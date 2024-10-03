Особый статус Израиля и агрессия США: о еврейском лобби, англосаксах и приближающейся войне – Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру оценил ситуацию в США перед выборами президента, объяснил, какой президент создаст меньше проблем России и рассказал, для чего англосаксам нужно разжигать войны по всему миру
00:22 – Выборы в США: какой президент более удобен для России – Дональд Трамп или Камала Харрис?
05:00 – Криптовалюта для Трампа: действительно ли он сможет выплатить госдолг США?
08:02 – Большая война: кого поддержат США – Израиль или Украину?
11:55 – Траты США на Украину: инвестиции или благотворительность?
16:02 – Стоит ли ждать вступления Турции в БРИКС и каковы перспективы этого блока?
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#выборы #Россия #РФ
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05:00 – Криптовалюта для Трампа: действительно ли он сможет выплатить госдолг США?
08:02 – Большая война: кого поддержат США – Израиль или Украину?
11:55 – Траты США на Украину: инвестиции или благотворительность?
16:02 – Стоит ли ждать вступления Турции в БРИКС и каковы перспективы этого блока?
#Ордуханян #Трамп #Камала #Харрис #выборы #США #политика #геополитика #доллар #криптовалюта #банки #ВВП #убийство #война #Иран #Израиль #Ливан #обстрелы #Китай #КНР #Тайвань #БлижнийВосток #Украина #Пакистан #Индия #Блинкен #инвестиции #НАТО #Евросоюз #русофобия #Макрон #Германия #ФРГ #вооружения #модернизация #пропаганда #Борис #Джонсон #танки #БРИКС #Турция #Север #Юг #Лавров #Путин #финансы #информация #минобороны #Стаханов #история #МИД #конфликт #президент #деньги
#выборы #Россия #РФ
ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна "Америка Light" - t.me/...caLight/28
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...l/4478643/
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru