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Песков ответил, существует ли в России "черный список" артистов

Песков ответил, существует ли в России "черный список" артистов - 03.10.2024 Украина.ру

Песков ответил, существует ли в России "черный список" артистов

Пресс-секретарь российского президента РДмитрий Песков заявил, что ему ничего не неизвестно ни о каких "черных списках" артистов, которым якобы запрещено выступать в РФ из-за их позиции по СВО. Его слова 3 октября опубликовало издание RTVI

2024-10-03T10:54

2024-10-03T10:54

2024-10-03T11:37

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иноагент

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Предложения создать в России "черный список" артистов звучали многократно. А не так давно в сеть попал некий перечень из 30 фамилий, в который якобы попали лица, кому "кулуарно" запрещены выступления в России.Концерты артистов, признанных иноагентами не запрещены в России, однако общественность нередко выступает против их выхода на российскую сцену. Так, например, было с Кристиной Орбакайте. В итоге концерты певицы отменили во Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске, Красноярске, Иркутске и Улан-Удэ.Ряд релокантов после отъезда из России поняли, что зарабатывать на прежнем уровне за границей не получится, и подали иски в суд с требованием снять с себя статусы иноагентов. Так поступили, например, юмористы Максим Галкин* и Семен Слепаков*, а также певцы Земфира* и Максим Покровский*. Однако всем им было отказано в удовлетворении этого требования.Статус иностранного агента не запрещает концертную деятельность, однако ограничивает гражданина с таким статусом. В частности, иноагент обязан соответствующим образом маркировать свой контент, должен предоставлять отчеты о составе и целях своей деятельности, а также о полученных доходах и расходах.Кроме того, иностранный агент не имеет право, например, обучать несовершеннолетних и не может рассчитывать на упрощенное налогообложение.Подробнее можно прочитать в материале Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому*.*Иноагенты

https://ukraina.ru/20240924/1057646755.html

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новости, россия, кремль, дмитрий песков, максим галкин, семен слепаков, иноагент