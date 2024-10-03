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Военкомы похитили украинского инженера дронов: на передовой нужнее

Военкомы похитили украинского инженера дронов: на передовой нужнее - 03.10.2024 Украина.ру

Военкомы похитили украинского инженера дронов: на передовой нужнее

Сотрудники Голосеевского территориального центра комплектования (ТЦК - военкомата) Киева во время очередной облавы похитили главного инженера украинской компании по производству беспилотников "Птичка дронс". Огласке этот случай предали сотрудники предприятия

2024-10-03T13:26

2024-10-03T13:26

2024-10-03T13:26

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Там уточнили, что военкомы похитили инженера по дороге на работу, но его отправка на передовую невозможна ввиду того, что он не выполнил обязательства по оборонному заказу. Демонстрация документов ситуацию не изменила и инженера уже отправили в учебную часть, после которой его увезут на передовую, где "стрелок будет полезнее", иронизируют в компании. Ранее украинским командирам военных частей разрешили мобилизовать мужчин, минуя военкоматы. Подробнее по теме в статье "В Николаеве военкомы украли очередного украинца, его родственники вышли на протест" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241003/1057857967.html

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новости, мобилизация, всу, сво, спецоперация