Саперы ВСУ оставили российским военным записки в минах
Украинские саперы оставили российским военным невзведенные мины с записками, в которых было написано "Русские, простите". Об этом в беседе с журналистами агентства РИА Новости рассказал сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум
"Когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки "Русские, простите". Буквально два слова: "Русские, простите". То есть мины специально не взвели", - рассказал Бурзум, добавив, что на такой поступок очевидно решились украинцы, не желающие воевать с Россией.
Сапер отметил, что его коллеги из группировки "Запад" внимательно изучают полученные украинскими войсками западные мины, в том числе кассетные боеприпасы и минометы, а позже используют трофейные образцы для обучения личного состава. То же самое происходит и с военной техникой.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.
В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.
В среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск).
"По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.
Издание также отметило, что больше всего территорий ВС РФ было освобождено с середины августа по середину сентября, когда ВСУ совершили нападение на Курскую область.
В этот же день украинский портал Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины, констатировал, что весь Волновахский район Донецкой Народной Республики (ДНР) для ВСУ потерян.
Вчера, 12:23Украинский военный ресурс Deep State попрощался с Волновахским районом ДНРУкраинский портал Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины, 2 октября сообщил, что российские военные освободили Угледар и Обуховку, а также констатировал, что весь Волновахский район Донецкой Народной Республики (ДНР) для ВСУ потерян
О том, куда дальше двинется российская Армия, читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово.