ВСУ рискуют лучшими танками при нападении на Курскую область - Forbes - 03.10.2024 Украина.ру
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ВСУ рискуют лучшими танками при нападении на Курскую область - Forbes
ВСУ рискуют лучшими танками при нападении на Курскую область - Forbes - 03.10.2024 Украина.ру
ВСУ рискуют лучшими танками при нападении на Курскую область - Forbes
Вооруженные силы Украины при нападении на Курскую область использовали лучшие западные танки, которые вряд ли удастся заменить в случае потери, сообщил журнал Forbes
2024-10-03T12:02
2024-10-03T12:02
новости
курская область
владимир зеленский
киев
швеция
вооруженные силы украины
танки
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Как уточняет издание, в нападении участвует 21-я механизированная бригада ВСУ, у которой есть БМП CV90, а также танки Leopard 2A6 или Strv 122. По данным Forbes, эта техника - одна из лучших из тех, что имеется у Киева.Там же добавляется, что ВС Швеции и ФРГ с трудом обеспечивают техникой свои танковые бригады и не высказывают готовность передавать ее ВСУ.Таким образом, пишет Forbes, украинские командиры готовы рисковать последними имеющимися у них Strv 122 и Leopard 2A6 в Курской области.При этом накануне Минобороны РФ информировало, что украинская армия лишилась на Курском направлении более 19,5 тысячи военных и 135 танков. Подробнее о ситуации под Курском - в материале Зеленскому в Курской области повезло меньше, чем Гитлеру в Арденнах – Мягков на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, владимир зеленский, киев, швеция, вооруженные силы украины, танки
Новости, Курская область, Владимир Зеленский, Киев, Швеция, Вооруженные силы Украины, танки

ВСУ рискуют лучшими танками при нападении на Курскую область - Forbes

12:02 03.10.2024
 
Скиншот Forbes. Горящий украинский танк в Курской области
Скиншот Forbes. Горящий украинский танк в Курской области
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Вооруженные силы Украины при нападении на Курскую область использовали лучшие западные танки, которые вряд ли удастся заменить в случае потери, сообщил журнал Forbes
Как уточняет издание, в нападении участвует 21-я механизированная бригада ВСУ, у которой есть БМП CV90, а также танки Leopard 2A6 или Strv 122.
По данным Forbes, эта техника - одна из лучших из тех, что имеется у Киева.

"В то время как другие бригады украинской армии, у которых есть Leopard..., пользуются более старыми и многочисленными моделями Leopard 2A4 и получают несколько партий... для возмещения потерь на поле боя, 21-я механизированная бригада с ее более новыми моделями танков вряд ли получит свежую технику", - говорится в материале.

Там же добавляется, что ВС Швеции и ФРГ с трудом обеспечивают техникой свои танковые бригады и не высказывают готовность передавать ее ВСУ.
Таким образом, пишет Forbes, украинские командиры готовы рисковать последними имеющимися у них Strv 122 и Leopard 2A6 в Курской области.
При этом накануне Минобороны РФ информировало, что украинская армия лишилась на Курском направлении более 19,5 тысячи военных и 135 танков.
Подробнее о ситуации под Курском - в материале Зеленскому в Курской области повезло меньше, чем Гитлеру в Арденнах – Мягков на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьВладимир ЗеленскийКиевШвецияВооруженные силы Украинытанки
 
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