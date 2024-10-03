Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре - 03.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241003/1057857967.html
Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре
Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре - 03.10.2024 Украина.ру
Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре
Из 50 новобранцев, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четверо, да и те дезертировали при первой же возможности. Об этом в своих соцсетях написал украинский журналист Владимир Бойко, воюющий в рядах ВСУ
2024-10-03T12:02
2024-10-03T12:02
новости
украина
угледар
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/01/1057815522_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_f5c1a835f5a8f8db3e05eeb40fa1271e.jpg
Он отметил, что из 50-ти новобранцев, прибывших в 72 бригаду в Угледаре, преимущественно были мужчины 52-56 лет, и 30 из них сразу же были отправлены в тыловые подразделения и госпитали, поскольку оказались непригодны для службы по состоянию здоровья.Из остальных 20-ти на второй день дезертировали 16 человек, а оставшиеся четверо хоть и доехали до передовой, но тоже сбежали при первой же ротации.Бойко резюмировал, что потеря Угледара - это "локальный обвал фронта", и констатировал, что подобная ситуация с подкреплением у ВСУ наблюдается по всей линии боевого соприкосновения.Пару дней назад бывший депутат Верховной Рады, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко рассказал, что самовольно покинуть украинские части могли уже более 100 тысяч человек. Луценко уверен, что украинское командование фактически вынуждает военнослужащих бежать с фронта, так как не дает им права на демобилизацию.Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за самовольное оставление части - до 10 лет лишения свободы. Однако недавно Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому за первую самоволку "условно" прощают, если нарушитель готов вернуться в окопы.Во вторник, 1 октября, российские военкоры сообщили, что над администрацией Угледара поднят российский триколор. Очень быстро украинская сторона признала потерю города, однако зачистки от остатков сил ВСУ ведется до сих пор.Многие украинские военные были возмущены нежеланием своего командования до последнего выводить силы из Угледара. В частности, лейтенант ВСУ с позывным Алекс заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели."С Угледаром произошло то, что произошло, еще неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени. Если всех пацанов сложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах", - сказал он.Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.* Признан террористом и экстремистом в РФ.
https://ukraina.ru/20240926/1057706233.html
https://ukraina.ru/20241002/1057833956.html
украина
угледар
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/01/1057815522_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_24973b535fb65fd8d0e8d6e1d3f6120c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, угледар, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, всу
Новости, Украина, Угледар, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВСУ

Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре

12:02 03.10.2024
 
© Telegram Владимир Зеленский. ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский. ВСУ
Читать в
Из 50 новобранцев, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четверо, да и те дезертировали при первой же возможности. Об этом в своих соцсетях написал украинский журналист Владимир Бойко, воюющий в рядах ВСУ
Он отметил, что из 50-ти новобранцев, прибывших в 72 бригаду в Угледаре, преимущественно были мужчины 52-56 лет, и 30 из них сразу же были отправлены в тыловые подразделения и госпитали, поскольку оказались непригодны для службы по состоянию здоровья.
Из остальных 20-ти на второй день дезертировали 16 человек, а оставшиеся четверо хоть и доехали до передовой, но тоже сбежали при первой же ротации.
Бойко резюмировал, что потеря Угледара - это "локальный обвал фронта", и констатировал, что подобная ситуация с подкреплением у ВСУ наблюдается по всей линии боевого соприкосновения.
"Дальше будет только хуже. До марта 2024 года еще можно было исправить ситуацию, но на сегодняшний день развал армии достиг таких масштабов, что никакие меры уже не помогут - на фронте просто нет людей. Нет и не будет. Поскольку умирать за прогнивший коррумпированный режим "бусификованные" солдаты не собираются, а средства принуждения – то есть военную юстицию – 95 квартал ликвидировал еще в 2019 году", - написал Бойко.
Пару дней назад бывший депутат Верховной Рады, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко рассказал, что самовольно покинуть украинские части могли уже более 100 тысяч человек. Луценко уверен, что украинское командование фактически вынуждает военнослужащих бежать с фронта, так как не дает им права на демобилизацию.
Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за самовольное оставление части - до 10 лет лишения свободы. Однако недавно Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому за первую самоволку "условно" прощают, если нарушитель готов вернуться в окопы.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
26 сентября, 15:53
Пока комбриг не видел: стало известно, сколько боевиков ВСУ ушло в самоволкуБолее 100 тысяч украинских военных ушли в самоволку с начала конфликта. Об этом 26 сентября написало издание "Страна.ua" со ссылкой на военного юриста Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Романа Лихачева
Во вторник, 1 октября, российские военкоры сообщили, что над администрацией Угледара поднят российский триколор. Очень быстро украинская сторона признала потерю города, однако зачистки от остатков сил ВСУ ведется до сих пор.
Многие украинские военные были возмущены нежеланием своего командования до последнего выводить силы из Угледара. В частности, лейтенант ВСУ с позывным Алекс заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели.
"С Угледаром произошло то, что произошло, еще неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени. Если всех пацанов сложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах", - сказал он.
Угледар. Фото: Facebook (запрещен в РФ) /Павел Кириленко.
Вчера, 11:28
"Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов"Лейтенант ВСУ с позывным Алекс раскритиковал свое командование за поздний вывод войск из Угледара. Он заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели. Его слова 2 октября опубликовал украинский телеграм-канал "Страна.ua"
Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.
* Признан террористом и экстремистом в РФ.
 
НовостиУкраинаУгледарРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина.руВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:53Новый генсек НАТО приехал в Киев
13:47Лавров заверил: дружба между Россией и Китаем вечная
13:26Военкомы похитили украинского инженера дронов: на передовой нужнее
13:24Рынок и жилые дома: ВСУ с раннего утра обстреливают Горловку
13:00Шпионы на границе, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 октября
12:53Руководство филиала Военно-строительной компании похитило миллионы, выделенные на гособоронзаказ - СК
12:53Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцев
12:37Венгрия и Хорватия против "коллективной могилы" для своих военных, но их продавят – Мендкович
12:12Автослесарь отправится в колонию строгого режима за попытку примкнуть к "Легиону "Свобода России"*
12:02ВСУ рискуют лучшими танками при нападении на Курскую область - Forbes
12:02Особый статус Израиля и агрессия США: о еврейском лобби, англосаксах и приближающейся войне – Ордуханян
12:02Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре
12:01Минэнерго Украины пожаловалось на проблемы из-за ударов российских военных
10:54Песков ответил, существует ли в России "черный список" артистов
10:31Прислали страшное видео: ВСУ потребовали от жительницы Ессентуков поджечь военкомат в обмен на жизнь мужа
10:30ФСБ задержала украинских шпионов на российско-литовской границе
09:50Несколько участников СВО получили работу в администрации президента
09:44ВСУ сбросили боеприпас на Горловку, пострадали мирные жители - мэр
09:41Саперы ВСУ оставили российским военным записки в минах
09:16В ВСУ оправдали потерю Угледара
Лента новостейМолния