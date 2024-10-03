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ВСУ рискуют лучшими танками при нападении на Курскую область - Forbes

ВСУ рискуют лучшими танками при нападении на Курскую область - Forbes - 03.10.2024 Украина.ру

ВСУ рискуют лучшими танками при нападении на Курскую область - Forbes

Вооруженные силы Украины при нападении на Курскую область использовали лучшие западные танки, которые вряд ли удастся заменить в случае потери, сообщил журнал Forbes

2024-10-03T12:02

2024-10-03T12:02

2024-10-03T12:02

новости

курская область

владимир зеленский

киев

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вооруженные силы украины

танки

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Как уточняет издание, в нападении участвует 21-я механизированная бригада ВСУ, у которой есть БМП CV90, а также танки Leopard 2A6 или Strv 122. По данным Forbes, эта техника - одна из лучших из тех, что имеется у Киева.Там же добавляется, что ВС Швеции и ФРГ с трудом обеспечивают техникой свои танковые бригады и не высказывают готовность передавать ее ВСУ.Таким образом, пишет Forbes, украинские командиры готовы рисковать последними имеющимися у них Strv 122 и Leopard 2A6 в Курской области.При этом накануне Минобороны РФ информировало, что украинская армия лишилась на Курском направлении более 19,5 тысячи военных и 135 танков. Подробнее о ситуации под Курском - в материале Зеленскому в Курской области повезло меньше, чем Гитлеру в Арденнах – Мягков на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, владимир зеленский, киев, швеция, вооруженные силы украины, танки