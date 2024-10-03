Саперы ВСУ оставили российским военным записки в минах - 03.10.2024 Украина.ру
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Саперы ВСУ оставили российским военным записки в минах
Саперы ВСУ оставили российским военным записки в минах - 03.10.2024 Украина.ру
Саперы ВСУ оставили российским военным записки в минах
Украинские саперы оставили российским военным невзведенные мины с записками, в которых было написано "Русские, простите". Об этом в беседе с журналистами агентства РИА Новости рассказал сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум
2024-10-03T09:41
2024-10-03T09:41
новости
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саперы
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Сапер отметил, что его коллеги из группировки "Запад" внимательно изучают полученные украинскими войсками западные мины, в том числе кассетные боеприпасы и минометы, а позже используют трофейные образцы для обучения личного состава. То же самое происходит и с военной техникой.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.В среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск)."По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.Издание также отметило, что больше всего территорий ВС РФ было освобождено с середины августа по середину сентября, когда ВСУ совершили нападение на Курскую область.В этот же день украинский портал Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины, констатировал, что весь Волновахский район Донецкой Народной Республики (ДНР) для ВСУ потерян.О том, куда дальше двинется российская Армия, читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово.
https://ukraina.ru/20241001/1057804691.html
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новости, всу, саперы, мины, россия, вс рф, донецкая народная республика, александр чаленко, украина.ру
Новости, ВСУ, саперы, мины, Россия, ВС РФ, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, Украина.ру

Саперы ВСУ оставили российским военным записки в минах

09:41 03.10.2024
 
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Украинские саперы оставили российским военным невзведенные мины с записками, в которых было написано "Русские, простите". Об этом в беседе с журналистами агентства РИА Новости рассказал сапер Ленинградского полка с позывным Бурзум

"Когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки "Русские, простите". Буквально два слова: "Русские, простите". То есть мины специально не взвели", - рассказал Бурзум, добавив, что на такой поступок очевидно решились украинцы, не желающие воевать с Россией.

Сапер отметил, что его коллеги из группировки "Запад" внимательно изучают полученные украинскими войсками западные мины, в том числе кассетные боеприпасы и минометы, а позже используют трофейные образцы для обучения личного состава. То же самое происходит и с военной техникой.
1 октября, 10:14
"Поставлена на домкраты": на Уралвагонзаводе приступили к изучению "Леопарда"На Уралвагонзавод доставлен немецкий танк "Леопард" (Leopard), подбитый российскими военными в зоне СВО. Специалисты изучат "строение" машины. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе концерна
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.
В понедельник, 30 сентября, телеграм-канал "Военное обозрение" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями Торецка, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.
В среду, 2 октября, появилась информация о том, что украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (Красноармейск).
"По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район", - сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.
Издание также отметило, что больше всего территорий ВС РФ было освобождено с середины августа по середину сентября, когда ВСУ совершили нападение на Курскую область.
В этот же день украинский портал Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины, констатировал, что весь Волновахский район Донецкой Народной Республики (ДНР) для ВСУ потерян.
Вчера, 12:23
Украинский военный ресурс Deep State попрощался с Волновахским районом ДНРУкраинский портал Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины, 2 октября сообщил, что российские военные освободили Угледар и Обуховку, а также констатировал, что весь Волновахский район Донецкой Народной Республики (ДНР) для ВСУ потерян
О том, куда дальше двинется российская Армия, читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко После Угледара российская армия ударит с трех сторон на Курахово.
 
НовостиВСУсаперыминыРоссияВС РФДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЧаленкоУкраина.ру
 
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