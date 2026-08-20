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Погранполиция Молдавии обнаружила воронку и детали БПЛА у границы с Украиной — МВД

Погранполиция Молдавии обнаружила воронку и детали БПЛА у границы с Украиной — МВД - 20.08.2026 Украина.ру

Погранполиция Молдавии обнаружила воронку и детали БПЛА у границы с Украиной — МВД

Пограничная полиция Молдавии нашла обломки беспилотника на расстоянии одного километра от разграничительной линии с Украиной. Об этом 20 августа сообщили представители министерства внутренних дел страны

2026-08-20T12:30

2026-08-20T12:30

2026-08-20T12:40

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"Мобильный патруль обнаружил... воронку, внутри которой находились обломки дрона, в том числе двигатель, плата питания и части пропеллера. Район был немедленно оцеплен, была оповещена служба 112", — указали на сайте ведомства. Там добавили, что профильные специалисты организуют проверку, призванную точно выяснить государственную принадлежность воздушного судна, траекторию его полета и все сопутствующие инциденту факторы.Минувшей ночью погранполиция Молдавии также зафиксировала взрыв на стоянке грузовиков на украинской территории рядом с пунктом пропуска "Джурджулешты — Рени", вызвавший пожар сухостоя, который перекинулся на молдавскую сторону и был потушен.Недавно Кишинев принял решение отозвать своего дипломатического представителя Лилиана Дария для проведения внутренних консультаций из-за инцидента с обнаружением упавшего дрона в южной части республики. При этом молдавские власти не предоставили абсолютно никаких фактических улик или доказательств, подтверждающих российское происхождение БПЛА. Ранее в небе над рядом европейских государств уже неоднократно регистрировались случаи пролета различных беспилотников. А глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Озеров обращал внимание на то, что подобные воздушные объекты вторгались в чужие воздушные пространства с украинской территории.Еще о дронах - в материале Румынские военные обнаружили беспилотник у границы с Украиной на сайте Украина.ру.

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