https://ukraina.ru/20241003/1025179059.html

Мазепа в Молдавии: предсмертные и посмертные заключения гетмана-изменника

Мазепа в Молдавии: предсмертные и посмертные заключения гетмана-изменника - 03.10.2024 Украина.ру

Мазепа в Молдавии: предсмертные и посмертные заключения гетмана-изменника

Гетман Иван Степанович Мазепа умер 2 октября 1709 года в молдавском селе Варница, недалеко от османской крепости Бендеры. Упокоения он, однако, не нашёл – даже его останки оставались предметом раздора, на предполагаемом надгробии, вопреки всякой логике, был установлен имперский двуглавый орёл. И всё это без какого-либо участия российских властей

2024-10-03T08:04

2024-10-03T08:04

2024-10-03T08:04

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Во время Полтавского сражения Мазепа, как и большая часть верных ему казаков, выделенных в резерв, находился при обозе шведской армии, недалеко от деревни Пушкарёвки. Здесь же состоялась встреча Мазепы с поверженным Карлом XII.Вдоль Ворсклы по направлению к Днепру началось бегство шведско-казацкого воинства. Отступавшие бросали повозки, орудия, боеприпасы и даже раненых. Впереди всех в карете мчался Мазепа, за которым никак не мог угнаться шведский король.10 июля в 4 часа пополудни казачий предводитель вместе с несколькими сотнями сподвижников форсировал Днепр у Переволочены. По преданию, для облегчения переправы ему даже пришлось бросить в воду мешки с серебром. Карл XII переправился уже поздно вечером того же дня. Для переправы короля был сооружён катамаран. Две лодки связали вместе, передние колёса его кареты поставили в одну из них, задние — в другую.Поскольку весь шведский отряд переправить через Днепр было невозможно, генерал Левенгаупт получил указание вести его к крымским татарам. Однако утром следующего дня деморализованный отряд (более 16 тыс. человек) был пленён русскими войсками. У Днепра в числе богатых трофеев русские захватили 142 вражеских знамени, в том числе 2 прапора Мазепы, 7 перначей и 5 булав предводителей Запорожского войска.От Днепра беглецы направились к Очакову. Они следовали по бездорожью двумя колоннами: одна — за Карлом, вторая — за Мазепой. Король следовал в карете, а бывший гетман — в коляске. Однако вскоре королевская карета сломалась, и монарх вынужден был пересесть в простую повозку.После Полтавы Мазепа был подавлен, постоянно опасался приближения русских. Он редко вставал, постоянно лежал на подушках.Изнывая от жары в выжженной летней степи, страдая от жажды и голода, на шестой день пути беглецы достигли Южного Буга, недалеко от нынешнего Николаева. Здесь состоялась первая их встреча с османами. Предупреждённые о лишениях путников, турки переправили на левый берег реки еду."Изголодавшиеся шведы как попало и без порядка… кинулись в воду, чтобы первыми схватить её. Они бы прирезали тогда горло первому встречному на их пути, до того голод давил этих несчастных бедняков, которые дожили до того, что ели сырую конину подобно татарам и утоляли прежёсткую жажду грязной и зловонной водой", — вспоминал участник тех событий, приближённый короля Константин де Турвиль.Помощь осман не была бескорыстной. Очаковский сераскир вначале позволил переправиться на правый берег только "знатным особам", взяв за данную услугу 200 золотых дукатов. Препирательства между королём и османскими властями продолжались два дня, пока застрявших на левом берегу реки шведов не пленил отряд генерала Волконского. Карл и Мазепа укрылись в крепости, смогли спастись и мазепинские казаки.Генерал-губернатор (бейлербей) приграничной Силистрийско-Очаковской провинции, могущественный Юсуф-паша, от имени султана пригласил Карла XII и Мазепу получить укрытие в Бендерах. К тому времени Бендерская крепость была мощнейшей твердыней на севере Османской империи, административным центром Силистрийско-Очаковской провинции (эйалета Ози). Беглецы не раздумывая приняли это приглашение, ведь находиться в приграничном Очакове было весьма опасно. Тем более, что из провинциальной столицы было легче поддерживать контакты с европейскими столицами, плести интриги против Петра I.Путь от Очакова до Бендер пролегал в безопасности, а потому более размеренно. До окрестностей Хаджибея шли вдоль Черноморского побережья, затем свернули на северо-запад, преодолели вброд реку Кучурган и расположились лагерем на левом берегу Днестра, напротив устья реки Ботна.Здесь шведы и казаки пробыли с 21 по 23 июля. Затем двинулись к Бендерской крепости. Напротив крепости, на левом берегу Днестра, королю была подготовлена пышная встреча. Юсуф-паша "с большим числом конницы и пехоты встретил его на половине дороги, объявил повеление султана и пригласил Карла к приготовленному уже становищу". Крепостная артиллерия произвела залп из 36 орудий, янычары выстроились двумя рядами, до самой королевской палатки.Через Днестр были организованы поставки всего необходимого для снабжения лагеря в несколько тысяч шведов и казаков. Однако уже 31 июля беглецы перебрались на правый берег реки, где в непосредственной близости от крепости, на песчаном полуострове был построен новый лагерь.Под защитой Бендер шведы возвели небольшой городок, который стали называть Карлополис. Мазепа же не стал в нём селиться, а приобрёл скромный дом в селе Варница. Вместе с бывшим гетманом стали жить его ближайший помощник Филипп Орлик и племянник Андрей Войнаровский.После Очакова Мазепа заметно сдал. Он уже не мог сидеть в седле, был почти безучастен к происходящему, подолгу молчал. По прибытии в Бендеры Мазепу постиг удар, после которого он уже не поднимался с постели. Казачий лидер узнал, что Россия ведёт переговоры с Османской империей о выдаче изменника. Измотанный и напуганный Мазепа впал в беспамятство, и когда к нему пришёл проститься шведский король, то бывший гетман не узнал и его. Скончался он так и не придя в сознание.Сразу после похорон развернулась тяжба за обладание наследством Мазепы, главную часть которого представляли два бочонка с драгоценностями. Главными претендентами были Орлик и Войнаровский. Привлечённый в качестве арбитра Карл отдал предпочтение племяннику Мазепы, однако сразу же взял значительную часть этих средств взаймы. Рассчитаться с долгом монарх не успел, а сам Войнаровский через несколько лет был выдан российским властям и закончил свои дни в Якутске.Похоронен Мазепа был в городе Галац на территории Молдавского княжества. Однако в Варнице и по сегодняшний день бытует поверье, что бывший гетман погребён на территории этого села.По сведениям молдавского летописца и государственного деятеля Николая Костина, уже в 1711 году склеп Мазепы в храме монастыря святого Георгия подвергся осквернению. Занявшие Галац турки "откопали тело Мазепы, надеясь найти в его могиле большие богатства и, как говорят, выкинули его на берег Дуная".Молдавский и румынский историк Михаил Когэльничану, в XIX веке специально занимавшийся судьбой могилы Мазепы, сообщал, что останки гетмана находились в склепе монастырской церкви до 30-х годов XIX столетия.Вот как он описал судьбу гробницы в монастыре св. Георгия в Галаце:"Старинное здание, расположенное в прекрасной местности на берегу Дуная; здание само построено генуэзцами ещё раньше того времени, когда возникло молдавское господарство. Гетман Мазепа был похоронен в нём на самой середине церкви в склепу, сложенном из кирпичей, над ним в полу церкви положена была надгробная плита с надписью и гербом Мазепы, на котором, между прочими эмблемами, был изображен одноглавый орел.Вероятно, после опустошения Галаца турками гробница гетмана была восстановлена его приверженцами, ибо надгробная плита, хотя и разбитая, до недавнего еще времени находилась посреди церкви; надпись мало-помалу истерлась от хождения по ней, но изображение орла на гербе можно было ясно различить.В 1835 году греческие монахи не знали уже имени лица, погребенного в их церкви; в этом году они хотели похоронить среди церкви умершего тогда бояра, называвшегося сердарь Димитрий Дерекчи-баша; приготовляя для него могилу, наткнулись на свод мазепинского склепа и открыли его; внутри оказался череп и скелет гетмана, монахи отодвинули в сторону неведомые им останки и в том же склепу положили упомянутого бояра.Несколько лет спустя молдавское правительство издало указ, воспрещавший хоронить мертвых внутри церковных зданий; тогда родственники Дерекчи-баши открыли гробницу его, вынули его останки, вместе с костями Мазепы и, отслужив панихиду, перенесли их в новую гробницу, приготовленную вне церкви направо от входа. Тогда же снята была и старая разбитая надгробная плита и в качестве исторического памятника подарена Михаилу Гике, брату бывшего молдавского господаря, собиравшему исторический музей. (…)Так как на старой надгробной плите явственно можно было отличить орла, то родственники Дерекчи-баши, заказав новую плиту из белого мрамора, приказали на ней вырезать такое же изображение, в воспоминание лица, случайно разделившего могилу близкого им человека; но резчик, не заботясь о геральдической точности, изобразил, вместо прежнего, двуглавого австрийского орла. Плиту эту можно видеть поныне по правую сторону у входа в церковь; я ее осматривал в настоящем году (1845), когда ездил в Галац с целью произвести на месте разыскания относительно останков Мазепы".После провозглашения независимости Украины в Киеве неоднократно поднимался вопрос о розыске и перезахоронении останков Ивана Мазепы на родине.В 2017 году экс-президент Виктор Ющенко даже специально посещал для обсуждения этого проекта Галац. Однако данная инициатива не была реализована по объективным обстоятельствам: в 1962 году храм св. Георгия и все сооружения вокруг него были разрушены, а на его месте построили многоквартирный жилой дом.Для того, чтобы исключить версию о злонамеренном сговоре советских и румынских властей против артефакта памяти Мазепы отмечу, что в начале 60-х годов советско-румынские отношения находились уже в глубоком кризисе.Это может быть простым совпадением, но драматичная судьба сложилась и у села Варница, где прошли последние дни нашего героя.После создания Приднестровской Республики в 90-х годах этот пригород Бендер был занят молдавскими силовыми органами, а затем превратился в анклав Республики Молдова на территории Приднестровья. Здесь молдавские власти попытались создать параллельные органы управления городом Бендеры, приднестровцы же отразили вхождение Варницы в ПМР на уровне Конституции.На границах этого поселения регулярно возникают конфликты между правоохранителями обеих республик.

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