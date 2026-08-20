https://ukraina.ru/20260820/poslushnyy-khmara-polykhayuschiy-kiev-rukhnuvshiy-bespilotnik-khronika-sobytiy-na-utro-20-avgusta-1082641129.html

Послушный Хмара, полыхающий Киев, рухнувший беспилотник. Хроника событий на утро 20 августа

Послушный Хмара, полыхающий Киев, рухнувший беспилотник. Хроника событий на утро 20 августа - 20.08.2026 Украина.ру

Послушный Хмара, полыхающий Киев, рухнувший беспилотник. Хроника событий на утро 20 августа

Бывший нардеп объяснил, зачем Зеленскому Хмара. Мощнейший комбинированный удар ВС РФ парализовал объекты в столичном регионе. Беспилотник упал на территории Румынии у границы с Украиной

2026-08-20T09:00

2026-08-20T09:00

2026-08-20T09:00

украина

румыния

россия

владимир зеленский

михаил федоров

спиридон килинкаров

вооруженные силы украины

верховная рада

сбу

f-16

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Во вторник Владимир Зеленский официально представил Верховной раде кандидатуру Евгения Хмары на пост министра обороны. Уже в среду украинский парламент большинством в 312 голосов утвердил это кадровое назначение. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров убежден, что Хмара оказался наиболее удобным кандидатом для Офиса президента, поскольку через него Зеленский сможет беспрепятственно контролировать огромные финансовые потоки ведомства, а сам Хмара будет послушно выполнять все его требования. По оценке бывшего нардепа, ставка на выходца из СБУ была сделана сознательно, так как эту структуру на Банковой считают наиболее надежной. Эксперт пояснил, что у Зеленского на самом деле не было выбора, ведь принцип подбора людей у него строится не по профессиональным качествам, а по принципу личной преданности.При этом, с точки зрения управленческих качеств, выбор Хмары выглядит далеко не самым удачным. Килинкаров отмечает, что новый министр является сугубо военным человеком, а не менеджером, тогда как должность руководителя министерства обороны все-таки менеджерская, требующая определенных навыков и понимания. По этой причине данная кандидатура не кажется эксперту наилучшей. Экс-депутат уверен, что на своем посту Хмара не станет проявлять излишнюю инициативу. "Кстати, когда он исполнял обязанности главы СБУ, он даже не занимался расстановкой своих кадров. То есть не было у него таких амбиций, понимаете? И Зеленскому такие люди нравятся", — резюмировал бывший депутат.В то же время на днях бывший министр обороны Украины Михаил Федоров неожиданно выступил с заявлением о необходимости проведения в стране выборов. Военно-политический эксперт Ян Гагин полагает, что за этим призывом кроется стремление экс-чиновника удержаться во власти. Подобные амбиции поддерживаются определенной группой бизнесменов, которые продвигают Федорова в качестве альтернативы Владимиру Зеленскому. "Федоров не хочет уходить из власти. Это амбиция целой группы бизнесменов, которые стоят за ним. Это альтернатива Зеленскому, который на самом деле исчерпал себя как политик, исчерпал себя даже как формальная марионетка", — сказал Гагин. По мнению эксперта, в ближайшее время будет происходить подкуп электората и политиков для дальнейшей поддержки слов экс-министра. Однако для украинской армии вся эта внутренняя смута не принесет никакой пользы. Гагин считает, что Федоров — это некий коммерсант, случайно залетевший в систему министерства обороны и армию Украины, поэтому для кадровых украинских военных он чужд и не является авторитетом для солдат ВСУ. В условиях отсутствия поддержки среди военных альтернативой станут деньги и влияние иностранных спецслужб.Провалы ВСУРоссийские войска нанесли комбинированный удар по критической инфраструктуре и военным объектам на территории Украины. Основной удар пришелся на столичный регион.В Киеве зафиксированы прилеты как минимум в 12 разных локациях, в нескольких районах города вспыхнули масштабные пожары. Власти призвали жителей закрывать окна из-за мощного задымления. Сообщается о пожаре на складских помещениях и поражении промышленного предприятия.Мэр Виталий Кличко признал отключения света в Святошинском и Соломенском районах, жители всего города пишут в сети об отключении электроэнергии и скачках напряжения.Пожар произошел на территории складских помещений в Дарницком районе Киева на площади тысяча квадратных метров, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям.В Киевской области, куда держала направление большая часть ракет, поднимаются мощные клубы дыма. Серия взрывов прогремела в Броварах, Борисполе и районе поселка Чабаны, местные ресурсы пишут о прилетах по объектам энергетики. Власти Броваров официально подтвердили удары по энергообъектам, город полностью обесточен, также сообщается о поражении местных складских помещений и атаке БПЛА "Герань". В районе аэропорта Борисполь, над которым также поднялся столб дыма, по данным военных пабликов, была поражена позиция западных систем ПВО Patriot/Iris-T.География ударов распространилась и на остальные области. Взрывы и прилеты зафиксированы по объектам противника в Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также во временно оккупированном Запорожье. Не прекращаются удары по Прилукам и в целом раздаются взрывы в Черниговской области. Также под ударом оказались Сумы и Очаков Николаевской области.В Харькове и Харьковской области фиксируются удары "Гераней" и пуски управляемых авиабомб ВКС РФ. Аналогичные пуски авиабомб совершаются по целям в Славянске. На юге Одесской области новые взрывы раздаются в Килии, а беспилотники "Герань" поражают цели в порту Рени.Позднее в Министерстве обороны России официально подтвердили проведение ночной операции. Согласно заявлению ведомства, российские силы нанесли массированный удар с применением дальнобойных беспилотников и высокоточных комплексов наземного, воздушного и морского базирования. Целями атаки стали украинские военно-промышленные объекты, склады и крупные логистические узлы, расположенные в Киеве и прилегающих районах области. В частности, на территории Киевской области под удар попал транспортно-логистический комплекс Мартусовка, принадлежащий компании "Замлер Групп". На базе этого центра осуществлялось складирование и распределение грузов двойного назначения, которые использовались противником для выпуска беспилотных аппаратов средней и большой дальности, создания наземных роботизированных платформ и комплексов радиоэлектронной борьбы.Кроме того, в ходе ночной воздушной атаки в Киевской области был уничтожен крупный склад горюче-смазочных материалов "Бровары", где украинская сторона сосредоточила до 8 тысяч кубометров топлива для снабжения подразделений ВСУ. В черте самого Киева ракетным ударом были поражены производственные мощности государственного авиационного предприятия "Антонов". На данном объекте велась разработка и выпуск различных пилотируемых самолетов, а также была развернута сборочная линия украинских ударных БПЛА самолетного типа большой дальности Ан-196 "Лютый".Помимо этого, в украинской столице фиксируется точечное поражение торгово-складского комплекса, используемого предприятием "Укрспецсистемс" для крупноузловой сборки, хранения и изготовления деталей к ударным дронам самолетного типа различного радиуса действия. Кроме того, на территории Киева были уничтожены цеха промышленной компании ООО "Файер Поинт", где выпускались компоненты для беспилотной авиации, а также велась сборка и складирование ускорителей, предназначенных для комплектования крылатых ракет "Фламинго". Отдельные удары затронули и приморскую зону: вечером 19 августа в морских гаванях Черноморск и Южный точечными попаданиями были уничтожены складские помещения, в которых хранилось военное имущество украинских вооруженных формирований.Что касается ситуации на фронтах, одним из главных центров боевой активности к утру четверга остается район Доброполья, где российские подразделения стремятся расширить зону контроля и одновременно оказывают давление на оборону противника с нескольких направлений.Не менее напряженная ситуация складывается на подступах к Дружковке. Российские подразделения оказывают давление в направлении Доброполья и Межевой, а одним из важных районов дальнейшего продвижения становится Новоподгороднее. Особенно напряженная обстановка сохраняется севернее. Боевые действия охватывают участок от Мирного до Новогригорьевки. В районе Новогришино российские штурмовые подразделения пытаются продвигаться с востока и юга. Одновременно продолжаются бои в районе Нового Донбасса и непосредственно на подступах к Доброполью.Особое значение эксперты придают линии Рубежное — Золотой Колодезь — Грузское — Новониколаевка — Новогригорьевка. Здесь продолжаются тяжелые встречные бои. Задачей российских подразделений, согласно оценкам, становится расширение образовавшегося выступа и создание более устойчивых флангов для последующих наступательных действий. Параллельно развивается наступление в направлении Дружковки. Здесь российские подразделения действуют на линии Павловка — Торское — Торецкое — Красный Кут. Бои продолжаются в районах Новогригорьевки и Райского. Дальнейшее продвижение на этом участке может создать предпосылки для охвата Дружковки и осложнения снабжения находящихся здесь украинских частей. Одновременно важные события происходят на Запорожском направлении. Российские военные источники сообщили о зачистке Малой Токмачки южнее Орехова и переносе боевых действий непосредственно к подступам к городу. Если переход населенного пункта под полный контроль ВС РФ будет официально подтвержден, это станет существенным изменением обстановки на Ореховском направлении, поскольку Малая Токмачка длительное время являлась одним из элементов украинской обороны перед Ореховом.На Харьковском направлении российские подразделения сумели занять позиции в лесополосах позади части украинских сил, в результате чего у тех возникли серьезные проблемы с эвакуацией и снабжением. Рухнувший беспилотникВ ночь на четверг на территории Румынии недалеко от границы с Украиной произошло падение беспилотного летательного аппарата. По данным пресс-службы министерства обороны страны, в 03:21 объект зафиксировали в национальном воздушном пространстве примерно в 13 километрах восточнее города Галац. Впоследствии аппарат упал в безлюдной местности в уезде Тулча, приблизительно в четырех километрах к северо-востоку от населенного пункта Гринду. Столкновение с землей вызвало возгорание, которое ликвидировалось естественным путем. С момента пересечения границы за движением воздушной цели наблюдали экипажи двух истребителей F-18 Военно-воздушных сил Испании. Для проведения разведки также задействовали румынский вертолет IAR-330 SOCAT, пилоты которого подтвердили факт крушения.В оборонном ведомстве подчеркнули, что инцидент не привел к человеческим жертвам или материальным разрушениям. К месту падения оперативно выехала группа военных специалистов для обследования района и обеспечения мер безопасности.Ранее румынские законодатели утвердили нормативный акт, позволяющий ликвидировать беспилотники, которые нарушают государственные границы в воздухе. Кроме того, в июле президент Румынии Никушор Дан заявлял об уничтожении истребителями F-16 трех дронов над территорией республики в течение трех дней.На фоне участившихся инцидентов Североатлантический альянс активизировал наблюдение за воздушным пространством в регионе и развернул дополнительные комплексы раннего обнаружения.Инцидент наглядно подтверждает, что затянувшийся украинский конфликт неизбежно перекидывается на территорию соседних государств. Из-за близости приграничной зоны боевых действий нейтральная румынская территория превращается в зону повышенного риска, а регулярные инциденты с БПЛА создают постоянную угрозу безопасности и втягивают страны НАТО в опасную эскалацию.Еще о подобных инцидентах - в материале "Беспилотник упал": Минобороны Румынии сообщило о происшествии у границы с Украиной на сайте Украина.ру.

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