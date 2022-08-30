https://ukraina.ru/20220830/1038208432.html
"На дно реки цементом": Гаспарян спрогнозировал судьбу убийцы Дугиной
"На дно реки цементом": Гаспарян спрогнозировал судьбу убийцы Дугиной - 30.08.2022 Украина.ру
"На дно реки цементом": Гаспарян спрогнозировал судьбу убийцы Дугиной
Гражданку Украины Наталью Вовк, которую подозревают в убийстве дочери российского философа Дарьи Дугиной, если уже не ликвидировали, то сделают это очень оперативно. Таким мнением поделился политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T04:45
2022-08-30T04:45
2022-08-30T04:45
вовк
дарья дугина
убийство
армен гаспарян
новости
эксперт
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"Она не нужна больше никому. Подобного рода люди уходят сразу на дно реки цементом. Потому что - а вдруг у нее клинанет что-то, и она решит начать рассказывать?", - предположил Гаспарян.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Днем 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства девушки. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Сотрудники Главного следственного управления СК России утверждают, что Вовк специально арендовала квартиру в доме Дугиной, чтобы следить за ней. Также сообщалось, что к убийству журналистки могут быть причастны и иные лица.Накануне австрийское издание Exxpress выпустило материал об убийстве Вовк. Там писали, что ее тело было найдено с 17 ножевыми ранениями и предсмертной запиской в руках. В издании предположили, что к убийству Вовк причастны российские спецслужбы. Позже оказалось, что журналисты желтого издания выдали снимки с места убийства 26-летней москвички, которое произошло в 2020 году, за фотографии с места убийства Вовк.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220829/1038208280.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
вовк, дарья дугина, убийство, армен гаспарян, новости, эксперт
"На дно реки цементом": Гаспарян спрогнозировал судьбу убийцы Дугиной
Гражданку Украины Наталью Вовк, которую подозревают в убийстве дочери российского философа Дарьи Дугиной, если уже не ликвидировали, то сделают это очень оперативно. Таким мнением поделился политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
"Она не нужна больше никому. Подобного рода люди уходят сразу на дно реки цементом. Потому что - а вдруг у нее клинанет что-то, и она решит начать рассказывать?", - предположил Гаспарян.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Днем 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства девушки. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Сотрудники Главного следственного управления СК России утверждают, что Вовк специально арендовала квартиру в доме Дугиной, чтобы следить за ней. Также сообщалось, что к убийству журналистки могут быть причастны и иные лица.
Накануне австрийское издание Exxpress выпустило материал об убийстве Вовк. Там писали, что ее тело было найдено с 17 ножевыми ранениями и предсмертной запиской в руках. В издании предположили, что к убийству Вовк причастны российские спецслужбы. Позже оказалось, что журналисты желтого издания выдали снимки с места убийства 26-летней москвички, которое произошло в 2020 году, за фотографии с места убийства Вовк.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.