https://ukraina.ru/20241003/1057859379.html

Особый статус Израиля и агрессия США: о еврейском лобби, англосаксах и приближающейся войне – Ордуханян

Особый статус Израиля и агрессия США: о еврейском лобби, англосаксах и приближающейся войне – Ордуханян - 03.10.2024 Украина.ру

Особый статус Израиля и агрессия США: о еврейском лобби, англосаксах и приближающейся войне – Ордуханян

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру оценил ситуацию в США перед выборами президента, объяснил, какой президент создаст меньше проблем России и рассказал, для чего англосаксам нужно разжигать войны по всему миру

2024-10-03T12:02

2024-10-03T12:02

2024-10-03T12:02

израиль

сша

россия

рафаэль ордуханян

дональд трамп

камала харрис

брикс

украина.ру

нато

война

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00:22 – Выборы в США: какой президент более удобен для России – Дональд Трамп или Камала Харрис? 05:00 – Криптовалюта для Трампа: действительно ли он сможет выплатить госдолг США? 08:02 – Большая война: кого поддержат США – Израиль или Украину? 11:55 – Траты США на Украину: инвестиции или благотворительность? 16:02 – Стоит ли ждать вступления Турции в БРИКС и каковы перспективы этого блока? #Ордуханян #Трамп #Камала #Харрис #выборы #США #политика #геополитика #доллар #криптовалюта #банки #ВВП #убийство #война #Иран #Израиль #Ливан #обстрелы #Китай #КНР #Тайвань #БлижнийВосток #Украина #Пакистан #Индия #Блинкен #инвестиции #НАТО #Евросоюз #русофобия #Макрон #Германия #ФРГ #вооружения #модернизация #пропаганда #Борис #Джонсон #танки #БРИКС #Турция #Север #Юг #Лавров #Путин #финансы #информация #минобороны #Стаханов #история #МИД #конфликт #президент #деньги #выборы #Россия #РФ ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна "Америка Light" - t.me/...caLight/28 Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...l/4478643/ Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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