https://ukraina.ru/20241003/1057858390.html

Венгрия и Хорватия против "коллективной могилы" для своих военных, но их продавят – Мендкович

Венгрия и Хорватия против "коллективной могилы" для своих военных, но их продавят – Мендкович - 03.10.2024 Украина.ру

Венгрия и Хорватия против "коллективной могилы" для своих военных, но их продавят – Мендкович

Венгрия и Хорватия отказались посылать своих инструкторов на Украину в рамках миссии НАТО по оказанию помощи в области безопасности. Эта позиция может смениться молчаливым одобрением, если на страны надавят, но ситуация на фронте все равно не изменится, заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

2024-10-03T12:37

2024-10-03T12:37

2024-10-03T12:37

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Накануне президент Хорватии Зоран Миланович отказался дать согласие на предложение правительства об участии хорватских военных в миссии поддержки Украины, указав, что боевые действия - это не нападение на члена НАТО, а значит и 5 статья Североатлантического договора не может быть задействована. "У Хорватии нет международно-правовых обязательств участвовать в активностях, связанных с этой войной", - ответил он на соответствующее предложение правительства, которое запросило согласие верховного главнокомандующего на участие вооруженных сил страны в 13 миссиях НАТО, ЕС и ООН, в том числе в Косово, Ираке, Средиземноморье и на Украине. Решительный протест отправке своих инструкторов выразила и Венгрия, которая уже неоднократно выступала против эскалации конфликта, военных поставок ВСУ, финансирования Киева и критиковала отказ украинских властей от переговоров. "На это предложение (отправить инструкторов и советников на Украину для подготовки военных - Ред.) мы говорим "нет", мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение, попросили их его переработать. (...) Считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта", - заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Впрочем, вето, решения о которых приняты в Будапеште, отличаются непостоянством. Например, в феврале этого года послы Евросоюза не смогли согласовать новые санкции против России из-за позиции Венгрии, ставшей единственной страной, которая выступила против 13-го по счету пакета ограничений. Спустя всего пару дней Сийярто уже заявлял, что Венгрия поменяла свое решение и уже не препятствовала действиям ЕС. Аналогичную позицию венгры заняли и по отношению к Украине, долгое время блокируя очередной транш от Евросоюза Киеву, и в конце кон все-таки согласовав передачу средств. О наличии на Украине западных инструкторов официально заявляли еще до начала российской спецоперации, в период действия Минских соглашений. По состоянию на 2021 год ВСУ уже обучали около десяти тысяч иностранных военных, четыре тысячи из них прибыли на Украину из США, приводила данные официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Позже президент России Владимир Путин говорил, что Москва давно в курсе того, что на Украине присутствуют зарубежные военнослужащие под видом наемников и занимаются обслуживанием высокоточного оружия, а на Западе активно обсуждают отправку контингентов, чтобы оправдать потери среди уже прибывшего персонала. В этом году главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил о подписании неких документов по которым французские военные инструкторы смогут законно находиться и работать в учебных украинских центрах .Все вышеперечисленное говорит о невысокой эффективности иностранцев на Украине, их присутствие не способно изменить ход конфликта в пользу ВСУ, подчеркнул эксперт. "Переломить ситуацию на поле боя ни западные инструкторы, ни военные этих стран, которые и сейчас, и в самом начале спецоперации очень активно задействовались, не смогут. Это объясняется тем, что у военнослужащих стран континентальной Европы крайне низкая подготовка. Это очень хорошо показал опыт пребывания коллективной миссии в Афганистане, где боеспособность показывали исключительно американский и британский контингенты", - заключил собеседник издания. По данным на весну этого года, всего за время проведения СВО были ликвидированы почти шесть тысяч иностранных наемников, приехавших на Украину воевать на стороне киевского режима. Общее количество "солдат удачи", пополнивших ВСУ, составило 13 387, передавало Минобороны РФ. Лидером по числу убитых в ведомстве назвали Польшу - оттуда прибыли 2960 человек, из них 1497 уже никогда не вернутся домой.Высокоточные удары ВКС России еженедельно стирают места дислокации иностранцев-военных. Видео ударов регулярно публикует пресс-служба МО РФ в официальном телеграм-канале. Подробнее по теме - в статье Павла Котова "Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240504/1054860194.html

https://ukraina.ru/20240609/1055568771.html

https://ukraina.ru/20240906/1057278496.html

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