и подали иски в суд с требованием снять с себя статусы иноагентов. Так поступили, например, юмористы Максим Галкин* и Семен Слепаков*, а также певцы Земфира* и Максим Покровский*. Однако всем им было отказано в удовлетворении этого требования.
Статус иностранного агента не запрещает концертную деятельность, однако ограничивает гражданина с таким статусом. В частности, иноагент обязан соответствующим образом маркировать свой контент, должен предоставлять отчеты о составе и целях своей деятельности, а также о полученных доходах и расходах.
Кроме того, иностранный агент не имеет право, например, обучать несовершеннолетних и не может рассчитывать на упрощенное налогообложение.
Подробнее можно прочитать в материале Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому*.
*Иноагенты