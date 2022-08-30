"На дно реки цементом": Гаспарян спрогнозировал судьбу убийцы Дугиной - 30.08.2022 Украина.ру
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"На дно реки цементом": Гаспарян спрогнозировал судьбу убийцы Дугиной
"На дно реки цементом": Гаспарян спрогнозировал судьбу убийцы Дугиной - 30.08.2022 Украина.ру
"На дно реки цементом": Гаспарян спрогнозировал судьбу убийцы Дугиной
Гражданку Украины Наталью Вовк, которую подозревают в убийстве дочери российского философа Дарьи Дугиной, если уже не ликвидировали, то сделают это очень оперативно. Таким мнением поделился политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T04:45
2022-08-30T04:45
вовк
дарья дугина
убийство
армен гаспарян
новости
эксперт
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"Она не нужна больше никому. Подобного рода люди уходят сразу на дно реки цементом. Потому что - а вдруг у нее клинанет что-то, и она решит начать рассказывать?", - предположил Гаспарян.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Днем 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства девушки. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Сотрудники Главного следственного управления СК России утверждают, что Вовк специально арендовала квартиру в доме Дугиной, чтобы следить за ней. Также сообщалось, что к убийству журналистки могут быть причастны и иные лица.Накануне австрийское издание Exxpress выпустило материал об убийстве Вовк. Там писали, что ее тело было найдено с 17 ножевыми ранениями и предсмертной запиской в руках. В издании предположили, что к убийству Вовк причастны российские спецслужбы. Позже оказалось, что журналисты желтого издания выдали снимки с места убийства 26-летней москвички, которое произошло в 2020 году, за фотографии с места убийства Вовк.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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вовк, дарья дугина, убийство, армен гаспарян, новости, эксперт
Вовк, Дарья Дугина, убийство, Армен Гаспарян, Новости, эксперт

"На дно реки цементом": Гаспарян спрогнозировал судьбу убийцы Дугиной

04:45 30.08.2022
 
© скриншотПодозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк
Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк
© скриншот
Читать в
Гражданку Украины Наталью Вовк, которую подозревают в убийстве дочери российского философа Дарьи Дугиной, если уже не ликвидировали, то сделают это очень оперативно. Таким мнением поделился политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру
"Она не нужна больше никому. Подобного рода люди уходят сразу на дно реки цементом. Потому что - а вдруг у нее клинанет что-то, и она решит начать рассказывать?", - предположил Гаспарян.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Днем 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства девушки. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Сотрудники Главного следственного управления СК России утверждают, что Вовк специально арендовала квартиру в доме Дугиной, чтобы следить за ней. Также сообщалось, что к убийству журналистки могут быть причастны и иные лица.
Накануне австрийское издание Exxpress выпустило материал об убийстве Вовк. Там писали, что ее тело было найдено с 17 ножевыми ранениями и предсмертной запиской в руках. В издании предположили, что к убийству Вовк причастны российские спецслужбы. Позже оказалось, что журналисты желтого издания выдали снимки с места убийства 26-летней москвички, которое произошло в 2020 году, за фотографии с места убийства Вовк.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Вчера, 11:23
В сети обнародовали компромат на соучастника убийства ДугинойСообщник Натальи Вовк, совершившей теракт в Подмосковье, в результате которого погибла российская журналистка Дарья Дугина, мог быть привлечен СБУ к преступлению посредством шантажа, сообщает Telegram-канал НемеZида 29 августа
 
ВовкДарья ДугинаубийствоАрмен ГаспарянНовостиэксперт
 
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