https://ukraina.ru/20220830/1038208432.html

"На дно реки цементом": Гаспарян спрогнозировал судьбу убийцы Дугиной

"На дно реки цементом": Гаспарян спрогнозировал судьбу убийцы Дугиной - 30.08.2022 Украина.ру

"На дно реки цементом": Гаспарян спрогнозировал судьбу убийцы Дугиной

Гражданку Украины Наталью Вовк, которую подозревают в убийстве дочери российского философа Дарьи Дугиной, если уже не ликвидировали, то сделают это очень оперативно. Таким мнением поделился политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

2022-08-30T04:45

2022-08-30T04:45

2022-08-30T04:45

вовк

дарья дугина

убийство

армен гаспарян

новости

эксперт

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"Она не нужна больше никому. Подобного рода люди уходят сразу на дно реки цементом. Потому что - а вдруг у нее клинанет что-то, и она решит начать рассказывать?", - предположил Гаспарян.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Днем 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства девушки. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Сотрудники Главного следственного управления СК России утверждают, что Вовк специально арендовала квартиру в доме Дугиной, чтобы следить за ней. Также сообщалось, что к убийству журналистки могут быть причастны и иные лица.Накануне австрийское издание Exxpress выпустило материал об убийстве Вовк. Там писали, что ее тело было найдено с 17 ножевыми ранениями и предсмертной запиской в руках. В издании предположили, что к убийству Вовк причастны российские спецслужбы. Позже оказалось, что журналисты желтого издания выдали снимки с места убийства 26-летней москвички, которое произошло в 2020 году, за фотографии с места убийства Вовк.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220829/1038208280.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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вовк, дарья дугина, убийство, армен гаспарян, новости, эксперт