Военкомы похитили украинского инженера дронов: на передовой нужнее
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Сотрудники Голосеевского территориального центра комплектования (ТЦК - военкомата) Киева во время очередной облавы похитили главного инженера украинской компании по производству беспилотников "Птичка дронс". Огласке этот случай предали сотрудники предприятия
Там уточнили, что военкомы похитили инженера по дороге на работу, но его отправка на передовую невозможна ввиду того, что он не выполнил обязательства по оборонному заказу.
"ТЦК похитили нашего главного инженера ... прямо по улице по дороге к работе...Инженер официально трудоустроен, имеем справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов", - сказано в опубликованном сообщении.
Демонстрация документов ситуацию не изменила и инженера уже отправили в учебную часть, после которой его увезут на передовую, где "стрелок будет полезнее", иронизируют в компании.
Ранее украинским командирам военных частей разрешили мобилизовать мужчин, минуя военкоматы.
Подробнее по теме в статье "В Николаеве военкомы украли очередного украинца, его родственники вышли на протест" на сайте Украина.ру.
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