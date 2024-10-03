Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре
© Telegram Владимир Зеленский. ВСУ
Из 50 новобранцев, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четверо, да и те дезертировали при первой же возможности. Об этом в своих соцсетях написал украинский журналист Владимир Бойко, воюющий в рядах ВСУ
Он отметил, что из 50-ти новобранцев, прибывших в 72 бригаду в Угледаре, преимущественно были мужчины 52-56 лет, и 30 из них сразу же были отправлены в тыловые подразделения и госпитали, поскольку оказались непригодны для службы по состоянию здоровья.
Из остальных 20-ти на второй день дезертировали 16 человек, а оставшиеся четверо хоть и доехали до передовой, но тоже сбежали при первой же ротации.
Бойко резюмировал, что потеря Угледара - это "локальный обвал фронта", и констатировал, что подобная ситуация с подкреплением у ВСУ наблюдается по всей линии боевого соприкосновения.
"Дальше будет только хуже. До марта 2024 года еще можно было исправить ситуацию, но на сегодняшний день развал армии достиг таких масштабов, что никакие меры уже не помогут - на фронте просто нет людей. Нет и не будет. Поскольку умирать за прогнивший коррумпированный режим "бусификованные" солдаты не собираются, а средства принуждения – то есть военную юстицию – 95 квартал ликвидировал еще в 2019 году", - написал Бойко.
Пару дней назад бывший депутат Верховной Рады, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко рассказал, что самовольно покинуть украинские части могли уже более 100 тысяч человек. Луценко уверен, что украинское командование фактически вынуждает военнослужащих бежать с фронта, так как не дает им права на демобилизацию.
Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за самовольное оставление части - до 10 лет лишения свободы. Однако недавно Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому за первую самоволку "условно" прощают, если нарушитель готов вернуться в окопы.
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Во вторник, 1 октября, российские военкоры сообщили, что над администрацией Угледара поднят российский триколор. Очень быстро украинская сторона признала потерю города, однако зачистки от остатков сил ВСУ ведется до сих пор.
Многие украинские военные были возмущены нежеланием своего командования до последнего выводить силы из Угледара. В частности, лейтенант ВСУ с позывным Алекс заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели.
"С Угледаром произошло то, что произошло, еще неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени. Если всех пацанов сложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодная, то следующие рубежи некому будет держать. Об Угледаре командирам надо было думать раньше, когда еще начинался кипиш на флангах", - сказал он.
Вчера, 11:28"Кипиш на флангах": лейтенант ВСУ раскритиковал командование за попытку "сложить всех пацанов"Лейтенант ВСУ с позывным Алекс раскритиковал свое командование за поздний вывод войск из Угледара. Он заявил, что потеря города была очевидна еще неделю назад, однако спасти рядовых бойцов наверху не захотели. Его слова 2 октября опубликовал украинский телеграм-канал "Страна.ua"
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* Признан террористом и экстремистом в РФ.