Особый статус Израиля и агрессия США: о еврейском лобби, англосаксах и приближающейся войне – Ордуханян - 03.10.2024 Украина.ру
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Особый статус Израиля и агрессия США: о еврейском лобби, англосаксах и приближающейся войне – Ордуханян
Особый статус Израиля и агрессия США: о еврейском лобби, англосаксах и приближающейся войне – Ордуханян - 03.10.2024 Украина.ру
Особый статус Израиля и агрессия США: о еврейском лобби, англосаксах и приближающейся войне – Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру оценил ситуацию в США перед выборами президента, объяснил, какой президент создаст меньше проблем России и рассказал, для чего англосаксам нужно разжигать войны по всему миру
2024-10-03T12:02
2024-10-03T12:02
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00:22 – Выборы в США: какой президент более удобен для России – Дональд Трамп или Камала Харрис? 05:00 – Криптовалюта для Трампа: действительно ли он сможет выплатить госдолг США? 08:02 – Большая война: кого поддержат США – Израиль или Украину? 11:55 – Траты США на Украину: инвестиции или благотворительность? 16:02 – Стоит ли ждать вступления Турции в БРИКС и каковы перспективы этого блока? #Ордуханян #Трамп #Камала #Харрис #выборы #США #политика #геополитика #доллар #криптовалюта #банки #ВВП #убийство #война #Иран #Израиль #Ливан #обстрелы #Китай #КНР #Тайвань #БлижнийВосток #Украина #Пакистан #Индия #Блинкен #инвестиции #НАТО #Евросоюз #русофобия #Макрон #Германия #ФРГ #вооружения #модернизация #пропаганда #Борис #Джонсон #танки #БРИКС #Турция #Север #Юг #Лавров #Путин #финансы #информация #минобороны #Стаханов #история #МИД #конфликт #президент #деньги #выборы #Россия #РФ ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна "Америка Light" - t.me/...caLight/28 Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...l/4478643/ Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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израиль, сша, россия, рафаэль ордуханян, дональд трамп, камала харрис, брикс, украина.ру, нато, война, видео
Израиль, США, Россия, Рафаэль Ордуханян, Дональд Трамп, Камала Харрис, БРИКС, Украина.ру, НАТО, война, Видео

Особый статус Израиля и агрессия США: о еврейском лобби, англосаксах и приближающейся войне – Ордуханян

12:02 03.10.2024
 
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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру оценил ситуацию в США перед выборами президента, объяснил, какой президент создаст меньше проблем России и рассказал, для чего англосаксам нужно разжигать войны по всему миру
00:22 – Выборы в США: какой президент более удобен для России – Дональд Трамп или Камала Харрис?
05:00 – Криптовалюта для Трампа: действительно ли он сможет выплатить госдолг США?
08:02 – Большая война: кого поддержат США – Израиль или Украину?
11:55 – Траты США на Украину: инвестиции или благотворительность?
16:02 – Стоит ли ждать вступления Турции в БРИКС и каковы перспективы этого блока?

#Ордуханян #Трамп #Камала #Харрис #выборы #США #политика #геополитика #доллар #криптовалюта #банки #ВВП #убийство #война #Иран #Израиль #Ливан #обстрелы #Китай #КНР #Тайвань #БлижнийВосток #Украина #Пакистан #Индия #Блинкен #инвестиции #НАТО #Евросоюз #русофобия #Макрон #Германия #ФРГ #вооружения #модернизация #пропаганда #Борис #Джонсон #танки #БРИКС #Турция #Север #Юг #Лавров #Путин #финансы #информация #минобороны #Стаханов #история #МИД #конфликт #президент #деньги
#выборы #Россия #РФ

ТГ-канал Рафаэля Ордуханяна "Америка Light" - t.me/...caLight/28

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...l/4478643/

Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

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- РИА Новости, 1920, 03.10.2024
05:00
"У Израиля заканчиваются людские ресурсы" - эксперт На внешнюю и внутреннюю политику Израиля влияют многие факторы, в том числе демографический. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам Израиля, кандидат исторических наук, публицист Артём Кирпичёнок
 
ИзраильСШАРоссияРафаэль ОрдуханянДональд ТрампКамала ХаррисБРИКСУкраина.руНАТОвойнаВидео
 
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