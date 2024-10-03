https://ukraina.ru/20241003/1057857967.html

Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре

Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре - 03.10.2024 Украина.ру

Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре

Из 50 новобранцев, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четверо, да и те дезертировали при первой же возможности. Об этом в своих соцсетях написал украинский журналист Владимир Бойко, воюющий в рядах ВСУ

2024-10-03T12:02

2024-10-03T12:02

2024-10-03T12:02

новости

украина

угледар

россия

вооруженные силы украины

украина.ру

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/01/1057815522_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_f5c1a835f5a8f8db3e05eeb40fa1271e.jpg

Он отметил, что из 50-ти новобранцев, прибывших в 72 бригаду в Угледаре, преимущественно были мужчины 52-56 лет, и 30 из них сразу же были отправлены в тыловые подразделения и госпитали, поскольку оказались непригодны для службы по состоянию здоровья.Из остальных 20-ти на второй день дезертировали 16 человек, а оставшиеся четверо хоть и доехали до передовой, но тоже сбежали при первой же ротации.Бойко резюмировал, что потеря Угледара - это "локальный обвал фронта", и констатировал, что подобная ситуация с подкреплением у ВСУ наблюдается по всей линии боевого соприкосновения.Пару дней назад бывший депутат Верховной Рады, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко рассказал, что самовольно покинуть украинские части могли уже более 100 тысяч человек. Луценко уверен, что украинское командование фактически вынуждает военнослужащих бежать с фронта, так как не дает им права на демобилизацию.Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за самовольное оставление части - до 10 лет лишения свободы. Однако недавно Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому за первую самоволку "условно" прощают, если нарушитель готов вернуться в окопы.Во вторник, 1 октября, российские военкоры сообщили, что над администрацией Угледара поднят российский триколор. Очень быстро украинская сторона признала потерю города, однако зачистки от остатков сил ВСУ ведется до сих пор.Многие украинские военные были возмущены нежеланием своего командования до последнего выводить силы из Угледара. В частности, лейтенант ВСУ с позывным Алекс заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели."С Угледаром произошло то, что произошло, еще неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени. Если всех пацанов сложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах", - сказал он.Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.* Признан террористом и экстремистом в РФ.

https://ukraina.ru/20240926/1057706233.html

https://ukraina.ru/20241002/1057833956.html

украина

угледар

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, угледар, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, всу